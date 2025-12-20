管仁健觀點》凌濤為何要栽贓生存遊戲玩家及廠商？
[Newtalk新聞] 「白狗偷吃，黑狗遭殃。」這是現在對岸中國人很常用的俗語，意思就是有人像黑狗一樣被冤枉了，或者說是背了黑鍋。
但這句俗話的典故卻剛好相反，真相就是白狗被冤枉了。因為《二刻拍案驚奇》卷38就說：「不過做楊二郎屁股不著，打得些屈棒，毫無頭緒。楊二郎正是俗語所云：『從前作事，沒興齊來；烏狗吃食，白狗當災』。」
無獨有偶的，我們台語俗諺所說的「烏狗偷食，白狗坐罪」，就跟明朝末年的作家凌濛初，在《二刻拍案驚奇》裡提到的諺語「烏狗吃食，白狗當災」一樣，被冤枉的其實都是白狗。
台灣人認為是黑狗偷吃，中國明朝時的人們也認為是黑狗偷吃；但為什麼現在的中國人，反而堅持是白狗在偷吃？而國民黨也果然就跟他標榜的一樣，是個「中國人的政黨」，自己偷吃，卻作賊喊捉賊，硬要栽贓其他無辜的人是賊。
27歲的桃園市楊梅區妨害兵役通緝犯張文，2025年12月19日傍晚，在台北捷運台北車站M8通道和捷運中山商圈，丟擲煙霧彈後持刀砍人，造成4死11傷。
張文在犯案後，遭大批武裝員警圍捕，流竄至誠品南西店，依舊沿路砍殺無辜民眾。最後在18點50分於南側5樓墜樓，經警方送往國泰醫院搶救，於晚間19時48分宣告不治。
張文究竟是畏罪自殺？還是不慎失足？甚至是遭同夥預謀推下？以及張文的犯案動機？有無同夥？母親是否真的是外傳的中配？理智一點的鄉民們都知道，這些問題必須靜候司法調查後公布結果，大家再來評論才對。
但國民黨籍的「全國不分區」議員凌濤卻搶先表示，都是民進黨政府長期縱容，才讓台灣軍用品氾濫，導致北捷中山站發生犯嫌持軍用品隨機殺人事件。凌濤甚至怒轟賴清德和卓榮泰：「還要繼續惡搞台灣嗎？」
當凌濤再次「掏寶」，跟之前一樣又勇敢地把自己的「寶貝」意見給掏出來後，PO文的留言板立刻被憤怒的網友灌爆，怒斥凌濤「發生悲劇你還在搞對立」、「這時候還政治鬥爭」。
向來嘴巴比那廢物更硬的凌濤，則在網上繼續叫囂：「民進黨網軍及青鳥大量出現，還是沒辦法為民進黨的爛政洗地。」
為何「市長不急，急死凌濤」？
殺人的凶手張文是來自桃園市，而案發的地點則在台北市，這兩個直轄市都是國民黨執政。結果張善政與蔣萬安都還沒開金口，鄉民們也都覺得應該等調查清楚後再說，現在的重點是搶救傷者，以及加強警力維持公共秩序。
偏偏皇帝不急，急死太監。市長不急，急死凌濤。這位國民黨籍的「全國不分區」大議員，搶著出來定調，把肇事原因歸罪於「民進黨政府縱容軍用品氾濫」。大家也都明白：凌濤如果要圍魏救趙，搶救蔣家的皇族氣數，也就只能先栽贓生存遊戲玩家及廠商吧？
2025年12月19日《自由時報》記者施曉光台北報導〈北捷遭投擲煙霧彈隨機砍人 凌濤：民進黨政府縱容軍用品氾濫〉：.
「針對台北捷運今天傍晚發生兇手丟擲煙霧彈、隨機砍人事件，前國民黨智庫副執行長凌濤，晚間把矛頭指向賴清德總統與行政院長卓榮泰，他質疑現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果。
凌濤表示，民進黨執政下，馬桶廠商承攬5.9億軍火，賣鞋業標2億槍砲底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？
過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得，現在是網路一查，網購就隨意可取得M18煙霧彈、信號彈，被凶嫌可以拿來丟在鬧區中山、隨機殺人？
凌濤指出，張姓嫌犯被控是遭桃園地檢署通緝的逃犯，法務部與檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？
目前尚不清楚嫌犯使用的煙霧彈，是正規軍事用、還是仿造，但足以致人於死的武器氾濫，還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德與卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？」
生存遊戲玩家為何外省人居多？
其實生存遊戲多年來在台灣與中國都很夯，但發展模式與玩家組成卻完全不同。台灣是世界玩具槍生產最大國，從以前的模仿學習日本技術，到現在早已完備的自主供應鏈；玩家年齡層分布的很均勻，18歲到60歲都有，甚至還有女性玩家。
至於中國到目前為止，雖然玩具槍（仿真槍）始終未合法，因此台灣盛行的BB彈，不能出現在檯面上。線在中國的玩家都是富二代或軍警等權貴人士，以封閉式的「俱樂部」模式經營，辦比賽往往包下整座山。這種低調的豪奢，讓台灣的玩家也不免有些羨慕。
台灣地狹人稠，生存遊戲玩家也沒中國那麼土豪味，所以場地就跟拍電影一樣，最好是找現成不用花錢的。因此那些廢棄眷村或營區，甚至現有營區附近的荒地，就成了生存遊戲玩家最好的選擇。
現在年輕一輩的台灣人，比較沒有省籍觀念了。但我們死五年級生，從小任何證件上，都要標註籍貫。因此一個人是不是外省人？你自己一定知道，你身邊的人也會知道，甚至有點生活歷練的人，一聽一看也都能分辨出來的。
早期的生存遊戲玩家，大多是外省人，甚至可以說是眷村人，這是常識。至於生存遊戲周邊商品的業者，外省人及眷村人的比例就更高了。這就像我們小時候，外省人玩籃球，本省人玩棒球一樣的自然。
有句成語叫做「克紹箕裘」，就是比喻能繼承家業。這是出自《禮記．學記》上說的：「良冶之子必學為裘，良弓之子必學為箕。」眷村子弟會成為生存遊戲的玩家，甚至成為業者，這也是理所當然的啊！
外省人到底還要瞎挺國民黨多久？
喪心病狂的人渣張文，無差別屠殺這麼多無辜路人，槍斃十次也沒人會同情這畜生。但凌濤為了替蔣萬安圍事，把矛頭指向生存遊戲玩家及業者，甚至將原因歸咎於「現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果」。
但凌濤把張文的犯罪，栽贓到生存遊戲玩家或業者，甚至還認為是「軍用品氾濫」。我猜這個超娘泡的凌濤，應該就跟蔣萬安一樣，根本沒當過兵，所以總愛說一些「軍盲級」的蠢話。
張文使用的煙霧彈，就像拍電影用的道具，確實也常用在生存遊戲裡，這個在網路上不用1千元就能買到。噴出來的大量濃煙，只能遮蔽視線，完全沒有遮蔽紅外線的效果，對人體也不會有直接傷害，離「軍用品」的層級還差得遠了。
至於張文所戴的防煙面罩，從螢幕上看起來，不過就是油漆店賣的款式。戴了可以避免吸入濃煙，讓自己在煙霧中視線更清楚些而已。但根本無法加裝防毒罐，距離「軍用品」層級的防毒面具，也是十萬八千里。
張文真正殺人與傷人的武器，就是他所持的長刀。從螢幕上看來，應該是有銀色護手與pommel（指劍柄上的圓頭），目測刀刃長約10英吋，很像是電影《浴血任務2》尚克勞德．范達美使用的牙籤刀復刻品，而張文自行雙面開刃，以致殺傷力更強，但與軍用品也無關。
「軍盲」的全國不分區議員凌濤，為了替逃兵市長蔣萬安圍事，惡意栽贓生存遊戲玩家及業者。外省人到底還要瞎挺國民黨這些噁爛政客多久？凌濤一定也會繼續試探你們的底線吧！
