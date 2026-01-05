管仁健觀點》周錫瑋會帶中天11傻「今晚打老虎」嗎？
[Newtalk新聞] 「打老虎」在廣東話俚語中，就是明知沒勝算但也要死撐到底的意思。正面來說是勇敢不怕死，但也暗喻這傢伙是個蠢貨不知死。
網路上鄉民常用的老梗「今晚打老虎」，則是源自1991年香港電影《賭俠2之上海灘賭聖》中的一句台詞諧音。
在電影中由男主角周星馳扮演的賭神周星祖，閱讀法國賭神《Pierre Cashon》的傳記時，向三叔說明這位賭神的生平，以及在書中最後輸給一個名為「今晚打老虎」的神秘人物後去世。
之後阿星意外地從1991年的香港，返回到了1937年的上海。吳君如扮演的春天，要約女主角如夢與阿星約會，在約會時阿星拜託春天幫他取個法國名字，春天就隨便說了一句法文問候語Comment allez-vous（你好嗎？）。
後來日本特務頭子川島芳子，在與上海黑幫頭子丁力，約了生死賭局，找來了法國賭神Pierre Cashon出戰。代替丁力出戰的阿星，特異功能比不過法國賭神，就想到了要去找「今晚打老虎」，不料丁力卻對阿星說：「你就是今晚打老虎」。
原來丁力曾經問過春天，要代表丁力來賭博的阿星，有沒有外語名字，春天就說他的外語名是Comment allez-vous（法語發音近似粵語「今晚打老虎」）。
最後阿星因為意外獲得受不了川島芳子的跋扈態度而決定倒戈的大軍幫忙，贏得這場生死賭局。而法國賭王Pierre Cashon，則因賭輸於無名小卒阿星，氣到心臟病發身亡。「今晚打老虎」就成了報紙頭條標題的關鍵字。
只是30多年前的法語「你好嗎？」，變成粵語「今晚打老虎」，對於不諳粵語發音的台灣觀眾來說，根本不知笑點何在？在網路還不通行的30年前，本魯也是到處查資料，卻始終得不到滿意的解釋。
後來在同學會上，一位來自香港的僑生告訴我，其實這是來自當時香港一個洋酒廣告裡，女主角對男主角舉杯後說的一句台詞。但香港人也不懂法語，只是覺得導演拍得很唯美，所以這個洋酒廣告深入人心，沒想到卻被周星馳拿來當作電影裡的一個梗。
周錫瑋為何嗆聲川普：「去試試看」？
2026年一開始，多年前網路上鄉民常用的老梗「今晚打老虎」，一夕之間又爆紅起來。因為美軍閃電突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜洛，押送回美國監禁審判，消息一出震撼全球。
國民黨前台北縣縣長周錫瑋，剛在中天電視台的洗腦節目中，鐵口直斷「美國不敢打」，而且「打了必敗」。周錫瑋這些慷慨激昂的言論，隨即遭熱心的鄉民們翻出打臉。
周錫瑋稱美軍若進攻委內瑞拉，將面臨中俄代理人戰爭，甚至嗆聲川普：「去試試看」。現在川普用軍事行動證明，周錫瑋的預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。
2026年1月4日《新頭殼》記者張柏源綜合報導〈美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉〉：
「美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicol?s Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造『南美最強』中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。
前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言『美國不敢打』、『打了必敗』的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普『去試試看』，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：『誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶』、『這臉被打得太腫了』。
綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據『毒品恐怖主義』（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。
然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：『去試試看嘛！』
周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會『很開心』。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有合法政府地位，深知美國無法輕易推翻其政權。
其次，俄羅斯也會樂見其成，美國透過烏克蘭與俄國進行『代理人戰爭』，若戰場轉移至委內瑞拉，俄國將逮到機會反過來對美進行代理人戰爭。
第3個開心的國家則是中國，委內瑞拉將成為中國軍武的最佳試驗場，中國提供的雷達與先進武器絕對足以制止美軍，能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力。
周錫瑋在節目中質疑美國『你有沒有能力打仗，再派地面的部隊去占領委內瑞拉？』並指稱，委內瑞拉跟敘利亞『不一樣喔』，它有軍隊、有人民，所以『你試試看嘛』。美國人不敢打委內瑞拉，……中國提供給委內瑞拉的不會只有雷達，還會包括其他武器，尤其天安門大閱兵上很多先進武器。
周錫瑋更語帶挑釁表示：『你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等。』
然而，美軍日前的突襲行動以雷霆萬鈞之勢迅速落幕，不僅未如周錫瑋預測般陷入泥淖，更在零傷亡的情況下生擒馬杜洛。」
野狗橫行為何會變成「猛虎肆虐」？
年輕一點的鄉民或許會不解，周錫瑋在美軍包圍委內瑞拉時，在電視節目上嗆聲川普：「去試試看」，為何會在網路上被嘲笑是「今晚打老虎」？
2007年6月8日清晨4時，台北縣林口山區發生了一場慘絕「羊」寰的殺戮事件。數十隻可愛的羊咩咩，倒臥在血泊之中，媒體刊出的影像極為血腥。
縣府人員以獅虎豹熊貓狗等十多種動物圖片，供目擊的女性印尼移工指認後，縣長周錫瑋乾綱獨斷，一口咬定為「猛虎肆虐」，於是效法武松，帶M16步槍率領眾人上山打虎，最後捕獲小白犬一頭，大軍凱旋而返。
2007年6月10日《蘋果日報》報導〈縣長打老虎 無功 羊屍咬痕非貓科 棄養猛犬涉重嫌〉：
「台北縣林口山區疑出現老虎，台北縣長周錫瑋昨上演『武松打虎』。發出搜山格殺令，親率20多名警察、動物疾病防治所人員上山抓老虎！打虎隊分持M16長槍、麻醉槍，重裝冒雨搜山仍無所獲；雖專家研判：『應是大型犬類逞兇。』但羊場主人不敢大意。
台北縣林口鄉嘉寶村洪家羊場，前天清晨4時許發生羊隻被咬死事件，目擊的印尼女外勞多莉驚魂未定地說，當時看到棕色毛、黑色條紋的『老虎』叼著小羊啃食，還站立撲起發出兩聲『吼』，嚇得她從高1.7公尺的樓梯上摔下受傷。
多莉強調，她幼時曾到雅加達動物園看過老虎，『真的是老虎！』她一度嚇得考慮辭職，經老闆慰留，昨心情稍微平復再度現身羊場工作。
疑似有老虎出沒，周錫瑋也不敢大意，昨天上午8時許，率領動疾所人員，帶著兩個誘捕籠、麻醉針吹箭、火把、防咬手套等裝備，與12名身著制服的警員，其中6人肩上扛著M16長槍，再加上7名動疾所的獸醫組成『打虎大隊』。出發前，周錫瑋勤前教育要留意自身安全，呼籲民眾『不要把林口山區當成觀光景點』。
打虎隊勘查羊屍後，隨即兵分二路上山，一隊沿著羊場下方溪流溯溪而上；另隊則駐守案發現場，原定以羊場為中心搜尋半徑一公里的山區，但因連日豪雨小徑多處坍方，加上未發現任何可疑獸跡，打虎隊歷經一個多小時搜山後，因不見老虎蹤跡而下山。事後也有一名熱心民眾帶兩隻土狗趕來要幫忙抓老虎，也無功而返。」
「中天11傻」今晚該去美國打老虎吧？
殺害無辜羔羊的兇手是狗？是虎？在尚未緝獲真兇前，縣長周錫瑋如果認定林口山區裡真的有老虎，現代虎的9個亞種中，3個已絕種，其餘6種也都被列為瀕危或極危。非動保專業的縣長，6月9日卻自己帶領「打虎大隊」上山，這是在打虎？還是在作秀？鄉民心中自有定數。
果然勞碌奔波一天後，「打虎大隊」無功而返。次（10）日北縣農業局耗費14萬元，趕製3個大型鐵籠，放在羊舍獵捕老虎。6月11日飼主洪榮科至羊舍，發現2隻中型犬攻擊羊群，他持刀驅趕，但已有14隻羊被咬死、7隻重傷，在鐵籠內發現1隻小白狗。
動疾所採證後，排除老虎攻擊，認定只是流浪犬襲羊；周錫瑋的「上山打老虎」任務完成，為民除了「第一害」。當然，有些鄉民或許有興趣，被周錫瑋除掉的「第一害」，後來境遇如何？2008年3月6日《聯合報》報導〈背殺羊黑鍋 小白恢復健康〉：
「曾被誤認為林口鄉『殺羊凶手』的流浪狗，去年在縣長周錫瑋親自率隊獵捕下受傷，被俗稱『貓狗119』的台灣省照顧生命協會收容，並取名『小白』。如今不但恢復健康，還最愛躺在周錫瑋送給協會的『關愛動物生命』匾額下，對照去年所受待遇很諷刺。
被捕獸夾抓到的『小白』，腳傷早已痊癒，整天活蹦亂跳。協會執行董事董冠富說，協會2年前成立時，周錫瑋曾致贈『推廣愛心服務，關愛動物生命』的匾額，『小白』最愛躺在這塊匾額下的沙發上。……」
如今委內瑞拉的毒梟總統馬杜洛被美國抓了，中國的戰狼吳京卻神隱去了。前幾天還意氣風發的中天副董事長周錫瑋，趕快帶領你們這群「中天11傻」：唐湘龍、楊永明、呂禮詩、栗正傑、郭正亮、苑舉正、賴岳謙、帥化民、謝寒冰與介文汲，到美國實現一下「今晚打老虎」吧？
