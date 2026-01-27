管仁健觀點》中國人越勤奮為何全球就更排華？

中國內捲化嚴重。（圖為中國工廠流水線上的工人。） 圖：擷自每日人物

[Newtalk新聞] 天道酬勤、勤能補拙、克勤克儉、勤勤懇懇、人勤地不懶、一勤天下無難事、書山有路勤為徑、業精於勤荒於嬉……

鄉民們或許都已發現，在中文的語境裡，「勤」是一種好到不能再好的美德。所有帶著「勤」這個漢字的成語或諺語，也都是正面表述的讚美。

但如今在全球中美兩大超級強權的對峙中，「勤」卻成了現代中國人的原罪。用現在中國人能懂的話來舉例，2024年7月30日，中共中央政治局宣布，中國中央政府將強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。

「內捲」對很多台派鄉民來說就是一種「支語」，也就是involution的中文用法，用字面直觀就是「向內演化」。原本這是用在藝術領域，是指藝術家在低效高壓的技術競爭中消耗熱情，而非推動藝術形式的本質突破。套鄉民的話就是「難能但不可貴」，例如有人能在一粒米上刻了840字的〈長恨歌〉，確實很難能，但藝術價值何在？

1963年美國人類學家紀爾茲（Clifford Geertz）在《農業內捲化》（Agricultural Involution）裡，把印尼爪哇島上的人口增加卻沒有工業化，只是把水稻農業在土地使用、租佃關係與勞動力安排上更複雜化，所實現的共同分擔貧困，這種農業社會發展停滯，但勞力投入卻不斷增加的現象，稱為「農業內捲」。

歷史學家黃宗智再將這種「農業內捲」，引入中國農村問題的研究裡。在2000年所著《華北的小農經濟與社會變遷》中，黃宗智用經濟學的邊際效益遞減來解釋內捲化，因此中國鄉民就粗暴地將內捲視同為惡性競爭。

但商場上的惡性競爭，尤其是降價求售，短期目標是減少庫存與換取現金，長期目標則是拖垮競爭對手，在壟斷市場後在操縱調高價格，可見惡性競爭仍是有意義的競爭，也有機會獲得超高的回報，最重要的事是競爭者也能隨時喊卡，退出競爭。

但內捲則不然，這已經是無意義的競爭，努力不是為了突破或創新，只是為了不被淘汰。 付出與回報也不成比例，而且投入越多損失就越大。更慘的是不參與內捲的就會被邊緣化或淘汰，而一旦參與了又注定必然無法退出。

因此內捲並不等同於惡性競爭，內捲是被動的，而惡性競爭卻是主動的。所以台灣會有蝦捲、蚵捲、雞捲、菜捲、蛋捲，但就是沒有內捲。只有在中國那些被困在醬缸絕境裡的韭菜，才能理解內捲這個「支語」所代表的絕望與無奈。

「排華運動」是源自種族歧視嗎？

隨著近年來中美關係的惡化，很多台裔甚至其他黃種人的亞裔，都感受到了美國境內那種山雨欲來的排華風潮。以央視為代表的中國大外宣，總是不斷對中國人洗腦，強調美國對中國發動的貿易戰，就是當年「排華運動」的Part2，也就是赤裸裸的種族歧視。

美國與台灣一樣，佔人口多數的是外來移民的後裔，因此美國史與台灣史一樣，就是移民史或者說是殖民史。移民之間會出現種族歧視，甚至分類械鬥會慘烈到內戰規模，這一點也不奇怪。種族歧視絕對是非理性的，我們從流行定學史上就能發現很多案例。

例如梅毒這種讓人難以啟齒的性病，意大利人說是法國病（French disease）或高盧病（Morbus Gallicus），法國則反譏為拿波里病（Neapolitan disease），雙方互潑污水。

另外俄國人說是波蘭病，波蘭人說是日耳曼病，印度人說是葡萄牙病，日本人說是唐瘡，中國人說是廣東瘡，廣東人說是西貢玫瑰。世界各國人民對梅毒這種性病的說法雖不一樣，但卻有志一同，都認為病源是來自他們要歧視的國家或地區。

鄉民們應該也都發現了，從梅毒的命名就能證明，真正的種族歧視，一定是把我們所厭惡的疾病或行為，冠上那個最討厭的國家或地區。

美國的移民來自世界各國，歷史上各類種族歧視的笑話，例如罵愛爾蘭人、罵義大利人、罵印度人、罵日本人、罵猶太人的笑話，多到不勝枚舉。

但美國的排華運動卻完全不是這樣，尤其是根本不用請大法官開會，任何鄉民用常識判斷就可以確定違憲的排華法案。更特別的是排華法案並不是一部普通的法律，而是美國歷史上唯一一部針對特定族群的排外法案。

因為很重要，所以要講3遍：排華法案不是種族主義，而是社會主義。不是種族主義，而是社會主義。不是種族主義，而是社會主義。

美國歷史上為何只排華而不排其他？

日軍偷襲珍珠港，因此將日裔移民限制在特定區，動機是源自種族主義，這一點還說得通。但排華法案卻是只針對華人，而且實行長達60年，發動者還是愛爾蘭裔的移工。排華法案若是出於種族主義，為何不排斥愛爾蘭人，甚至不排斥黑人，卻只排斥華人？

在錢鐘書的小說《圍城》裡，諷刺愛爾蘭人的不動產就是2個奶子和屁股，剩下的就是窮，顯然愛爾蘭移工跟華人移工同樣的窮。加上愛爾蘭人信天主教，與大多數美國人信仰的新教更是世仇。排華法案若源自種族主義，愛爾蘭人被仇視的排名順位，一定會在華人之前吧？

1881年2月，美國國會裡向來最反華的加州參議員約翰．米勒（John F. Miller），率先提出排華法案，要立法限制華人20年內不能移民美國。但在立法意旨上，他的論述若是提到華人的髒亂不衛生、吸食鴉片、犯罪、懶惰等負面表述，歸類於種族主義就比較可信。

然而美國國會當時之所以能投票通過排華法案，從立法意旨看來，反而是肯定讚揚華人勤奮的工作精神，甚至承認他們對美國西部的建設有巨大貢獻。

但當時的華人移工主要是說粵語的廣東人，他們只會把大部分收入寄回老家，或者留在自己的幫會內部，比如說他們自己的幫會組織之類的內部。

相反的以愛爾蘭裔移工為代表的歐裔移民，則是藉由收入改善生活條件，並建立能長久定居的社區，把大量的金流鎖在當地。歐裔移工與華裔移工金流的差異，不僅代表了華人的內捲，也能證明為何美國只排華而不排其他族裔。

其實從歷史來看，從19世紀起，不僅美國出現國過排華運動，加拿大、澳洲、墨西哥、韓國、印度、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、紐西蘭、越南、印尼、西班牙、英國、菲律賓等國也出現過排華運動。甚至澳洲、紐西蘭與加拿大等英語系移民國家，也跟進美國通過了寬嚴不一的排華法案。

中國人要怎樣逃脫韭菜的宿命？

再重複一次，排華法案不是種族主義，而是社會主義。華裔移民在美國被其他族裔厭惡的主因，並不是因為華人的髒亂、吸毒、犯罪、懶惰等負面表現，反而是因為華人來自的過度勤奮，說穿了也就是內捲。

美國人主要信奉基督教，《聖經》裡摩西十戒中的第4戒，就是要守安息日。不僅人要延壽工作6日休息1日的戒命，連牛馬牲畜也都要休息。

但華裔移工卻為了賺錢，堅持不願休息，甚至有良心的老闆要守法，限制勞工每天工作不能超過10小時，或是規定工作6日就一定要休息1日，華裔移工就心生不滿，於是集體跳槽，去投奔其他勞動條件更差的雇主。

華人當年在美國的華裔移工，不願認同美國的文化，除了工作賺錢，剩下的就是賺錢工作，對其他的社會議題漠不關心，不納稅，不參與勞工運動，不參與選舉，甚至把投票權轉賣給資本家。結果就是華人越勤奮，排華運動就更蓬勃，最終就出現了只針對華裔移民設限的排華法案了。

中國人越勤奮，全球就更排華。要怎樣逃脫韭菜的宿命，不再陷入這種內捲的泥淖？還是同樣那句話，排華法案不是種族主義，而是社會主義。

