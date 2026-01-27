管仁健觀點》中國人越勤奮為何全球就更排華？
[Newtalk新聞] 天道酬勤、勤能補拙、克勤克儉、勤勤懇懇、人勤地不懶、一勤天下無難事、書山有路勤為徑、業精於勤荒於嬉……
鄉民們或許都已發現，在中文的語境裡，「勤」是一種好到不能再好的美德。所有帶著「勤」這個漢字的成語或諺語，也都是正面表述的讚美。
但如今在全球中美兩大超級強權的對峙中，「勤」卻成了現代中國人的原罪。用現在中國人能懂的話來舉例，2024年7月30日，中共中央政治局宣布，中國中央政府將強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。
「內捲」對很多台派鄉民來說就是一種「支語」，也就是involution的中文用法，用字面直觀就是「向內演化」。原本這是用在藝術領域，是指藝術家在低效高壓的技術競爭中消耗熱情，而非推動藝術形式的本質突破。套鄉民的話就是「難能但不可貴」，例如有人能在一粒米上刻了840字的〈長恨歌〉，確實很難能，但藝術價值何在？
1963年美國人類學家紀爾茲（Clifford Geertz）在《農業內捲化》（Agricultural Involution）裡，把印尼爪哇島上的人口增加卻沒有工業化，只是把水稻農業在土地使用、租佃關係與勞動力安排上更複雜化，所實現的共同分擔貧困，這種農業社會發展停滯，但勞力投入卻不斷增加的現象，稱為「農業內捲」。
歷史學家黃宗智再將這種「農業內捲」，引入中國農村問題的研究裡。在2000年所著《華北的小農經濟與社會變遷》中，黃宗智用經濟學的邊際效益遞減來解釋內捲化，因此中國鄉民就粗暴地將內捲視同為惡性競爭。
但商場上的惡性競爭，尤其是降價求售，短期目標是減少庫存與換取現金，長期目標則是拖垮競爭對手，在壟斷市場後在操縱調高價格，可見惡性競爭仍是有意義的競爭，也有機會獲得超高的回報，最重要的事是競爭者也能隨時喊卡，退出競爭。
但內捲則不然，這已經是無意義的競爭，努力不是為了突破或創新，只是為了不被淘汰。 付出與回報也不成比例，而且投入越多損失就越大。更慘的是不參與內捲的就會被邊緣化或淘汰，而一旦參與了又注定必然無法退出。
因此內捲並不等同於惡性競爭，內捲是被動的，而惡性競爭卻是主動的。所以台灣會有蝦捲、蚵捲、雞捲、菜捲、蛋捲，但就是沒有內捲。只有在中國那些被困在醬缸絕境裡的韭菜，才能理解內捲這個「支語」所代表的絕望與無奈。
「排華運動」是源自種族歧視嗎？
隨著近年來中美關係的惡化，很多台裔甚至其他黃種人的亞裔，都感受到了美國境內那種山雨欲來的排華風潮。以央視為代表的中國大外宣，總是不斷對中國人洗腦，強調美國對中國發動的貿易戰，就是當年「排華運動」的Part2，也就是赤裸裸的種族歧視。
美國與台灣一樣，佔人口多數的是外來移民的後裔，因此美國史與台灣史一樣，就是移民史或者說是殖民史。移民之間會出現種族歧視，甚至分類械鬥會慘烈到內戰規模，這一點也不奇怪。種族歧視絕對是非理性的，我們從流行定學史上就能發現很多案例。
例如梅毒這種讓人難以啟齒的性病，意大利人說是法國病（French disease）或高盧病（Morbus Gallicus），法國則反譏為拿波里病（Neapolitan disease），雙方互潑污水。
另外俄國人說是波蘭病，波蘭人說是日耳曼病，印度人說是葡萄牙病，日本人說是唐瘡，中國人說是廣東瘡，廣東人說是西貢玫瑰。世界各國人民對梅毒這種性病的說法雖不一樣，但卻有志一同，都認為病源是來自他們要歧視的國家或地區。
鄉民們應該也都發現了，從梅毒的命名就能證明，真正的種族歧視，一定是把我們所厭惡的疾病或行為，冠上那個最討厭的國家或地區。
美國的移民來自世界各國，歷史上各類種族歧視的笑話，例如罵愛爾蘭人、罵義大利人、罵印度人、罵日本人、罵猶太人的笑話，多到不勝枚舉。
但美國的排華運動卻完全不是這樣，尤其是根本不用請大法官開會，任何鄉民用常識判斷就可以確定違憲的排華法案。更特別的是排華法案並不是一部普通的法律，而是美國歷史上唯一一部針對特定族群的排外法案。
因為很重要，所以要講3遍：排華法案不是種族主義，而是社會主義。不是種族主義，而是社會主義。不是種族主義，而是社會主義。
美國歷史上為何只排華而不排其他？
日軍偷襲珍珠港，因此將日裔移民限制在特定區，動機是源自種族主義，這一點還說得通。但排華法案卻是只針對華人，而且實行長達60年，發動者還是愛爾蘭裔的移工。排華法案若是出於種族主義，為何不排斥愛爾蘭人，甚至不排斥黑人，卻只排斥華人？
在錢鐘書的小說《圍城》裡，諷刺愛爾蘭人的不動產就是2個奶子和屁股，剩下的就是窮，顯然愛爾蘭移工跟華人移工同樣的窮。加上愛爾蘭人信天主教，與大多數美國人信仰的新教更是世仇。排華法案若源自種族主義，愛爾蘭人被仇視的排名順位，一定會在華人之前吧？
1881年2月，美國國會裡向來最反華的加州參議員約翰．米勒（John F. Miller），率先提出排華法案，要立法限制華人20年內不能移民美國。但在立法意旨上，他的論述若是提到華人的髒亂不衛生、吸食鴉片、犯罪、懶惰等負面表述，歸類於種族主義就比較可信。
然而美國國會當時之所以能投票通過排華法案，從立法意旨看來，反而是肯定讚揚華人勤奮的工作精神，甚至承認他們對美國西部的建設有巨大貢獻。
但當時的華人移工主要是說粵語的廣東人，他們只會把大部分收入寄回老家，或者留在自己的幫會內部，比如說他們自己的幫會組織之類的內部。
相反的以愛爾蘭裔移工為代表的歐裔移民，則是藉由收入改善生活條件，並建立能長久定居的社區，把大量的金流鎖在當地。歐裔移工與華裔移工金流的差異，不僅代表了華人的內捲，也能證明為何美國只排華而不排其他族裔。
其實從歷史來看，從19世紀起，不僅美國出現國過排華運動，加拿大、澳洲、墨西哥、韓國、印度、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、紐西蘭、越南、印尼、西班牙、英國、菲律賓等國也出現過排華運動。甚至澳洲、紐西蘭與加拿大等英語系移民國家，也跟進美國通過了寬嚴不一的排華法案。
中國人要怎樣逃脫韭菜的宿命？
再重複一次，排華法案不是種族主義，而是社會主義。華裔移民在美國被其他族裔厭惡的主因，並不是因為華人的髒亂、吸毒、犯罪、懶惰等負面表現，反而是因為華人來自的過度勤奮，說穿了也就是內捲。
美國人主要信奉基督教，《聖經》裡摩西十戒中的第4戒，就是要守安息日。不僅人要延壽工作6日休息1日的戒命，連牛馬牲畜也都要休息。
但華裔移工卻為了賺錢，堅持不願休息，甚至有良心的老闆要守法，限制勞工每天工作不能超過10小時，或是規定工作6日就一定要休息1日，華裔移工就心生不滿，於是集體跳槽，去投奔其他勞動條件更差的雇主。
華人當年在美國的華裔移工，不願認同美國的文化，除了工作賺錢，剩下的就是賺錢工作，對其他的社會議題漠不關心，不納稅，不參與勞工運動，不參與選舉，甚至把投票權轉賣給資本家。結果就是華人越勤奮，排華運動就更蓬勃，最終就出現了只針對華裔移民設限的排華法案了。
中國人越勤奮，全球就更排華。要怎樣逃脫韭菜的宿命，不再陷入這種內捲的泥淖？還是同樣那句話，排華法案不是種族主義，而是社會主義。
更多Newtalk新聞報導
(影)《矢板明夫Newtalk》張又俠下不下台都沒差？ 前第七艦隊艦長揭共軍早就無法登陸台灣
盼共同提升退伍軍人照顧 賴清德：《台灣保證落實法案》讓台美關係穩健發展
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 80則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 166則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 148則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 33則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 259則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3則留言