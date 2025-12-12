管仁健觀點》國民黨的立場為何會從反共變舔共？

國民黨主席鄭麗文主持中常會時發表談話。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 根據媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，將在農曆年前後會面。但《自由時報》卻獨家踢爆：

北京向國民黨提出「3張門票」當條件，一是阻擋賴清德提出的軍購預算，二是加速並擴大中配入籍參政，三是要修改國民黨的反共黨章。

其實根據媒體報導，台灣民意基金會展開30年來首次的政黨形象研究，民調結果顯示在多數台灣人心中，國民黨的政治立場就是：認同中國及不反共。

2025年11月18日，台灣民意基金會公布《11月民調報告》，其中針對「台灣人眼中的中國國民黨」進行8項調查。

廣告 廣告

其中在政治立場方面，僅22.1%同意國民黨堅定反共，不同意者卻高達67.1%，較同意者多45%。（另外沒意見者6.8%，不知道者4.0%）。

顯見「國民黨不是一個反共的政黨」，已成台灣社會的高度共識。更耐人尋味的是；這一題的受訪者，無論在年齡層、教育程度、區域上，結果都是同樣的一面倒。

更讓人驚訝的是：受訪者中甚至就連國民黨的支持者，竟然也有48%認為國民黨不反共，高於認為國民黨反共者的42%。

戒嚴時代一黨專政的國民黨，打著「反共」的招牌，在台灣殺害了多少無辜？如今這群不要臉的政客與附隨者，搖身一變又成了舔共的急先鋒。國民黨的立場為何會從反共變舔共？還是要回到歷史來看吧！

蔣介石為何痛罵國民黨「反共」？

1922年秋在孫文的強力主導下，位於廣州的國民黨政權，採取了「聯俄容共」政策。但1925年春孫文病逝，國民黨中央對「容共」的路線之爭，就再也壓不住而浮上檯面。

當時反共的西山會議派，被主張容共的左派鬥垮後，出走另立黨中央。而擔任黃埔軍校校長的蔣介石，因黨齡淺且地位尚卑，只能公開擁護汪精衛主席說的「要革命的向左轉」，大力批判黨內主張「反共」的人。

1925年9月13日，蔣介石在黃埔軍校特別黨部第三屆執行委員選舉大會上，義正詞嚴的教訓黨內主張反共者：

「總理容納共產黨的同志加入國民黨，是有他的眼光和一定的方針的，絕不是隨隨便便是了的。總理認為現在的中國，除了共產黨主張徹底革命，還可以同國民黨合作之外，再沒有第二個黨派能夠和我們合作的了。……

並且總理曾說，如果國民黨的黨員，反對共產黨，我便要自己參加共產黨。……我們要曉得，『反共產』這句口號，是帝國主義者用來中傷我們的。如果我們也跟著唱『反共產』的口號，這不是中了帝國主義的毒計麼？

總而言之，總理決定下來的主張，我們是不能違背的。如果不然，就無論你如何信仰三民主義也是假的了。」

但是就在蔣介石罵了國民黨內的反共人士半年後，因為爆發了「中山艦事件」，這時掌握軍事大權的蔣介石羽翼已豐，就有力量與汪精衛主席正面衝突了。

於是到了1927年，蔣介石公然違抗還在武漢主張聯俄容共的黨中央，於南京與上海發動「清黨」，成千上萬的共黨人頭落地，這也就是歷史上的「寧漢分裂」。

半年之前，蔣介石不准黨內的人提反共，誰說反共誰就是叛徒。半年後，蔣介石又大肆捕殺容共人士。蔣經國則更誇張，1920年代他去蘇聯加入共產黨，1950年代他在台灣，卻是打著「反共」之名，執行白色恐怖的藏鏡人。

兩蔣父子無論是主張反共，還是主張反反共，都是底下的老百姓倒楣。每當兩蔣父子立場一變，無論在中國的清黨，或是在台灣的白恐，都是成千上萬的肝腦塗地，數十萬人身陷囹圄。

這些高級外省人當年為何「反共」？

其實國民黨多年來所叫囂的「反共」啦！「統一」啦！也都不是他們在意的。他們真正在意的，就只是一種政治上的優越感。可惜在台灣的普羅大眾階級，永遠搞不懂他們那些高級外省人的邏輯。

在冷戰的大架構下，國共間不可能交戰，因此他們與中共是內部矛盾；但身為鷹犬，面對可能起來主張人權，兩蔣要他們屠殺鎮壓的基層台灣人，這卻是永遠的敵我矛盾。

所以高級外省人喊了多年的反共是假，站在台灣人民頭上拉屎卻是真的。他們永遠不會認為自己叛國，只會認為都是台灣人想造反。

舉現在舔共都舔到已經完全沒有底線的新黨為例，當初這些高級外省人會從國民黨出走，另立新黨的理由，就是這些高級外省人覺得：

蔣經國惡貫滿盈後，李登輝與他提拔的黨內台籍新貴，根本不懂得怎麼反共。還是我們這些高級外省人反共最有經驗，立場也最堅定，所以我們應該擁有更多政治上的特權。

新黨在30年前，就是打著「反共」的招牌，譴責李登輝與他領導下的國民黨，都是共產黨的同路人。這些高級外省人當年就是用「反共我是專家」這個理由，在眷村裡去跟黃復興黨部搶票的。

新黨為何堅持「李登輝是共產黨」？

1996年3月，台灣舉行首次總統民選前兩周，由新黨高層組成的林洋港郝柏村競選總部，在全台各地眷村發放傳單，內容就是這一點：「李登輝是共產黨」。

到了3月13日，林郝陣營競選總部召開記者會，公開播放曾在國防部保密局任職的谷正文將軍受訪錄影帶。谷正文在錄影帶中宣稱李登輝曾加入共產黨，並在「葉城松匪諜案」中出賣五位同志，以換取政府的寬恕。

3月19日林郝陣營競選總部乾脆找來谷正文本人，一起召開記者會，證實這個李登輝就是那個「參加共產黨的李登輝」，並在電視台播放廣告，最後郝柏村也上電視公開說「李登輝是共產黨」。

雖然記者會公佈的那些內容，谷正文早已出書，用文字一一條列。名嘴李敖在電視上，也是早就講爛了。但林郝郝陣營競選總部與新黨高層，陪谷正文本人一起出面，這就還是首次。

其實新黨的那些高級外省人，戒嚴時代也都是國民黨的鷹犬。這麼多年來谷正文與李敖，罵那些高級外省人的次數更多。若不是為了選舉，他們也不可能站在一起的。

新黨當時的口號，還是反共反台獨反黑金。在總統大選前，他們公開說「李登輝是共產黨」，而李連競選總部也說要訴諸法律，當然選完後都是不了了之。

當年這些高級外省人反李登輝，理由不就是他們反共最有經驗，立場也最堅定？還一再強調李登輝年輕時，曾經加入過共產黨，甚至不久前還派密使與中共接觸。

結果現在國民黨裡的這些新黨人，做的不也就是他們當年指責李登輝的「通匪」？說穿了這些高級外省人從反共到舔共的邏輯就是：「通匪」是我們高級外省人的特權，你們這些台灣賤民閃到一邊去啦！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德邀三院國政茶敘 府意外：韓國瑜主動提議又突然不克出席

兩份選舉民調都落後 何欣純：怪怪的 是操作還是根本不存在？