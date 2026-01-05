管中閔揭8年對比照 當年當選台大校長 差點賠掉一隻眼睛

不時分享生活的台大前校長管中閔，去年12月中與老同事聚會時發現，2018年1月5日也在同一個地點聚會，他因此拍下相隔8年的對比照，透露當時根本沒預期自己會當選台大校長，更不知道會因此遭受黨政媒的全面政治迫害，甚至差點賠掉一隻眼睛，引起討論。

管中閔今（5）日在臉書表示，他跟一批老同事們每年固定會舉辦一場聚會，去年12月12日見面時，發現2018年1月5日的聚會剛好是在同一個地方，當時一進門就被拍照留念，他因此在同個位置再度留影，讓大家比對一下這8年來的差異。

管中閔回憶，2018年1月5日是個很特別的日子，因為台大校長遴選委員會在當晚8點多公布遴選結果，聚會時的他根本不曾預期會當選，更想不到3天後，會經歷一場來自黨政媒的全面政治迫害，讓他感嘆喊「身心受到巨創，還幾乎賠掉了一隻眼睛的視力」。

網友則說「校長辛苦了」、「老師這8年來都沒變，還是一樣帥氣」、「看起來像是8天前拍的」、「腥風血雨的那一年」、「天道酬勤，等著看報應，現世現報」、「不經一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香」。

