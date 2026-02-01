管中閔多年後重返美國母校！秀合照認了「感念很深」 原因曝光

台灣大學前校長管中閔2023年卸任校長一職後，仍在杏壇教授計量理論課程，去年管中閔預告，「37年的計量授課終於劃下句點」，計劃將在今年七月底從台大退休。管中閔今日重回碩士班母校美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）經濟系和多位學者聚會，管中閔也坦言，「我對UCD感念很深」，因為他在這裡奠定了博士班學業、大學教職的數學基礎。

管中閔今日在個人臉書發文表示，他多年後再次回到加州大學戴維斯分校經濟系，「我對UCD感念很深，因為我在那裡培養了數學，統計和計量的基礎，才讓我後來順利完成UCSD（加州大學聖地牙哥分校）的博士班學業，並得到U of Illinois（伊利諾大學香檳分校）的教職」。

管中閔也曬出他和加州大學戴維斯分校經濟系主任、幾位計量學者的合照，也在以前經濟系的大樓前拍照留念，回憶自己在異國求學的碩士班時光。

對此，許多網友紛紛回應，「讚！管校長，經濟學的修養，讓人刮目相看！」、「襯衫外面穿毛衣，管校長看起來很帥」、「王者歸來」、「讚啊。我們需要學者治國！」、、「有讓您想起當年留學，附近最常吃的餐廳及中菜餐館嗎？這是留學不會忘的」。

根據中研院官網顯示，管中閔1984年獲得加州大學戴維斯分校經濟系碩士，1989年獲得加州大學聖地牙哥分校的經濟系博士，同年成為伊利諾大學香檳分校經濟系助理教授，於1994年返台任台大經濟系教授；管中閔卸任台大校長後，現職為台大「台大講座」教授、財務金融系特聘教授、經濟系合聘教授。

