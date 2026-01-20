管仁健觀點》國民黨為何要騙小草上車瞎挺林宸佑？
[Newtalk新聞] 清朝末年起，廣東各地書場流行用粵語演繹狀師的各種傳奇。愛看香港電影的鄉民，對於陳夢吉、方唐鏡、劉華東與何淡如這4個名字，應該都有點印象，他們就是昔日粵語說書人口中的「清末廣東四大狀師」。
在這4位知名的廣東訟師裡，何淡如是以口才詼諧聞名，劉華東則以文采出眾著稱，陳夢吉性格剛正且形象正面；只有方唐鏡被稱為「扭計師爺」或「荒唐鏡」，也就是精於狡辯，因此在故事中總是以負面形象出現。
鄉民們對方唐鏡的最深印象，應該也就是周星馳電影《九品芝麻官》裡公堂上「討打」的那一幕。主審官包龍星帶著師爺達叔，與被告九門提督之子常威的訟師方唐鏡，在公堂之上有了以下的對話。
包龍星說：「未傳你，你就出來讓我罵。你不是做賊心虛？就是身上有屎？你說啊你！」
方唐鏡回：「我是跟其他鄉民一起來看熱鬧的，只是往前站了一點，我退後就是了。」
包龍星就說：「往後站，往後站，退到黃線外，往後站。」
方唐鏡卻挑釁的叫囂：「唉呀，我跳進來啦！怎樣？我又跳出去了。唉呀，我又跳進來啦！打我啊！笨蛋。」
包龍星與達叔一聽這句話，隨即聯手給了方唐鏡一陣痛毆。還對大家說：「大家都聽到了，是他叫我打他的。」在一旁的達叔也幫腔：「像這種要求，我這輩子沒見過。」
2026年1月17日，橋頭地方檢察署大動作展開搜索，率高雄市調處前往《中天新聞台》明星主播「馬德」林宸佑在台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，經移送法院審理後裁定收押禁見。
案件起因為是橋頭地檢署偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片，並出賣機密予中國人「吉祥」，溯源發現林宸佑提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付資料予中國間諜。
林宸佑被羈押後，有熱心鄉民翻出他過去主持節目時，抖內的粉絲說，民進黨立委曾公開嗆他跟中天是中國媒體，林宸佑當時還笑著說：
「下次還有哪個民進黨立委再說我是中國的媒體，我就回：『你抓我啊！你把我抓起來，你現在就把我抓回去』。」
說完林宸佑還仰頭大笑，不知情者會以為是他八字太輕，因此被黃國昌附身了。如今為匪作倀的林宸佑真的被抓，鄉民們紛紛留言「這種要求從沒見過」、「方唐鏡還真的被抓了」、「恭喜你終於求仁得仁了」。
林宸佑是王大陸一樣的肉粽頭嗎？
台灣這幾年司法機關對於匪諜滲透案總是縱放，最典型的案例就是2017年王炳忠案，中共國台辦政黨局副處長崔趙輝與上海市對外聯絡辦公室官員趙超，指示中國在台留學生周泓旭，勾結王炳忠、林明正、侯漢廷等人，在台發展「星火祕密小組」及「新中華兒女學會四人核心決策小組」等共諜組織，王炳忠之父王進步則協助統籌中方資金。
雖然這些人收受中國資金與在台發展組織的罪證明確，但因法官心證並不認為中國是「敵國」，因此收受中國資金與在台發展組織，都不能依法認定為「間諜」。這樣的「無罪」判決，讓中天記者林宸佑更加肆意妄為。
據《鏡周刊》報導，調查局國家安全維護處與洗錢防制處，聯合清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流。赫然發現林宸佑完全無視法紀，行賄現役軍人的款項，竟然毫無隱諱地全由他的個人帳戶匯出，金額達上百萬元。林宸佑還擁有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。
更讓鄉民細思極恐的是檢調追查發現，林宸佑情蒐的目標竟然包含飛彈部署機密。他收買國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。而林宸佑的手機與電腦都在逮捕當場被扣，Line、微信或合作往來的電子信箱內容全都保留尚未刪除，工作群組對話也很完整。
簡單說，林宸佑就是新聞界的王大陸，檢調向法院申請羈押林宸佑獲准，就像逃兵案逮住了王大陸這個肉粽頭，接下來匪諜充斥的藍白兩黨，就像逃兵比正常當兵還多的華國演藝圈，大家現在都如坐針氈，等著被檢調一路順藤摸瓜，要當林宸佑的「室友」了。
中天的「天佑台灣」是通知吉祥快逃嗎？
「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，『天佑台灣』。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」
向來氣焰囂張的中天電視台，在林宸佑羈押獲准後，一反常態地沒有再高喊什麼「新聞自由」，而是低調地發出聲明切割。其中最詭異的就是聲明中的那4個贅字「天佑台灣」，為何中天要這麼寫？是要暗示中國人「吉祥」與其他下線快逃？還是快滅證？鄉民們請等著看下去。
另外中天的鐵桿同志國民黨，對林宸佑被羈押的反應，比中天來得更加詭異。去年底國民黨立委羅智強還提案修法，要讓中天重回有線電視，執照繼續有效。條文都已二讀通過。在藍白沆瀣一氣下，很快就會三讀通過，不料林宸佑匪諜案提前爆發。
2026年1月18日《壹蘋新聞網》記者邱筠媜綜合報導〈上錯車？林宸佑遭羈押！國民黨發文「什麼狀況又來了」火速刪文〉：
「中天新聞記者兼主播『馬德』林宸佑，涉及國安法、貪污治罪條例遭羈押禁見，民眾黨立委張啟楷、民眾黨團主任陳智菡等人為其聲援，反而國民黨立委、民代倒是靜悄悄未聲援。
針對林宸佑因涉國安法遭羈押禁見，國民黨昨（17日）晚間於臉書發文，『什麼狀況又來了？』，不過發文幾分鐘後火速刪文。
中天新聞記者兼主播『馬德』林宸佑，因疑似涉及國安法、貪汙治罪條例，昨日遭高雄橋頭地檢署北上其住家搜索，林宸佑被帶回，訊後聲請羈押獲准。
對此，國防部17日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。
針對林宸佑因涉國安法遭羈押禁見，《壹蘋》記者發現，國民黨昨（17日）晚間10點35分左右於臉書發文，『什麼狀況又來了？』，並於留言區附上新聞網址，不過發文幾分鐘後火速刪除。」
國民黨為何要借刀殺民眾黨？
很多鄉民不解，國民黨一路以來就力挺中天；但林宸佑案爆發後，國民黨卻只是發了個「什麼狀況又來了」，一個莫名其妙又沒頭沒尾的啞謎，隨即又火速刪文，到底葫蘆裡在賣什麼藥？難道跟中天PO文「天佑台灣」一樣，只是要通知中國人「吉祥」快逃快滅證嗎？
其實國民黨在林宸佑被羈押後，表現得像中天電視台一樣低調，都是心裡有數，林宸佑接觸軍人的手段實在太粗糙了。用自己的帳戶收錢匯錢，用民間慣用的通訊軟體匯報信息，如今人被羈押，手機與筆電被查扣，就像華國演藝圈逃兵集團的王大陸一樣，成了檢調辦案的肉粽頭。
9年前王炳忠案會被法院判決定讞無罪，關鍵在於當時兩岸關係還沒到完全決裂，法官不認中國是「敵國」，放任中國在台發展匪諜組織，台美高層也不深究。但現在中美之間的關係，已經與9年前完全不同。如今即使民進黨無意深究，老美也不容我們輕縱吧？
國民黨現在與民眾黨是你死我活的競爭關係，跟民進黨反而是對峙共生。在選舉時，民眾黨就是那根專門負責攪局，成事不足但敗事有餘的攪屎棍。在對中國的跪舔上，民進黨越堅持反共，國民黨的舔共才越有價值；相反的民眾黨才是在一旁想著降價搶單的對手。
狡猾的國民黨PO文「什麼狀況又來了」，就是希望民眾黨帶著那群腦殘的小草，搶搭瞎挺林宸佑這班死亡列車。然後國民黨立即刪文，等於是焊死了車門，讓民眾黨無法下車。檢調要搜查，就去搜民眾黨部，國民黨這樣「死道友不死貧道」，借刀殺了民眾黨這心腹大患，豈不快哉？
