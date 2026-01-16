管仁健觀點》張亞中為何要給王義川「掛狗牌」？

立委王義川。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 「掛狗牌」對很多以台語為母語的中老年人，是童年到青少年時期最不堪回首的共同經歷。那些原本可以自由說母語的台灣人，在黨國體制下從小被割掉了舌頭。

戒嚴時代國民黨為了落實高級外省人獨攬政權的黨國體制，就必須灌輸台灣小孩的自卑感，在中小學的校園裡要嚴厲打壓且消滅台語。

1946年4月2日，國民黨統治下的台灣殖民總督府，也就是陳儀掌控的台灣行政長官公署，成立了「台灣省國語推行委員會」，打壓並消滅台灣母語的一連串倒行逆施就此展開。

1951年7月10日，台灣省政府教育廳下令各級學校應以國語教學，校內嚴禁方言，教師和學生之間談話，也都必須用國語。

因為台語在當時那些高級外省人眼中，就是個比狗叫還難聽的聲音，非禁絕不足以消其厭惡。這種扭曲人性的邪惡心態，就像最近在國會裡，那個乞丐趕廟公的張亞中一模一樣。那些以統治階級自居的高級外省人，從不掩飾其傲慢粗鄙的殖民姿態。

戒嚴時代國民黨對於在學校說台語的學生，就懲罰他們掛上寫有「我不說方言」的牌子，作為羞辱性的記過方式，民間就俗稱這樣的懲罰為「掛狗牌」。

1966年台灣省政府頒布《加強推行國語計畫實施辦法》，第1條甚至明訂：「各級學校師生必須隨時隨地使用國語；學生違犯者依獎懲辦法處理。」說台語的學生必須掛上「我要說國語」或「我不說方言」的紙牌，從此也就於法有據了。

在這種扭曲人性的教育背景下，以國語為母語的外省第2代，尤其被圈養在竹籬笆內的眷村子弟，例如張亞中之流，就被黨國體制栽培成了專門檢舉別人說方言的「抓耙仔」（liau-pe-a），樂於以「掛狗牌」來羞辱其他說母語的同學。

張亞中憑什麼惡意打斷別人發言？

「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，這些從小就喜歡檢舉別人「說方言」的抓耙仔，在黨國體制的精心栽培下，長大了會變成怎樣的惡形惡狀？看到張亞中為王義川「掛狗牌」，就能想見當年黨國餘孽在掌權時有多囂張。

2026年1月15日《新頭殼》記者金大鈞台北市報導〈台語發言遭張亞中制止「講國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯〉：

「立法院今（15）日召開全院委員會，持續針對『總統彈劾案』進行公聽會，當民進黨立委王義川發言時，……王義川談到今天『總統彈劾案』公聽會，他最欽佩的是張其祿教授，開宗明義指出是制度的討論，制度上目前的設計……

隨即遭到張亞中打斷，張亞中要求『講國語好不好』。使得王義川一臉納悶。作為會議主席的立法院副院長江啟臣隨即圓場，要大家彼此尊重。

隨後，王義川接著問『他是什麼意思？』而江啟臣示意王義川繼續發言。王則怒斥，『我用什麼話是我的權利，你如果聽不懂，聽不懂去找翻譯，莫名其妙，我講我的，你囉唆什麼？』

王義川在社群發文後，民進黨立委沈伯洋搬出國家語言發展法第3條、第4條質疑張亞中，『我以為校長應該有識字要求？』

另外，綠委林楚茵也指出，張亞中嗎？不令人意外的看不懂法律，還是只有藍白認可的才是法律？」

主席江啟臣為何不驅逐張亞中？

根據立法院制定的《國家語言發展法》第3條所說：「本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語」。

可見依法「國家語言」並非僅限於華語，法律保障了國民在參與行政、立法及司法程序時，可以自由選擇使用「國家語言」，且不受歧視或限制。

另外同法第4條也說：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制」。台語以及華語，都是法定的「國家語言」，並沒有高下貴賤之分。

王義川與張亞中都是公聽會的與會者，兩人各自都有發言的時間。張亞中即使聽不懂台語，也能向立法院秘書處申請翻譯服務。

但張亞中自認是高級外省人，他用的華語就比王義川用的台語高一等，竟然粗魯地在王義川的發言時間，惡意地用華語打斷王義川的台語發言。主席江啟臣也偏頗，沒有驅逐惡意破壞會議秩序的張亞中。

真的慶幸我們已走過戒嚴時代，否則像張亞中這樣的「抓耙仔」，一定又要搞個「我要說國語」的狗牌，掛在王義川脖子上。除了用「乞丐趕廟公」，還真想不出要怎樣形容這種高級外省人傲慢粗俗。

張亞中心裡有的那個「結」能解嗎？

很多鄉民或許會不解，立法院所謂的公聽會，就只是立場不同的雙方，各找一些志同道合的「學者專家」，演過過場讓大家「盍各言爾志」。

因此民進黨立委王義川，在公聽會上無論是用華語，還是用台語，對國民黨找來的學者張亞中來說，就只是放屁而已，用哪種語言根本不是張亞中關心的重點。那麼問題來了，張亞中為何這麼沒有風度，要用惡意打斷王義川的發言？

其實鄉民們別看張亞中近年來這麼風光，什麼高雄市長初選、總統初選、國民黨主席選舉……張亞中絕對要比羅智強更忙，他才真的是無役不與。

但張亞中心裡有個「結」，即使年過古稀，依然無法跨過。那就是他跟柯文哲一樣，總覺得當年的大學聯考沒考好，這是他一輩子的痛。

張亞中當年考上的中國文化學院的機械系，而王義川考上的卻是台大土木系。從小到大，在戒嚴體制下，高級外省人的張亞中，得沐天恩的永遠自認是「人上人」，眼裡哪有那些只配「掛狗牌」的王義川？

豈料只用電腦閱卷的大學聯考，誰讀台大？誰讀文化？只看分數，完全不管你國語說的標不標準。雖然日後過了九轉十八彎，張亞中還是進了台大當教授，但他的心裡跟柯文哲或管中閔一樣，大學聯考那個「結」永遠過不去的。

鄉民們應該也都有發現，當王義川發言被張亞中打斷時，竟然愣住了長達十幾秒。因為當時他一定想不通，張亞中為何要為他「掛狗牌」？

因為像張亞中這樣的高級外省人，現在唯一還能引以為傲的，就是戒嚴時代他們靠著當「抓耙仔」，給說台語的同學「掛狗牌」，那種「國語人」才有的特權吧？

