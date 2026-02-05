管中閔感嘆美國華埠飄揚中華民國國旗 李明璇：看見這名字曾被許多人守護

國民黨前發言人李明璇。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

近日造訪美國舊金山的台大前校長管中閔感嘆，看到華埠中華民國國旗飄揚，真正在中華民國的人卻急著拋掉這塊招牌。國民黨前發言人李明璇今呼應表示，「只要還有人願意把那面旗掛起來，我們就還沒有迷路」。

李明璇認為，在自由民主的土地上，可以有不同立場、不同主張，但至少，該對這面旗幟，多一點溫柔。

李明璇指出，在海外看見國旗最令人動容之處，不在於政治宣示，而在於理解到，這個名字曾被許多人小心翼翼地守護。即便身在異域、世代更迭、建築老舊，仍有人願意每天打開門、升起旗，只因不願讓它消失。

廣告 廣告

李明璇表示，在全球局勢日益動盪的此刻，這樣的畫面更令人反思和平可貴。

李明璇也呼應台北市長蔣萬安在雙城論壇主張，認為兩岸接觸比牴觸好、對話比對抗好、了解比誤解好、互動比衝突好，但當前台灣社會對「交流」往往先貼標籤、扣帽子、政治化，但當執政者若一味升高對立，將加劇風險。

「和平不是口號，而是一種選擇」。李明璇強調，當對立被用來換取掌聲、恐懼被拿來換取選票時，若在野黨選擇沉默，台灣只會更加危險；為和平找方法、為台灣降溫，是國民黨的責任，也是所有在野力量應共同努力的方向。

更多太報報導

參加信義慢跑團「跑讀選區」？ 楊智伃：用運動生活融入社區交流

藍北市松信市議員初選成一級戰區 「韓國瑜、費鴻泰主任」許原榮預期參戰

藍直轄市議員提名確定沿用N+1、加權百分百制 政二代條款影響家族交棒