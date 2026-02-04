管中閔遊美1地區滿是國旗！他嘆「有些人」急著要拋掉

前台大校長管中閔近期到美國旅遊，除了重回碩士班母校美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）經濟系，也在舊金山市區漫步，結果在舊金山華埠看到滿滿國旗，讓他忍不住直嘆「始終在異域堅持中華民國，而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌」。

管中閔在臉書粉專發文提到，前幾天坐ferry（渡船）到舊金山市區，就在市區內信步閒逛，感覺比前幾年乾淨許多，但還是有些遊民，不過數量極少。他稱，一路從海邊往上走，最後走到華埠，自己大約40多年沒去過了。既然來了，就找一下記憶中的一些標誌建物。

他表示，經過多年後，原本以為華埠應早已消失，結果在Spofford Alley看到致公總堂，那棟舊建築上許多面中華民國國旗迎風飄揚；而「中國國民黨駐美總支部」仍然矗立，上面也有國旗，他忍不住思考「不知道還有多少人知道有這麼個支部？」

此外，管中閔還提到，同條街上還有一棟和合總會的樓，樓雖斑駁，但也是國旗飄揚，「我不知道是什麼力量，能讓這些會館多年來始終在異域堅持中華民國（中華會館似早已不掛國旗了），而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌。」

文章曝光後，網友紛紛留言「緬懷先烈的種種，總是會讓人思古幽情，慨嘆光陰無情，時代的巨輪仍然在轉動著！」、「樓雖斑駁，但國旗飛揚！」、「懷念啊，謝謝校長分享」。

