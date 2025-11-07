管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？

[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。

健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。

衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。

無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。

衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意見階段，政府也絕對不會為難小資族。

其實就像中經院院長連賢明所感嘆的：「台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。」

本魯欽佩石崇良的憨直，願意面對無解的健保財務改革。但政治是很現實的，健保費想開源並不容易；而且就算成了，石崇良的下場也一定跟變法成功的商鞅一樣，要被抓回首都咸陽「車裂」示眾，也就是五馬分屍。

那麼石崇良在民怨沸騰下，就只能放任健保崩潰嗎？其實就算開源不成，能節流也算小功一件。要怎麼節流？當然還是要從「一女嫁來台，全村享健保」的中配開始。

中國大媽為何大鬧松山機場？

這是兩個月前的一則新聞，在台北松山機場的大廳，出現了一位中國大媽因行李超重，卻賴皮不願支付區區3600元的費用，最後索性在報到櫃檯，脫下鞋子坐地大哭大鬧，還揚言「是救命藥不能丟」。鄉民們對這個中國大媽的無恥潑辣，應該也都還有點印象。

2025年9月5日《三立新聞網》記者林盈君台北報導〈行李超重不想付錢！大媽鬧翻松山機場 硬凹地勤 網怒炸：誰的家長帶走〉：

「近日，一名大媽在松山機場大吵大鬧，她於地勤櫃台前，因背包行李超重卻不想付錢，即便地勤人員表示行李超重要付錢，但她還是不斷大喊：

『拜託一下啦，飛機快開了啦，我幫朋友帶的，我連絡不到她啊，這些都是救命的藥啊，我身上剩下1500元，我身上沒這麼多錢啊！』

航警見狀到場，問她為什麼不託運，但大媽依舊說話鬼打牆，最後大哭大鬧坐在地上，說自己沒有錢。

據了解，有出過國的旅客都知道，行李超重需要依重量付費，但這名大媽卻在松山機場大鬧，強凹地勤櫃台『拜託、方便一下』，就連航警到場，大媽也是大聲吵鬧，最後坐在地上哭鬧。

而根據現場的旅客表示，最後航警幫她保管行李，大媽也順利上了飛機，飛機到達當地後她坐輪椅入境。

其他網友紛紛表示『她知道飛機要飛了，希望可以耍賴通過』、『會這樣做就是他以前凹過成功過』、『果然跟抖音上的一模一樣』、『誰家的家長帶走』、『只想盧免費的』、『拜託不要再回來了』。

對此警方指出，本月3日，該名婦人因行李超重需付3600元，卻聲稱身上只剩1500元，在台北松山機場哭鬧，婦人表示，她要回福州探親並準備開刀，行李中還有『救命藥』，最終在航警協助下，婦人將超重的背包暫存在警局，順利搭乘班機前往福州。

警方表示，考量到婦人年約70歲，因病準備回去就醫，依時間也聯繫不到家屬，且身上帶的現金不夠，加上基於為民服務的精神，因此暫時幫她保管超重行李。」

中配為何要拿健保藥當返鄉伴手禮？

就像林智群律師所說，這則新聞的重點，並不在於這位大媽的「中配」身份，也不是行李「超重」問題，而是在於這位中國大媽「拿了一堆藥品去中國」。

林智群律師進一步說明，健保局對於重複拿藥的情況，應該考慮實施鎖卡措施，以防止健保資源遭到不當使用。

中配攜帶健保藥物，當作自己的返鄉伴手禮，這問題並非今日才出現於新聞中。早在十年前就有這種案例，而且還見諸媒體。

2015年12月1日《今日新聞網》社會中心／台東報導〈誇張！陸籍配偶狂求診 拿藥品當伴手〉：

「陸客最愛的寶島伴手禮不是鳳梨酥，也不是茶葉？台東一名大陸籍配偶，被發現在1個月內，在台東大大小小的醫院、診所求診看病，把醫師開的藥品當作伴手禮，打算在回大陸探親時全部分送給親友。

原來這名年約50歲的大陸籍配偶，發現在台灣看病有健保補助，比在大陸看病便宜很多，她預計1個月後要返回大陸探親，就在這1個月內，到處掛號看病，原本她的先生還擔心害怕太太是不是得了什麼怪病，怎麼一天到晚到醫院、診所報到

之後先生才發現，在家從來沒看過太太吃藥，而且台東內大醫院、小診所太太全都去過了，從內科、腸胃科、婦產科能求診的全都看，追問之下才知道，太太是因為心疼在大陸的親友，看病很貴，才會在返鄉前，到各家醫院診所看病，想多領一些藥品帶回大陸分送給親友，以備不時之需。

健保局得知這名大陸配偶的行為後表示，到處就診求藥，不但浪費醫療資源，分送藥物給親友更可能導致錯誤用藥的風險，而且將大量藥品帶出境恐違法。」

健保藥能A健保卡也能借吧？

中配若只是收集健保藥物，返鄉當伴手禮，這樣A健保的還只算是小咖。更誇張的是有些中配A健保，是乾脆把健保卡借給其他中國親友使用。

2019年7月29日《中央社》記者記者楊晴雯台北報導〈史上金額最高！ 陸配健保卡借表妹治癌 用掉90萬醫療費〉：

「冒用健保卡事件屢見不鮮，健保署去年就查獲一名中國籍配偶把健保卡給罹患胃癌的表妹冒用到病逝，醫療費高達約90萬，直到檢察官相驗，差點變成『死人』的持卡人才急忙坦承一切，此為健保署掌握冒用健保卡所有案例迄今，醫療金額最高的案件。健保署也已發函各醫療單位，要求落實雙證件的查核，以降低冒用事件的發生。

健保署專委董玉芸表示，該起案件的冒用者是未納健保、非法停留的中國大陸籍人士，因為罹患胃癌到台灣治療，但怕自費就醫身分曝光，於是向在台表姊借用健保卡看病，甚至到醫學中心住院、手術治療，醫療費用前後高達約90萬元，但最後仍不幸宣告不治，檢察官相驗開死亡證明，該名陸籍配偶才趕緊出面說出實情。

董玉芸說，該名冒用健保卡的中國大陸籍人士整個就醫與治療過程都無人發現，目前健保署已要求持卡人還款外，也將其移送法辦，被判有期徒刑四個月、緩刑兩年。而醫院端部分，收治病患卻未落實身分不實，僅要求改善、未處分。」

健保費想開源並不容易，但要防止「一女嫁來台，全村享健保」的亂象，相對來說就沒這麼難了吧？

