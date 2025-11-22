管中閔曝11年前北京APEC內幕 張志軍深夜突訪蕭萬長

下屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會明年11月深圳登場，北京方面公開表示，台灣如果想與會，必須遵守「一個中國」原則。曾參與3屆APEC的台灣大學前校長管中閔回憶，2014年出席北京APEC時，大陸未刻意打壓台灣，或有任何矮化言行，他還爆料時任國台辦主任張志軍，深夜突然造訪我方代表蕭萬長。

管中閔今（22）日在臉書PO文，他參加過2009年新加坡APEC、2013年峇里島APEC，以及2014年北京APEC，其中2014年台灣領袖代表為前副總統蕭萬長。舉辦地點雖在大陸，但陸方未刻意打壓台灣，也沒有任何矮化言行，各國進場時的順序，更是讓他印象深刻。

2014年北京APEC 大陸沒給台灣穿小鞋

台灣在APEC正式名稱為「Chinese Taipei」，進場順序按英文字母排序，應分在C組，可是當年台灣在T組；司儀以中文介紹時，也只說「Chinese Taipei領袖代表」，沒有故意以「中國台北」稱呼，免去我方尷尬。

管爺爆內幕 張志軍深夜突訪蕭萬長

管中閔更爆料，當時蕭萬長很慎重，每天都召開會議討論可能情況，調整對外發言。在我方舉行國際記者會前一晚，張志軍深夜10點多突然跑來代表團下榻飯店，想針對細節進行討論，蕭聽完後說了一些APEC的慣例作法，面容嚴肅地回應，「這種技術性事情，幕僚怎麼會無法協調，搞到深夜解決」。

管中閔形容，蕭萬長言語間雖未指責任何人，卻是「不怒而威」，讓在場所有人都感受到壓力，最後國際記者會順利舉行，毫無波瀾。

