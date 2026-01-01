管仁健觀點》杜紫宸為何還在扮演學術界的詹惟中？
[Newtalk新聞] 台語俗諺說：「算命嘴，胡咧咧」，甚至還說：「算命哪會準，草仔埔嘛會生竹筍」；應該就是用來形容自稱精通紫微斗數、風水、面相學等東方命理的通告藝人詹惟中吧？因為正如鄉民所說：「詹惟中精通的只有一項，那就是算什麼都不準」。
2019年12月31日《中時新聞網》報導〈詹惟中表態挺韓國瑜：看不下去他被欺負！ 預言會贏超過60萬票〉：
「距離總統大選只剩下11天，命理師詹惟中以面相分析3位候選人，認為韓國瑜至少會贏30萬票，最多甚至超過60萬票。而他在臉書上的發言，也被視為表態力挺韓國瑜，……
事實上，在辯論會結束後，詹惟中接受《中國時報》專訪時就提到，韓國瑜整個氣色就是千軍萬馬、一呼百諾，跟他兩三個月以前被罵的態度是完全不一樣的，放棄愛與包容，跟你拚了；因此他認為韓國瑜一定贏，整個氣勢人心沸騰，最少30萬票，甚至超過60萬票。」
但最後開票出來，結果卻是蔡英文大贏韓國瑜260多萬票，因而慘遭網友冷嘲熱諷。唾面自乾的詹惟中，2020年1月17日至華視錄影前受訪時說：
「在這邊跟大家道歉，跟所有看我不順眼的人道歉。但我從未說過要退出命理界，我不會算命，不會算風水，只是諧星而已，只要大家開心就好。」
今天是2026年的第1天，也就代表著2025年的完全結束。在2025年的1月1日，本魯於《新頭殼》PO了一篇〈寧信這世間有鬼，不信杜紫宸的嘴〉，現在網路上仍有很多熱血鄉民在轉貼傳送。
中華大學兼任講座教授杜紫宸，2016年時曾經警告，若不開放中資入股，台灣IC產業恐在2025年消失。
但如今台積電不但屹立不搖，股價還一路飆升，狠狠痛打那群舔共黨國學者的臉。當年這些不斷唱衰台灣，對中國跪舔獻媚的斯文敗類，就該銘刻在歷史的紀錄上。
杜紫宸是怎樣成為「股海冥燈」的？
2015年舔共賣台的馬英九，計畫著要開放中資入股台灣IC業。當時中國紫光集團更是氣焰囂張，甚至放話要「買下台積電、合併聯發科」。
在ptt上被鄉民供奉為「股海冥燈」，一路走來，始終如一的「股市地獄級反指標」，國民黨最推崇的財經專家杜紫宸，更是恐嚇社會大眾：「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。
結果卻是紫光集團透過高槓桿併購，負債超過2000億元人民幣，2020年底開始債券違約，最終在2021年7月被申請破產重整。相反的台積電股價已由2015年時的150元，躍昇至如今已超過10倍的1,540元。
2025年12月31日《新頭殼》記者張語涵綜合報導〈杜紫宸曾喊「若禁中資，IC業2025會消失」經濟部：台灣半導體證明了自己！〉：
「2016年時任『工研院知識經濟與競爭力研究中心主任』、中華大學兼任講座教授杜紫宸曾警告，若不開放中資入股，台灣的IC產業（Integrated Circuit積體電路）恐在2025年消失。
在2025年的最後一天，經濟部今（31）日表示，10年前的預言 vs. 2025 年的現實：台灣半導體證明了自己！
2015年中國紫光集團放話要『買下台積電、合併聯發科』，杜紫宸2016年出席『兩岸高峰論壇』研討會時表示，若是不開放中資入股，IC技術人將大量流失，台灣的IC產業2025年就會消失。
今天是 2025 年的最後一天，經濟部同步在臉書、threads等平台發文表示，台灣人已經用實力證明，台灣半導體產業不僅沒有消失，且經濟部長龔明鑫也向大家報告，台灣的半導體業如冠冕上明珠，要將量能布局全球，持續穩站全球供應鏈最前線，成為世界不可或缺的『矽盾』！」
中時報系為何比聯合報系可敬？
坦白說，雖然中時報系是本魯最不屑的舔共媒體，但有一點還是值得鄉民們尊重的，那就是這一則十年前國民黨舔共學者杜紫宸的新聞，迄今仍在網上而沒有下架，鄉民們依然檢索得到。這一點中時報系比起聯合報系，可就光明正大地多了。
2016年6月8日《工商時報》記者黃欣報導〈杜紫宸：若禁陸資入股 台IC業 2025年恐消失〉：
「工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸昨（7）日表示，兩岸產業競爭激烈，尤其台灣IC設計產業更是面臨立即威脅。他並估算，若是不開放陸資入股，IC技術人才將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失。
杜紫宸昨出席由旺報主辦的『兩岸高峰論壇：沒有九二共識下的台商困境』研討會時指出，兩岸產業競爭日益激烈，台灣產業要能勝出，最後只能靠技術或者是特殊經營的『know how』超過大陸同業。以台積電為例來說，因為大陸技術還不及台灣，目前還不會受到太大影響。
反觀面板業，大陸面板的良率雖仍不如台灣，但其規模愈來愈大，對台灣威脅日盛。杜紫宸表示，他最憂心的是台灣IC設計產業，尤其近期陸資是否入股聯發科案例更是備受關注。
杜紫宸表示，聯發科未來發展必須依賴大陸5G市場，如果無法引入如中移動或紫光等陸資，未來在搶占大陸5G市場時，勢必會落後大陸競爭者。
他分析，聯發科若是拿到5G市場的份額小，對該公司本身影響不大，但聯發科底下的技術人才，很可能外流到展訊、高通、海思等大陸IC公司，他警告『屆時台灣的IC設計產業就不見了』！
杜紫宸強調，陸資入股事關台灣產業前景，『應該列為國家安全議題』。並強調若在此議題上未能做立即且適當的處理，對台灣產業發展的危機『比不蓋國光石化影響更大』。他並警告，若是不開放陸資進入，『台灣IC產業2025年就會消失』。」
他們為何就是如此痛恨台灣？
很多鄉民們不解，無論是政壇的馬英九，到演藝圈的詹惟中，一直到學術界的杜紫宸，他們為何都有著如此變態的心理？那就是見不得台灣有任何一絲的好。
只要台灣在任何領域裡表現得好一點，他們立刻就如喪考妣。他們為什麼就是如此痛恨台灣？他們為什麼就是見不得台灣有任何一絲的好？
因為從戒嚴時代起，政壇、演藝圈與學術界，這些特定領域都是由國民黨圈定，必須由高級外省人掌控的「舒適圈」。
在這些高級外省人牢牢掌控的「舒適圈」內，充斥著濃郁的「外省人優越感」。這種莫名的優越感，並不是來自貧富或階級，也不是教育程度與身材顏值。
在這些黨國壟斷的特定行業裡，外省人為了打造並維持自己與下一代的絕對優勢，就必須讓台灣人時時刻刻都感到自卑。
高級外省人的優越感，必須建立在台灣人的自卑上，因此他們一定要唱衰台灣。即使台灣在IC產業所表現的成績是如此亮眼，自認是財經專家的杜紫宸，依然效法江湖術士詹惟中，詛咒「台灣IC產業2025年就會消失」。
雖然有鄉民不解，杜紫宸為何還在扮演學術界的詹惟中？但在本魯看來，詹惟中比起杜紫宸，格調還是高了很多。詹惟中在總統大選一開完票，接受採訪時就坦承自己只是諧星。
至於杜紫宸是否還有臉繼續在大學裡誤人子弟？要不要對他10年前的預估失準做一點檢討？那就考驗他死皮賴臉的無恥程度了。
更多Newtalk新聞報導
（影）中國嚴控跨年活動! 民眾放煙火被捕、太原演出因「不可抗力」取消
白宮宣佈從這3地撤兵! 紐森宣稱勝利 川普怒 : 隨時會回來
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 488
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 73
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 55
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 36
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 10
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 293
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 183
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 94
陳大天閃兵案沉寂7個月宣布結婚 新娘劉樸見這一幕大哭
【緯來新聞網】陳大天去年5月因閃兵案令人震驚，形象受損、連舞台劇演出都被換角，沉寂一時，在2026年緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 142
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 38