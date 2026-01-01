管仁健觀點》杜紫宸為何還在扮演學術界的詹惟中？

中華大學兼任講座教授杜紫宸。 圖 : 翻攝自杜紫宸臉書

[Newtalk新聞] 台語俗諺說：「算命嘴，胡咧咧」，甚至還說：「算命哪會準，草仔埔嘛會生竹筍」；應該就是用來形容自稱精通紫微斗數、風水、面相學等東方命理的通告藝人詹惟中吧？因為正如鄉民所說：「詹惟中精通的只有一項，那就是算什麼都不準」。

2019年12月31日《中時新聞網》報導〈詹惟中表態挺韓國瑜：看不下去他被欺負！ 預言會贏超過60萬票〉：

「距離總統大選只剩下11天，命理師詹惟中以面相分析3位候選人，認為韓國瑜至少會贏30萬票，最多甚至超過60萬票。而他在臉書上的發言，也被視為表態力挺韓國瑜，……

事實上，在辯論會結束後，詹惟中接受《中國時報》專訪時就提到，韓國瑜整個氣色就是千軍萬馬、一呼百諾，跟他兩三個月以前被罵的態度是完全不一樣的，放棄愛與包容，跟你拚了；因此他認為韓國瑜一定贏，整個氣勢人心沸騰，最少30萬票，甚至超過60萬票。」

但最後開票出來，結果卻是蔡英文大贏韓國瑜260多萬票，因而慘遭網友冷嘲熱諷。唾面自乾的詹惟中，2020年1月17日至華視錄影前受訪時說：

「在這邊跟大家道歉，跟所有看我不順眼的人道歉。但我從未說過要退出命理界，我不會算命，不會算風水，只是諧星而已，只要大家開心就好。」

今天是2026年的第1天，也就代表著2025年的完全結束。在2025年的1月1日，本魯於《新頭殼》PO了一篇〈寧信這世間有鬼，不信杜紫宸的嘴〉，現在網路上仍有很多熱血鄉民在轉貼傳送。

中華大學兼任講座教授杜紫宸，2016年時曾經警告，若不開放中資入股，台灣IC產業恐在2025年消失。

但如今台積電不但屹立不搖，股價還一路飆升，狠狠痛打那群舔共黨國學者的臉。當年這些不斷唱衰台灣，對中國跪舔獻媚的斯文敗類，就該銘刻在歷史的紀錄上。

杜紫宸是怎樣成為「股海冥燈」的？

2015年舔共賣台的馬英九，計畫著要開放中資入股台灣IC業。當時中國紫光集團更是氣焰囂張，甚至放話要「買下台積電、合併聯發科」。

在ptt上被鄉民供奉為「股海冥燈」，一路走來，始終如一的「股市地獄級反指標」，國民黨最推崇的財經專家杜紫宸，更是恐嚇社會大眾：「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。

結果卻是紫光集團透過高槓桿併購，負債超過2000億元人民幣，2020年底開始債券違約，最終在2021年7月被申請破產重整。相反的台積電股價已由2015年時的150元，躍昇至如今已超過10倍的1,540元。

2025年12月31日《新頭殼》記者張語涵綜合報導〈杜紫宸曾喊「若禁中資，IC業2025會消失」經濟部：台灣半導體證明了自己！〉：

「2016年時任『工研院知識經濟與競爭力研究中心主任』、中華大學兼任講座教授杜紫宸曾警告，若不開放中資入股，台灣的IC產業（Integrated Circuit積體電路）恐在2025年消失。

在2025年的最後一天，經濟部今（31）日表示，10年前的預言 vs. 2025 年的現實：台灣半導體證明了自己！

2015年中國紫光集團放話要『買下台積電、合併聯發科』，杜紫宸2016年出席『兩岸高峰論壇』研討會時表示，若是不開放中資入股，IC技術人將大量流失，台灣的IC產業2025年就會消失。

今天是 2025 年的最後一天，經濟部同步在臉書、threads等平台發文表示，台灣人已經用實力證明，台灣半導體產業不僅沒有消失，且經濟部長龔明鑫也向大家報告，台灣的半導體業如冠冕上明珠，要將量能布局全球，持續穩站全球供應鏈最前線，成為世界不可或缺的『矽盾』！」

中時報系為何比聯合報系可敬？

坦白說，雖然中時報系是本魯最不屑的舔共媒體，但有一點還是值得鄉民們尊重的，那就是這一則十年前國民黨舔共學者杜紫宸的新聞，迄今仍在網上而沒有下架，鄉民們依然檢索得到。這一點中時報系比起聯合報系，可就光明正大地多了。

2016年6月8日《工商時報》記者黃欣報導〈杜紫宸：若禁陸資入股 台IC業 2025年恐消失〉：

「工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸昨（7）日表示，兩岸產業競爭激烈，尤其台灣IC設計產業更是面臨立即威脅。他並估算，若是不開放陸資入股，IC技術人才將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失。

杜紫宸昨出席由旺報主辦的『兩岸高峰論壇：沒有九二共識下的台商困境』研討會時指出，兩岸產業競爭日益激烈，台灣產業要能勝出，最後只能靠技術或者是特殊經營的『know how』超過大陸同業。以台積電為例來說，因為大陸技術還不及台灣，目前還不會受到太大影響。

反觀面板業，大陸面板的良率雖仍不如台灣，但其規模愈來愈大，對台灣威脅日盛。杜紫宸表示，他最憂心的是台灣IC設計產業，尤其近期陸資是否入股聯發科案例更是備受關注。

杜紫宸表示，聯發科未來發展必須依賴大陸5G市場，如果無法引入如中移動或紫光等陸資，未來在搶占大陸5G市場時，勢必會落後大陸競爭者。

他分析，聯發科若是拿到5G市場的份額小，對該公司本身影響不大，但聯發科底下的技術人才，很可能外流到展訊、高通、海思等大陸IC公司，他警告『屆時台灣的IC設計產業就不見了』！

杜紫宸強調，陸資入股事關台灣產業前景，『應該列為國家安全議題』。並強調若在此議題上未能做立即且適當的處理，對台灣產業發展的危機『比不蓋國光石化影響更大』。他並警告，若是不開放陸資進入，『台灣IC產業2025年就會消失』。」

他們為何就是如此痛恨台灣？

很多鄉民們不解，無論是政壇的馬英九，到演藝圈的詹惟中，一直到學術界的杜紫宸，他們為何都有著如此變態的心理？那就是見不得台灣有任何一絲的好。

只要台灣在任何領域裡表現得好一點，他們立刻就如喪考妣。他們為什麼就是如此痛恨台灣？他們為什麼就是見不得台灣有任何一絲的好？

因為從戒嚴時代起，政壇、演藝圈與學術界，這些特定領域都是由國民黨圈定，必須由高級外省人掌控的「舒適圈」。

在這些高級外省人牢牢掌控的「舒適圈」內，充斥著濃郁的「外省人優越感」。這種莫名的優越感，並不是來自貧富或階級，也不是教育程度與身材顏值。

在這些黨國壟斷的特定行業裡，外省人為了打造並維持自己與下一代的絕對優勢，就必須讓台灣人時時刻刻都感到自卑。

高級外省人的優越感，必須建立在台灣人的自卑上，因此他們一定要唱衰台灣。即使台灣在IC產業所表現的成績是如此亮眼，自認是財經專家的杜紫宸，依然效法江湖術士詹惟中，詛咒「台灣IC產業2025年就會消失」。

雖然有鄉民不解，杜紫宸為何還在扮演學術界的詹惟中？但在本魯看來，詹惟中比起杜紫宸，格調還是高了很多。詹惟中在總統大選一開完票，接受採訪時就坦承自己只是諧星。

至於杜紫宸是否還有臉繼續在大學裡誤人子弟？要不要對他10年前的預估失準做一點檢討？那就考驗他死皮賴臉的無恥程度了。

