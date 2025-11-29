管仁健觀點》中配若瑜為何絲毫的感恩之心都沒有？

一名來自四川的中配若瑜，近日在YouTube頻道發布領取1萬元過程的影片。 Threds/shiang_eternal

[Newtalk新聞] 2023年起網路上開始流傳著一段影片，來自一台日本遊覽車的行車紀錄器監視畫面。行人穿越道上有一位老人，很吃力的一搖一擺走著，卻在快到對面時，忽然就摔倒了。

這時有一位騎腳踏車路過的大叔，立刻跳下車來；另一位在超商裡工作的女店員，也從店裡衝了出來。這一男一女就爭相上前，似乎都想要協助老人。

沒想到大客車上卻傳出一名孩童的聲音，用北京話大喊：「不能扶。」另一名老婦人則回應：「跟我們這邊不一樣。」但那中國孩子仍堅稱：「他會碰瓷，不能扶。」

廣告 廣告

然後大客車開走了，畫面也就結束了。但這則短到1分鐘的影片，卻在全球的社群平台引發熱議，很多網友紛紛用中文留言說：

「這個國家沒救了。」

「看到能當沒看到，有此心態幸福指數必然全球第一。」

「還是從小孩嘴裡說出來的，可悲。」

無獨有偶的，中國影星孫儷2002年3月在昆明拍攝《玉觀音》時，偶然看到電視節目播出的《希望在山區》，提到重慶市巫溪城廂中學，有位貧困的高一學生向海清艱苦向學的情況。

孫儷被向海清的勤奮感動，請母親透過節目中提供的電話，與向海清取得聯繫，從此每月資助他500元人民幣的生活費。

但向海清考上大學後，就常與同學上網咖，還愛買名牌衣服，因此即使孫儷仍每月持續補助，學校每學期還另外提供他6000人民幣的貧困補助生活費，依然入不敷出，因此多次抱怨「談戀愛沒錢」、「要換手機」。

最後孫儷忍無可忍，決定終止資助，但向海清2006年卻在網路上，PO了一篇長達6000字的長文，痛斥孫儷母女無情、虛偽慈善，為何「好人不做到底」？但經由當地媒體查證，向海清升上大學後，多次逃課、成績不及格。

最後風波越來越大，連官煤央視都製作了全國新聞，為孫儷母女平反。而這兩則真實案例，都在陳述一個殘酷的事實：不知感恩是中國人的通病。

中配若瑜為何要挑釁全台鄉民？

這幾天在台灣，因為政府普發全民每人新台幣一萬元，一名來自四川，剛嫁到台灣才4個月的中配YOUTBER「若瑜」，發布了領取普發萬元現金的影片。

影片底下的留言區有網友留言：「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家。」若瑜卻用挑釁的態度反嗆：「錢我得拿，你的要求做不到唷！」還附上一個像是隱喻「你來咬我啊！」的趣味貼圖。中配若瑜囂張的挑釁，立即惹怒了全台鄉民。

2025年11月28日《鏡傳媒》記者吳妍報導〈「錢我拿！要求做不到」中配來台4月領普發1萬 不肯承認中華民國〉：

「1名擁有居留證、來台僅4個月的中國籍配偶『若瑜』，因在社群媒體上囂張言論，引爆台灣社會對普發萬元現金資格的怒火。

若瑜日前在YouTube上傳影片，分享自己如何在沒有健保卡、來台僅短短4個月的情況下，成功於郵局領取政府普發的新台幣1萬元現金。

她不僅在影片中證實了自己符合資格，更在留言區與網友的互動中，將這起事件推向了輿論的風暴核心。

爭議起因於一名網友在她的影片下方留言，要求她『領了我們1萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷』，表達了對領取台灣福利者的基本期待。

沒想到，若瑜竟態度強硬地表示：『錢我得拿唷！你的要求我做不到唷！』這段充滿挑釁意味的回應，雖然事後疑似遭到刪除，但因遭到網友截圖備份並廣為轉傳，立刻在各大社群平台炸開。」

她們為何「既要又要還要都要」？

很多鄉民都不解，一萬元若拿來買狗糧，去路邊餵流浪狗，換來的也都是狗搖尾巴。但為何發給那些不知感恩的中國籍配偶，她們卻流露出中國大媽那種「既要又要還要都要」的嘴臉。

像中配若瑜在回應台灣鄉民的留言時，表現得就是一副「婊子老娘要當，貞節牌坊老娘也要，你們台灣人不服氣，那就來咬我啊！」的囂張態度。

當然，中配若瑜的挑釁，也引發鄉民的另一個疑惑：那就是一個來台僅僅4個月，應該也是從納稅的中國人，為何也能領到政府普發現金一萬元？因而引發「她又沒繳稅憑什麼領我們的錢」的怒吼。

熱心的鄉民也都當起了鍵盤柯男，循線起底中配若瑜在之前的影片中，疑似有她丈夫騎乘電動滑板車違規上路的畫面，呼籲大家可向相關單位檢舉，還嘲諷地要求她將領到的1萬元「分一點貢獻國庫」。

另外也有中配生下的台灣之子，留言斥責中配若瑜這種「既不認同，又佔便宜」的中國大媽心態，讓其他在台新住民及他們的子女，整個群體的形象都受到拖累。

相反的，同樣因為擁有居留證，領到政府普發一萬的韓國百萬YouTuber金針菇，不僅自掏腰包拍攝台灣宣傳MV，還把領到的這一萬元，砸在南韓街頭買廣告，讓韓國人也能看見台灣。

每位在台新住民的經濟狀況都不同，我們不能強求她們效法金針菇，但至少不要挑釁，這也很困難嗎？中配若瑜既然這麼不認同台灣，那又為什麼要來？難道她跟徐春鶯、馬治薇、何鷹鷺等「學姊」一樣，都是北京派來的欽差大臣？

要讓這些有「狼性」的人留在台灣嗎？

台灣政府的「聖母心」作祟，普發一萬元給若瑜這樣的中國人，完全就是現代版的「東郭先生和狼」吧？這故事取材自明代馬中錫的《中山狼傳》。

從前有個心地過於仁慈的東郭先生，有一天帶著一口袋的書出遠門。因為書很重，東郭先生怕毛驢受壓，就自己背著口袋，牽著毛驢趕路，走累了就在樹下休息。

這時一隻被獵人的弓箭射傷，可憐兮兮的狼逃到東郭先生面前，說牠自己是一匹好狼，但獵人卻要打死它，哀求東郭先生救命。東郭先生看這隻狼很可憐，就把口袋裏的書倒出來，讓狼藏進口袋裏。獵人追來時，東郭先生推說不知，救了這隻狼的性命。

可是這條狼一鑽出口袋，立刻就兇相畢露，說自己在口袋裏悶了半天，現在肚子餓了，要把東郭先生吃了充饑。東郭先生說牠恩將仇報，要找人評理。他們就先請一棵老樹仲裁，老樹推說自己聽不懂東郭先生說什麼。再找到一頭老牛，老牛怕管閒事，也說狼餓了吃人有理。

最後找到一個老農夫，老農夫聽完後卻說：「我不相信有這種事」。要他們把經過情形先表演一遍，然後他再評判誰有理。於是狼又鑽進了口袋，這時老農夫立即把袋口紮緊，用鋤頭狠狠地把狼打死。

其實「忘恩負義」這種中國人的「狼性」，也就是西方《伊索寓言》裡說的「農夫與蛇」。一位農夫出於憐憫，在寒冬的戶外將一條凍僵的蛇，放進自己的懷內取暖。溫暖使蛇甦醒過來後，立刻也就恢復了本性，用尖利的毒牙咬了農夫一口，而農夫在死前哀歎：「我自作自受啊！不辨善惡，可憐惡人，結果害自己遭到了報應。」

中配若瑜為何絲毫的感恩之心都沒有？其實對那些忘恩負義，具有「狼性」的物種，鄉民們真的不用花太多心力去責罵。然而若是讓這樣的人繼續在台灣居留，未來還不知要有多少個會像徐春鶯、馬治薇、何鷹鷺這樣的未爆彈，確實也到非檢討不可的地步了吧？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中配徐春鶯遭收押 律師：罪責最重的不是反滲透法 而是銀行法可判10年徒刑

中配「六改四」牽動健保負擔 石崇良示警：高齡依親支出大於收入、恐有公平疑慮