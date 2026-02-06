管仁健觀點》寇世勳看的「人格高度」為何只看上半身？
[Newtalk新聞] 「汪敬煦是人格高尚的人嗎？拍攝他人苦難，是否需要當事人同意？
近日《世紀血案》殺青，資深演員寇世勳稱這部以林宅血案的電影『沒有過於強烈的意識形態』，此說引發譁然。
但他還說了另一句話，說之所以出演汪敬煦一角，是因為他的『人格高度與處世態度』。此說令人震驚程度，不亞於他的意識形態說。
汪敬煦是何許人也？自1975年起，他接連出任情報局局長、警備總司令、國安局局長，堪稱當時台灣權傾一時的情報頭子。
在他任內，發生林宅血案、陳文成命案、江南案等事件，直到他在2011年過世之前，都不曾交代過事實真相，其爭議度已毋須贅言。
但還有一件也許大家忘記的事情，是曾經鬧得沸沸揚揚的1978年的『鳳飛飛歌監事件』。」
以上文字引自2026年2月4日影評人《無影無蹤》翁煌德的臉書，近日一部自稱要還原1980年「228林宅血案」的電影《世紀血案》殺青。
但翁煌德卻PO文指出，在此之前他從未聽聞過任何人要拍攝此一題材，且導演徐琨華也怕自己的黨國背景被揭穿，自慚形穢到連殺青記者會都不敢出席，遮遮掩掩到電影從拍攝到殺青也都保密到家。
但媒體報導該片的殺青記者會新聞後，最讓鄉民們不滿的是：劇中飾演戒嚴時代國民黨特務頭子汪敬煦的男星寇世勳，竟然在記者會上強調，「劇本沒有意識形態」。
讓人不解的是國民黨特務機關當年會搞出林宅血案，動機不就是出於這些殺人不眨眼的警總鷹犬，自信滿滿的黨國意識形態嗎？
1980年2月28日，林義雄位於信義路三段31巷16號，被警總24小時嚴密監控且電話都有錄音的住處，竟然闖入歹徒，殺了林義雄母親游阿妹被殺14刀，林義雄雙胞胎幼女林亮均與林亭均各被刺1刀，祖孫3人當場喪命。
林義雄長女林奐均被刺6刀，重傷後送醫搶救回一命，遠赴美國在老美保護下，黨國鷹犬無法繼續追殺，林奐均才得在美國長大成人。
當時林義雄在信義路上的住宅，樓下就是「美麗島雜誌社」。在美麗島事件過後，何止是這間屋子有鷹犬監控，陌生人進入巷子，鷹犬就會盤查。兇手怎麼可能在鷹犬嚴密監控的情況下進入林宅，從容犯案並逃逸。
其實當時全台灣的人都心知肚明，林宅血案與陳文成命案一樣，就是國民黨豢養的警總鷹犬，毫不遮掩地殺雞儆猴，警告台灣人別加入黨外陣營，不要妄想染指高級外省人的統治階級，林義雄全家才遭此橫禍，因而大多數台灣人也都同情林義雄一家的遭遇。
林義雄的妻子方素敏1983年代夫出征，代表黨外參選台灣省第一選區（北基宜）第1屆第4次增額立法委員，獲得121,204票，以全國第2高票當選立委。（第1高票是被國民黨栽贓為匪諜的高雄黑派大老余登發兒媳余陳月瑛），可見林宅血案對台灣的影響，以及當時國民黨的野蠻霸道。
警總怎樣督導刑事局栽贓黨外？
林宅血案爆發後1周，特務頭子國安局長王永澍指示警總，成立「307會報」，指揮刑事警察局進行「撥雲專案」。軍統特務出身的刑事警察局長曹極，在立法院接受質詢時，還信誓旦旦的保證：「有萬分之九千九百九十九的信心破案」。
但台灣人都心知肚明，林宅血案與陳文成命案一樣，就是警總那些鷹犬為了恐嚇台灣人，別妄想與高級外省人分享政權，才自導自演出這種慘絕人寰的恐怖殺人案，刑事局的鷹犬當然是不敢破不能破也不想破啊！
警總「307會報」的目的只有1個，就是要刑事局鷹犬辦案時，先排除軍方或情治人員涉案。而導演徐琨華的祖父徐梅鄰，當時就是警總發言人，一再誣指本案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」，並以「清查黨外陰謀分子」名義，全面監控黨外人士及其家屬。
但根據現已解密的文件顯示，1980年4月8日國安局上呈總統蔣經國的《日報》。這些鷹犬就明確向其獨裁主子報告：
「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案。兇手可能是鷹派軍方人物所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。」
由此可見「307會報」要警總督促刑事局「黨外主導政治謀殺」的偵辦方向，就是警總企圖湮滅殺人證據的刻意誤導。竹聯幫要角柳茂川的回憶錄《竹聯：我在江湖的回憶》，甚至還指稱林宅血案是情治系統指示陳啟禮所為：
「我分析發生血案的唯一可能性，就是『上面』有特別指示，受命人與執行人不得不照『上意』執行，而造成慘絕人寰的林義雄血案。其意圖就是恐嚇異議人士與反對者，在美麗島事件的軍事審判之前，營造一種恐怖氣氛。」
林宅血案為何「證據太多，辦不上去」？
台灣的刑事警察局，是由省刑警大隊改制更名。這一組織就是當年軍統局的殺手，來台後反正老蔣權力已大到可一手遮天，用軍法想槍斃誰就槍斃誰，自然也用不著另外花錢養殺手了，才將這些殺手收編來做刑警。因此這些鷹犬辦別的刑案，也許殺人習慣了，心意相通，破案還不成問題。
但林宅血案就是警總鷹犬自己幹的，卻找刑事局鷹犬來偵查，因此別的懸案是「證據太少，辦不下去」。林宅血案與陳文成命案剛好相反，那叫做「證據太多，辦不上去」。所以這些鷹犬一開始栽贓兇手是外籍人士家博，強調這是黨外人士的窩裡反，以撇清警總鷹犬有涉入的可能性。
不過家博終究是外國人，與慶幸生還的林奐均一樣，有老美爸爸罩著，黨國鷹犬要栽贓就沒這麼容易了。國民黨只好擴大打擊面，將兇手從黨外再加上共匪與台獨，這樣「三合一敵人」就變成了林宅血案的「三合一兇手」。刑事局辦案必須刻意繞開警總這個元凶，林宅血案辦到最後，當然會掉入曹極所說的「萬分之一」。
另外林義雄家的室內電話，24小時都有警總鷹犬監聽並錄音，刑事局發現案發當時警總有錄到兇手自林宅撥打出去的2通電話。
第1通於13時10分撥打104查號台詢問「金琴餐廳」電話，第2通於13時12分撥打至金琴餐廳找「王春風（發）」，但未待對方接聽，兇手就在8秒後掛斷電話。
然而3月8日刑事局想公布電話錄音來緝凶，國安局卻回覆刑事局「該錄音帶已沖掉」，但根據3月10日警總內部會議紀錄記載，電監處回報林宅監聽錄音帶「已全部保留」。顯然警總有意阻撓刑事局專案小組公布兇手的聲音，就怕鷹犬涉案的形跡暴露。
警總為何要栽贓鳳飛飛「開黃腔」？
為何要栽贓鳳飛飛「開黃腔」？五年級前段班以上的網友，大概也都有印象，在那演藝圈還未盛行經紀人制度的時代，鳳飛飛的母親「鳳媽」，總是像在跳黏巴達，如同連體嬰似的黏在鳳飛飛身邊，讓那些豬哥公會的男藝人們恨到牙癢癢的。
無奈蒼蠅拍可以趕走飛來飛去的蒼蠅，卻擋不住張牙舞爪的鷹犬。潔身自好的鳳飛飛，一生中最痛苦也最感羞辱的，就是當年被警總栽贓「開黃腔」，以致後來的「歌監」事件。
1978年11月10日，由演員代表、製片公會、片商公會、戲院公會、三台節目部負責人所組成的「影視劇演藝人員生活自律評議委員會」，忽然緊急召開會議。
原來他們接到了警總移送的「言行猥褻」檢舉函，聲稱9月18日在台中酒店，鳳飛飛（林秋鸞）在舞台上對觀眾問：「我這麼瘦，有何發胖的特效藥？」有人提到喝牛奶，一旁的康弘就用手擠壓胸部；有人提到喝豆漿，黃西田就用手在下體位置，比出手淫射精的動作。
當然，在中南部歌廳做秀的男藝人，要「吃素」還真不容易，因此處分康弘與黃西田，根本不會有人關心；但是要處分鳳飛飛，而且是用「言行猥褻」的罪名來定罪，當然會引起社會一片譁然。
雖然鳳飛飛、黃西田對媒體大聲喊冤，當天還列席評議會說明（康弘未到），但聽過當事人說明後，委員們仍議決對鳳飛飛、康弘處以禁演三個月，黃西田則被禁六個月。顯然當事人所提出的說明，不足以推翻評議會收到警總轉來的檢舉函。
鳳飛飛知道了這個評議結果，當然是悲憤欲絕；還有五十名以上當天在場聽歌的歌迷，其中一名還帶著現場錄音，要來證明鳳飛飛沒開黃腔。可惜鳳飛飛得罪的不是別人，而是兩蔣手下第一號的鷹犬頭子，評議會當然只能依警總的命令辦事。
康弘與黃西田又是怎麼說的？
2012年2月13日情人節前夕，鳳飛飛因罹患肺癌而病逝於香港法國醫院，家屬也已辦完後事，安葬在桃園大溪。隱瞞了40天才公布的鳳飛飛去世消息，立即震撼了全球華語圈。
隔天當年因「鳳飛飛開黃腔冤案」被警總誣陷的兩位當事人康弘與黃西田，就在TVBS的《2100全民開講》節目裡，公開證實了盛傳已久的流言。康弘在節目上接受主持人李濤的訪問時，親口承認鳳飛飛當年是因拒絕警總高官的「欽點」才遭此「薄懲」。康弘甚至在節目裡直接點名：
「現場有一位，有一位就是我們警總的最高首長，警備總司令最高首長也在現場，他希望鳳飛飛去坐一下。」
其實康弘的指控，還不只是在談話性節目中。因為鳳飛飛的死訊剛傳出，康弘與黃西田兩人，就從國外返台，在桃園機場大廳接受了一些記者的沿路堵麥訪問，華視資深記者楊諮宜還有錄影存證，在受訪影片裡康弘的說法更詳盡：
「台中酒店的表演算是餐廳秀，台下有提供用餐，開演之前，警總第一號人物要其手下請鳳飛飛先下台陪吃飯，鳳飛飛覺得這樣盛裝先出現在台下，對其他觀眾不禮貌所以婉拒了，沒想到該大官卻腦羞成怒加以報復，羅織罪名。」
最精采的還是在影片結束前1分鐘，記者與康弘及黃西田3人的閒聊：
「知道，知道，你絕對知道的。在那個年代最大的。」
「要叫總長嗎？」
「總司令。」
「警總司令啦！」
「那無所謂，沒關係啦！」
「都過去了啦！」
這段華視資深記者楊諮宜，13年前鳳飛飛去世新聞發布時，他在機場大廳堵麥康弘與黃西田的訪談，比之後比康弘上2100全民開講時，在節目裡接受主持人李濤訪問時說得更清楚，而且還有黃西田在一旁的肯定幫腔，證據更明確。
其實早在1980年代，鳳飛飛被判歌監是因拒絕陪酒的傳聞，就已多次有了文字紀錄，但那些都還只是第3者的說法，比起康弘與黃西田這2位當事人的指控，證據力強弱還是不同。
看到寇世勳帶著另外4個沒經歷過戒嚴時代的年輕演員，站在「世紀血案」這4個血紅大字前面，笑顏逐開的拍照，真不知寇世勳這樣的高級外省人，心理是有多變態？當年死的若是你的母親，你的女兒，今天你還會配合當年警總鷹犬的後裔，來拍這部「沒有意識形態」的電影嗎？
寇世勳說他會來拍這部電影，是因汪敬煦的「人格高度」。但寇世勳看的「人格高度」為何只看上半身？原來會有兩個老婆的男明星，英雄看英雄就是不一樣。人家是心意相通，他是老二相通吧？
