管仁健觀點》應佳妤能用「卡提諾邏輯」幫老母脫罪嗎？

國民黨台北市議員應曉薇（右）與女兒應佳妤（左）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 「終於走到一個段落了。媽媽應曉薇被羈押了13個月。有13個月，我見不到她。她也錯過了妹妹的畢業典禮。交保後，媽媽瘦了20公斤。一直到最近，身體才慢慢恢復。

但我們到現在還是不知道，羈押她13個月的正當性到底在哪裡？檢察官忽略了來回機票的事實，卻認定她有逃亡的可能。」

果然是有其母必有其女，「卡提諾邏輯」還是出現了傳人。近日各大媒體都有報導，與柯文哲串通貪汙的京華城案共犯，國民黨籍台北市議員應曉薇，被法官裁處羈押1年後獲得交保。

廣告 廣告

但明年還計畫參選連任的應曉薇，也擔心京華城貪汙案一審宣判後，將被限制登記，因此早已安排好了接班人。

「代母出征」的女兒應佳妤，2025年12月24日在臉書PO文，用語不驚人死不休的「卡提諾邏輯」，自認「有買來回機票就代表沒有逃亡意圖」，想幫老母去年失敗的逃亡出國行為辯護脫罪。

有些腦袋摻水的台派鄉民，總是喜歡質疑「0代柯黑」的鍵盤小五郎，為何從太陽花學運以來，就不斷吐槽蔡英文的招安政策，反對與柯文哲及黃國昌等「第3勢力」合作？

甚至到了最近，還有些名嘴不斷宣傳，明年2月黃國昌立委任滿，等柯文哲回宮重掌黨機器後，「綠白合」就會有曙光，這2年多來立法院的鬧劇就能告一段落。

這就是典型只會看熱鬧的膚淺群眾，在此也順便解釋一下：為何除非遇到大選，多年來在國會裡，只要遇到表決，「藍白合」就永遠是鐵板一塊，而「綠白合」卻已無可能？

因為國民黨能在台灣掌權，甚至連續戒嚴38年，靠的就是228大屠殺與白色恐怖。別小看這種「強盜邏輯」，因為只有用暴力殺害一切有可能的反對者，甚至殺掉他們認為還不夠純正的順民，才可以維持並壯大擁護「強盜邏輯」的無恥信徒DNA。

至於標榜「垃圾不分藍綠，老夫都收」的民眾黨，大頭目雖無恥的自稱是墨綠，但其實就是「卡提諾邏輯」的創始者，說穿了也就是「強盜邏輯」的KUSO版教主。

「卡提諾邏輯」就是用詼諧易懂的言語，包裝「強盜邏輯」給腦殘的信徒擁護。信徒們覺得擁護赤裸裸的「強盜邏輯」太丟臉，轉而相信KUSO版的「卡提諾邏輯」。這些信徒只須堅守一個原則：那就是不能有腦。因為只要一用大腦，「卡提諾邏輯」就破功了。

士可殺不可辱，但可以貪污逃亡？

2025年1月3日，媒體人周玉蔻PO文指出，民眾黨前主席柯文哲遭法院裁定羈押，原因就是妻子陳佩琪在去年搜索前，早已訂好機票準備赴美，甚至住進機場旅館。

對於周玉蔻的說法，民眾黨立院黨團主任陳智菡，立即PO文回擊表示，陳佩琪醫師6月就訂好要到美國看女兒的出國行程，只去一周，就連來回機票都訂好了，有機票為證，現在卻被冷飯熱炒超連結成是柯文哲主席安排的逃亡行程。

「有買來回機票就代表沒有逃亡意圖」，這種腦殘的「卡提諾邏輯」，也不只是民眾黨過了賞味期的美女發言人會說。國民黨的幼齒級美女市議員參選人，也可以將「卡提諾邏輯」發揚光大。

2025年12月25日《中時新聞網》記者焦捷報導〈應曉薇暴瘦20公斤 女兒應佳妤質疑羈押正當性：士可殺不可辱〉：

「國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤傳出可能『代母出征』參選北市第5選區（中正、萬華）。

而在24日，應佳妤發文透露，媽媽交保後瘦了20公斤，一直到最近身體才慢慢恢復，她質疑，羈押媽媽13個月的正當性到底在哪？『士可殺不可辱』。

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，24日辯論終結，公訴檢察官指民眾黨前主席柯文哲等人違背職務行收賄、圖利構成貪污罪，建請法官求刑柯28年6月、應曉薇16年6月、威京集團主席沈慶京17年。

應佳妤24日在臉書發文表示，媽媽應曉薇被羈押13個月，有13個月自己見不到媽媽，媽媽也錯過了妹妹的畢業典禮。

她指出，媽媽交保後瘦了20公斤，一直到最近身體才慢慢恢復。但到現在還是不知道，羈押媽媽13個月的正當性到底在哪裡，『檢察官忽略了來回機票的事實，卻認定她有逃亡的可能』。」

買了來回機票的「橘子」會回來嗎？

在「顏質即正義」的台灣選舉市場裡，鄉民們必須相信一個殘酷的事實，那就是：豬哥票也是票。民眾黨陳智菡能說的「卡提諾邏輯」，國民黨應佳妤就更有資格說了。

但陳智菡主張的「有買來回機票就代表沒有逃亡意圖」，用在京華城案的關鍵證人「橘子」許芷瑜身上，就可以狠狠打臉陳智菡：買了來回機票的「橘子」會回來嗎？

2025年4月3日《中天新聞網》記者黃彥昇報導〈陳智菡曝光柯案新證據 橘子「買來回機票」無潛逃想法〉：

「民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，律師團已經對延押提出抗告，並找到新證據，因為『橘子』許芷瑜當初是買來回機票，沒有要潛逃的想法。

陳智菡2日晚間接受網路節目訪問，她表示，目前柯文哲的律師團已經提出抗告，會提抗告是因為根本沒有羈押柯文哲的理由。

陳智菡表示，羈押理由是柯文哲會串證逃亡，但根本就沒這回事；羈押理由又說『橘子』許芷瑜是在柯文哲指示下逃亡，但3月20日開庭時就說過，許芷瑜出國與柯文哲根本沒關係。

『律師找到另一個非常重要的證據，橘子有買回程機票，她（2024年）8月29日出國時，其實有訂回程機票，也就是她並沒有要潛逃或不回來這件事情，這個證據也會呈給法院』。」

「藍白合」為何永遠是鐵板一塊？

雖然陳智菡與應佳妤的黨籍不同，顏質卻一致，就連主張「有買來回機票就代表沒有逃亡意圖」，這種很傷豬哥腦的「卡提諾邏輯」，竟也都是一模模一樣樣。

再說一次重點：「藍白合」永遠是鐵板一塊，而「綠白合」已無可能。因為台灣人組成的民進黨，與中國人組成的國民黨，就是有著兩套完全不同的價值觀。而靠著「卡提諾邏輯」招攬豬哥票的民眾黨，勢必也只能靠向堅持「強盜邏輯」的國民黨。

2006年12月1日，陳水扁在紅衫軍之亂後，地方選舉投票前，將兒媳兩人一起從美國召回，讓孫女當不成美國人，挺扁陣營才不至於在選前就立即瓦解。

雖然在此之前，紅衫軍的氣焰非常囂張，但選前陳水扁把兒子媳婦召回，就可穩住綠營基本盤，自己也得以穩坐「府」中，直到任期屆滿，才遭司法追訴。

當然一定有人會認為，陳水扁為何不用「卡提諾邏輯」？只要堅持陳致中有買回程機票，照原定計畫時間回台即可。因為陳水扁也很清楚，綠營支持者是不可能相信「卡提諾邏輯」的。

陳致中若真的滯留美國，拖垮了那一年民進黨的選情，立法院裡的民進黨立委，在彈劾總統的投票裡，勢必就會有人跑票，這麼一來陳水扁就連拖到2008年總統任期屆滿都不可能的。

「有買來回機票就代表沒有逃亡意圖」，這種很傷豬哥腦的「卡提諾邏輯」，在國民黨裡說得通，在民眾黨裡也說得通，但在民進黨裡就絕對說不通。這也就代表著「藍白合」永遠是鐵板一塊，而「綠白合」已無可能。

至於應佳妤能用「卡提諾邏輯」幫老母應曉薇脫罪嗎？這種幹話在法庭上說了絕對無用；但在選舉時用來拐騙豬哥票，對藍白支持者還是永遠有效的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

管仁健觀點》凌濤為何要栽贓生存遊戲玩家及廠商？

季麟連送「手槍」挺謝龍介 她轟：是有多仇恨才用開槍造勢？律師批「想強調什麼」