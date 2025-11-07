管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。
健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。
衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。
無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。
衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意見階段，政府也絕對不會為難小資族。
其實就像中經院院長連賢明所感嘆的：「台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。」
本魯欽佩石崇良的憨直，願意面對無解的健保財務改革。但政治是很現實的，健保費想開源並不容易；而且就算成了，石崇良的下場也一定跟變法成功的商鞅一樣，要被抓回首都咸陽「車裂」示眾，也就是五馬分屍。
那麼石崇良在民怨沸騰下，就只能放任健保崩潰嗎？其實就算開源不成，能節流也算小功一件。要怎麼節流？當然還是要從「一女嫁來台，全村享健保」的中配開始。
中國大媽為何大鬧松山機場？
這是兩個月前的一則新聞，在台北松山機場的大廳，出現了一位中國大媽因行李超重，卻賴皮不願支付區區3600元的費用，最後索性在報到櫃檯，脫下鞋子坐地大哭大鬧，還揚言「是救命藥不能丟」。鄉民們對這個中國大媽的無恥潑辣，應該也都還有點印象。
2025年9月5日《三立新聞網》記者林盈君台北報導〈行李超重不想付錢！大媽鬧翻松山機場 硬凹地勤 網怒炸：誰的家長帶走〉：
「近日，一名大媽在松山機場大吵大鬧，她於地勤櫃台前，因背包行李超重卻不想付錢，即便地勤人員表示行李超重要付錢，但她還是不斷大喊：
『拜託一下啦，飛機快開了啦，我幫朋友帶的，我連絡不到她啊，這些都是救命的藥啊，我身上剩下1500元，我身上沒這麼多錢啊！』
航警見狀到場，問她為什麼不託運，但大媽依舊說話鬼打牆，最後大哭大鬧坐在地上，說自己沒有錢。
據了解，有出過國的旅客都知道，行李超重需要依重量付費，但這名大媽卻在松山機場大鬧，強凹地勤櫃台『拜託、方便一下』，就連航警到場，大媽也是大聲吵鬧，最後坐在地上哭鬧。
而根據現場的旅客表示，最後航警幫她保管行李，大媽也順利上了飛機，飛機到達當地後她坐輪椅入境。
其他網友紛紛表示『她知道飛機要飛了，希望可以耍賴通過』、『會這樣做就是他以前凹過成功過』、『果然跟抖音上的一模一樣』、『誰家的家長帶走』、『只想盧免費的』、『拜託不要再回來了』。
對此警方指出，本月3日，該名婦人因行李超重需付3600元，卻聲稱身上只剩1500元，在台北松山機場哭鬧，婦人表示，她要回福州探親並準備開刀，行李中還有『救命藥』，最終在航警協助下，婦人將超重的背包暫存在警局，順利搭乘班機前往福州。
警方表示，考量到婦人年約70歲，因病準備回去就醫，依時間也聯繫不到家屬，且身上帶的現金不夠，加上基於為民服務的精神，因此暫時幫她保管超重行李。」
中配為何要拿健保藥當返鄉伴手禮？
就像林智群律師所說，這則新聞的重點，並不在於這位大媽的「中配」身份，也不是行李「超重」問題，而是在於這位中國大媽「拿了一堆藥品去中國」。
林智群律師進一步說明，健保局對於重複拿藥的情況，應該考慮實施鎖卡措施，以防止健保資源遭到不當使用。
中配攜帶健保藥物，當作自己的返鄉伴手禮，這問題並非今日才出現於新聞中。早在十年前就有這種案例，而且還見諸媒體。
2015年12月1日《今日新聞網》社會中心／台東報導〈誇張！陸籍配偶狂求診 拿藥品當伴手〉：
「陸客最愛的寶島伴手禮不是鳳梨酥，也不是茶葉？台東一名大陸籍配偶，被發現在1個月內，在台東大大小小的醫院、診所求診看病，把醫師開的藥品當作伴手禮，打算在回大陸探親時全部分送給親友。
原來這名年約50歲的大陸籍配偶，發現在台灣看病有健保補助，比在大陸看病便宜很多，她預計1個月後要返回大陸探親，就在這1個月內，到處掛號看病，原本她的先生還擔心害怕太太是不是得了什麼怪病，怎麼一天到晚到醫院、診所報到
之後先生才發現，在家從來沒看過太太吃藥，而且台東內大醫院、小診所太太全都去過了，從內科、腸胃科、婦產科能求診的全都看，追問之下才知道，太太是因為心疼在大陸的親友，看病很貴，才會在返鄉前，到各家醫院診所看病，想多領一些藥品帶回大陸分送給親友，以備不時之需。
健保局得知這名大陸配偶的行為後表示，到處就診求藥，不但浪費醫療資源，分送藥物給親友更可能導致錯誤用藥的風險，而且將大量藥品帶出境恐違法。」
健保藥能A健保卡也能借吧？
中配若只是收集健保藥物，返鄉當伴手禮，這樣A健保的還只算是小咖。更誇張的是有些中配A健保，是乾脆把健保卡借給其他中國親友使用。
2019年7月29日《中央社》記者記者楊晴雯台北報導〈史上金額最高！ 陸配健保卡借表妹治癌 用掉90萬醫療費〉：
「冒用健保卡事件屢見不鮮，健保署去年就查獲一名中國籍配偶把健保卡給罹患胃癌的表妹冒用到病逝，醫療費高達約90萬，直到檢察官相驗，差點變成『死人』的持卡人才急忙坦承一切，此為健保署掌握冒用健保卡所有案例迄今，醫療金額最高的案件。健保署也已發函各醫療單位，要求落實雙證件的查核，以降低冒用事件的發生。
健保署專委董玉芸表示，該起案件的冒用者是未納健保、非法停留的中國大陸籍人士，因為罹患胃癌到台灣治療，但怕自費就醫身分曝光，於是向在台表姊借用健保卡看病，甚至到醫學中心住院、手術治療，醫療費用前後高達約90萬元，但最後仍不幸宣告不治，檢察官相驗開死亡證明，該名陸籍配偶才趕緊出面說出實情。
董玉芸說，該名冒用健保卡的中國大陸籍人士整個就醫與治療過程都無人發現，目前健保署已要求持卡人還款外，也將其移送法辦，被判有期徒刑四個月、緩刑兩年。而醫院端部分，收治病患卻未落實身分不實，僅要求改善、未處分。」
健保費想開源並不容易，但要防止「一女嫁來台，全村享健保」的亂象，相對來說就沒這麼難了吧？
更多Newtalk新聞報導
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
補充保費改革急喊卡！ 石崇良親上火線強調「僅討論」
其他人也在看
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 1 天前
王婉諭轟健保補充保費：柿子挑軟的吃！大戶設上限郭台銘少繳200倍
【記者林欣恬／綜合報導】衛福部研擬健保補充保費三大改革，利息股利年收逾2萬要課健保補充保費，此舉引發民怨沸騰，卓榮泰院長也已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。時代力量黨主席王婉諭痛陳政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，在不設上限前，要繳2.11億的補充保費；但在設5,000萬上限後，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 10 小時前
補充保費...醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！
精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」中天新聞網 ・ 7 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 13 小時前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 3 小時前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 2 小時前
健保快破產！醫點名國家4項「不必要的大灑幣」 籲使用者付費
衛福部研擬補充保費新制，將針對利息、股利和租金改採「年度結算」，引發反彈聲浪，為此行政院緊急喊卡。對此，蘇一峰醫師認為要使用者付費，更點名國家應該節省4大項「不必要的大灑幣」。中時新聞網 ・ 2 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 7 小時前
黃捷開砲打中央！痛批健保補充保費新制「拿散戶開刀」
衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，不料引發強烈反彈，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩，包括綠委黃捷也發文開砲。中天新聞網 ・ 19 小時前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 10 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前