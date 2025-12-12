管中閔37年教職畫句點！師生齊聚「最後一堂課」留念

管中閔近日在臉書發文宣布學學術生涯即將結束。翻攝管中閔臉書



前台大校長、台大財務金融系講座教授管中閔即將退休，近日在臉書發文宣布：「學術生涯即將結束」，並談到在講授最後一堂計量理論課程時，多名過去指導的學生齊聚課堂送上水晶紀念牌，其中用心嵌入「計量」二字，讓他相當感動，各界也紛紛湧入貼文送上祝福。

管中閔11日在臉書發文表示，1989年秋天在他在U of Illinois 開始第一次教研究所的計量理論課程，而台灣大學的教學則始於1994年秋天，37年的計量授課終於劃下句點。他談到，在計量理論課程「最後一堂」的那天，幾位過去跟著他寫碩士或博士論文的學生，還有系上老師、助理們一同齊聚課堂上與他共同紀念。

管中閔的多名學生現在都是各校的計量老師，回台任教的第二位博士生陳宜廷，是現任系主任，學生們特別送上于右任的字刻有「春風化雨計卅餘載、桃李芬芳量遍四方」的水晶紀念牌，其中嵌入「計量」二字，相當用心。

管中閔並在文末寫下：「學術生涯即將結束；it's time to bow out.」這篇貼文收到不少各界祝福，台大醫學院院長吳明賢留言：「校長：恭喜開展人生另一高峰！End of the beginning and Beginning of the end.」，學生也紛紛留言感謝：「謝謝校長幫我們打下良好的計量基礎」、「好懷念您炯炯有神、風趣幽默的計量課！」、「恭喜老師，春風化雨，實至名歸。」

