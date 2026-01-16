管仁健觀點》張亞中為何要給王義川「掛狗牌」？
[Newtalk新聞] 「掛狗牌」對很多以台語為母語的中老年人，是童年到青少年時期最不堪回首的共同經歷。那些原本可以自由說母語的台灣人，在黨國體制下從小被割掉了舌頭。
戒嚴時代國民黨為了落實高級外省人獨攬政權的黨國體制，就必須灌輸台灣小孩的自卑感，在中小學的校園裡要嚴厲打壓且消滅台語。
1946年4月2日，國民黨統治下的台灣殖民總督府，也就是陳儀掌控的台灣行政長官公署，成立了「台灣省國語推行委員會」，打壓並消滅台灣母語的一連串倒行逆施就此展開。
1951年7月10日，台灣省政府教育廳下令各級學校應以國語教學，校內嚴禁方言，教師和學生之間談話，也都必須用國語。
因為台語在當時那些高級外省人眼中，就是個比狗叫還難聽的聲音，非禁絕不足以消其厭惡。這種扭曲人性的邪惡心態，就像最近在國會裡，那個乞丐趕廟公的張亞中一模一樣。那些以統治階級自居的高級外省人，從不掩飾其傲慢粗鄙的殖民姿態。
戒嚴時代國民黨對於在學校說台語的學生，就懲罰他們掛上寫有「我不說方言」的牌子，作為羞辱性的記過方式，民間就俗稱這樣的懲罰為「掛狗牌」。
1966年台灣省政府頒布《加強推行國語計畫實施辦法》，第1條甚至明訂：「各級學校師生必須隨時隨地使用國語；學生違犯者依獎懲辦法處理。」說台語的學生必須掛上「我要說國語」或「我不說方言」的紙牌，從此也就於法有據了。
在這種扭曲人性的教育背景下，以國語為母語的外省第2代，尤其被圈養在竹籬笆內的眷村子弟，例如張亞中之流，就被黨國體制栽培成了專門檢舉別人說方言的「抓耙仔」（liau-pe-a），樂於以「掛狗牌」來羞辱其他說母語的同學。
張亞中憑什麼惡意打斷別人發言？
「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，這些從小就喜歡檢舉別人「說方言」的抓耙仔，在黨國體制的精心栽培下，長大了會變成怎樣的惡形惡狀？看到張亞中為王義川「掛狗牌」，就能想見當年黨國餘孽在掌權時有多囂張。
2026年1月15日《新頭殼》記者金大鈞台北市報導〈台語發言遭張亞中制止「講國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯〉：
「立法院今（15）日召開全院委員會，持續針對『總統彈劾案』進行公聽會，當民進黨立委王義川發言時，……王義川談到今天『總統彈劾案』公聽會，他最欽佩的是張其祿教授，開宗明義指出是制度的討論，制度上目前的設計……
隨即遭到張亞中打斷，張亞中要求『講國語好不好』。使得王義川一臉納悶。作為會議主席的立法院副院長江啟臣隨即圓場，要大家彼此尊重。
隨後，王義川接著問『他是什麼意思？』而江啟臣示意王義川繼續發言。王則怒斥，『我用什麼話是我的權利，你如果聽不懂，聽不懂去找翻譯，莫名其妙，我講我的，你囉唆什麼？』
王義川在社群發文後，民進黨立委沈伯洋搬出國家語言發展法第3條、第4條質疑張亞中，『我以為校長應該有識字要求？』
另外，綠委林楚茵也指出，張亞中嗎？不令人意外的看不懂法律，還是只有藍白認可的才是法律？」
主席江啟臣為何不驅逐張亞中？
根據立法院制定的《國家語言發展法》第3條所說：「本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語」。
可見依法「國家語言」並非僅限於華語，法律保障了國民在參與行政、立法及司法程序時，可以自由選擇使用「國家語言」，且不受歧視或限制。
另外同法第4條也說：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」。台語以及華語，都是法定的「國家語言」，並沒有高下貴賤之分。
王義川與張亞中都是公聽會的與會者，兩人各自都有發言的時間。張亞中即使聽不懂台語，也能向立法院秘書處申請翻譯服務。
但張亞中自認是高級外省人，他用的華語就比王義川用的台語高一等，竟然粗魯地在王義川的發言時間，惡意地用華語打斷王義川的台語發言。主席江啟臣也偏頗，沒有驅逐惡意破壞會議秩序的張亞中。
真的慶幸我們已走過戒嚴時代，否則像張亞中這樣的「抓耙仔」，一定又要搞個「我要說國語」的狗牌，掛在王義川脖子上。除了用「乞丐趕廟公」，還真想不出要怎樣形容這種高級外省人傲慢粗俗。
張亞中心裡有的那個「結」能解嗎？
很多鄉民或許會不解，立法院所謂的公聽會，就只是立場不同的雙方，各找一些志同道合的「學者專家」，演過過場讓大家「盍各言爾志」。
因此民進黨立委王義川，在公聽會上無論是用華語，還是用台語，對國民黨找來的學者張亞中來說，就只是放屁而已，用哪種語言根本不是張亞中關心的重點。那麼問題來了，張亞中為何這麼沒有風度，要用惡意打斷王義川的發言？
其實鄉民們別看張亞中近年來這麼風光，什麼高雄市長初選、總統初選、國民黨主席選舉……張亞中絕對要比羅智強更忙，他才真的是無役不與。
但張亞中心裡有個「結」，即使年過古稀，依然無法跨過。那就是他跟柯文哲一樣，總覺得當年的大學聯考沒考好，這是他一輩子的痛。
張亞中當年考上的中國文化學院的機械系，而王義川考上的卻是台大土木系。從小到大，在戒嚴體制下，高級外省人的張亞中，得沐天恩的永遠自認是「人上人」，眼裡哪有那些只配「掛狗牌」的王義川？
豈料只用電腦閱卷的大學聯考，誰讀台大？誰讀文化？只看分數，完全不管你國語說的標不標準。雖然日後過了九轉十八彎，張亞中還是進了台大當教授，但他的心裡跟柯文哲或管中閔一樣，大學聯考那個「結」永遠過不去的。
鄉民們應該也都有發現，當王義川發言被張亞中打斷時，竟然愣住了長達十幾秒。因為當時他一定想不通，張亞中為何要為他「掛狗牌」？
因為像張亞中這樣的高級外省人，現在唯一還能引以為傲的，就是戒嚴時代他們靠著當「抓耙仔」，給說台語的同學「掛狗牌」，那種「國語人」才有的特權吧？
更多Newtalk新聞報導
彈劾總統公聽會 張亞中控賴清德踩憲法5大「紅線」
管仁健觀點》佳諭的中文為何比李多慧還差？
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 91
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 27
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 113
WBC》坂本勇人提到生涯最可怕一役！ 台日大戰竟然緊張到無法傳球
2026年WBC世界棒球經典賽即將在3月開打，回顧過去台日大戰名場面，近期日職讀賣巨人隊當家內野手坂本勇人參加YouTube「名球會頻道」跟宮本慎也氏、稲葉篤紀氏、内川聖一氏、浅村栄斗等球星大談代表日本隊的壓力，坂本勇人提到2013年經典賽，他當時緊張到無法傳球，還是體驗到「棒球的恐怖」。TSNA ・ 4 小時前 ・ 8
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 7
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 18
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 351
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 20
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 45
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 104
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 83
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 4
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 112
尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知
民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 38