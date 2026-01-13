管中閔喊：我還沒退休！預告下一步「開Uber」

台灣大學前校長管中閔2023年卸任校長職務後仍持續在台大授課，去年12月11日他公告計量理論課程已上完「最後一堂課」，預告「學術生涯即將結束」，此舉讓許多人誤以為他已經退休。管中閔12日在個人臉書幽默澄清尚未退休，透露下學期還有課程，預計7月底才會正式從台大退休，並考慮退休後去開Uber。

管中閔去年12月11日在臉書曬出與學生們、系主任、專任教授及助理們的大合照，回顧自己從1989年秋天開始在美國伊利諾大學教書，首次教授研究所的計量理論課程，1994年秋天起轉到台大教學。他表示「37年的計量授課終於劃下句點」，眾人特別到場紀念這「最後一堂課」，管中閔也坦言「學術生涯即將結束」。

由於「最後一堂課」的貼文讓許多人以為管中閔已經退休，管中閔12日特別在臉書發文澄清「我還沒有退休」。他笑說「不是哦，不是這樣子。我下學期還有課，七月底才從台大退休」，並透露退休後的規劃，考慮去開Uber。

管中閔更幽默表示，搭乘他的Uber可以「在弱收斂（weak convergence）、泛函中央極限定理（functional central limit theorem）、隨機積分（stochastic integral）等題目中選擇一項免費學習」。貼文曝光後引發網友熱烈回應，紛紛留言「校長太帥了」、「要如何預約校長的Uber？」、「等要正式退休的時候，再來辦一場大的」、「這個校長比那個校長好100倍」。

