管仁健觀點》王小隸與徐琨華為何神鬼分途？
[Newtalk新聞] 「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋。要是革命，你就站過來；要是不革命，滾他媽的蛋！」
這是中國文革期間紅衛兵所吶喊的「血統論」，簡單說就是以祖先長輩的血統和身份，決定個人的前途命運和發展方向的政治思想。
但這種偏狹的政治主張，也常會踢到鐵板。例如同樣是出身黨國特務家庭，同樣是影視圈工作者，王昇的女兒王小棣與徐梅鄰之孫徐琨華，如今兩人就是神鬼分途。
王小棣關懷台灣人文土地和民主，甚至公開站出來呼籲罷免舔共的國民黨政客。徐琨華則堅持黨國思維，拿著中共資金拍出一部洗腦年輕人，護航黨國鷹犬，褻瀆林義雄，栽贓史明的電影《世紀血案》。
林宅血案、陳文成案與江南案這3件「世紀血案」，依照台灣1980年代駐巴拉圭大使王昇與竹聯幫大老柳茂川會談時所說：
「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」
顯然王昇私下對柳茂川坦承，林宅血案與陳文成案，其實都跟江南案一樣，是蔣孝武交代竹聯幫陳啟禮去辦的。（大是文化《竹聯：我在江湖的回憶，台灣第一部幫派主持人親筆史記》）
王昇原本與蔣孝武關係密切，兩人政治立場都屬鷹派。王昇曾安排蔣孝武掌管國民黨陸工會所屬的中央廣播電台，專門負責對大陸的心戰廣播，1980年代之前兩人並非政敵。
無奈蔣經國在中國時，就已將私生子章孝嚴與章孝慈，託付王昇養照顧。兩兄弟隨王昇來台，考上東吳大學。
流落民間的私生子，比起三嫡系公子，別說考不上大學，連陸軍官校都讀不完，《蔣經國日記》裡幾度抱怨這3個兒子匪類；而王昇又計畫讓庶子認祖歸宗，這當然就觸怒了蔣孝武。
1983年權傾一時的國防部總政戰主任王昇，忽然被蔣經國調任閒差聯訓部主任，幾個月後再逐出台灣，外放駐巴拉圭大使。
雖然有人說這是美國CIA出身的李潔明大使操作，也有人說黨中央八大老進宮勸諫，但長年在七海官邸隨侍在側的蔣孝武，才是壓垮王昇的那根稻草。
賴名湯與郝柏村對王昇的看法不同
王昇是蔣經國的老部屬，1930年代在贛南就已追隨蔣經國，並且深獲信任。1970年代蔣經國逐步自父親手上獲得權力後，被寵信的王昇，權勢也就越來越大。
然而政工侵犯軍事將領的統帥權，蔣經國是太子，大家敢怒不敢言。但王昇要隨蔣經國腳蹤，繼續擴大政工職權，軍中將領的反對，就沒這麼多顧忌了。
1970年至1976年的參謀總長賴名湯，以及1980年至1988年的參謀總長郝柏村，是台灣任期最長的2位參謀總長。其他總長任期都不超過4年，而賴名湯6年，郝柏村8年，都破了慣例，可見蔣經國對這2位總長的信任。
恰好蔣經國、賴名湯、郝柏村與王昇都有日記，拿來交叉比對就會發現，賴名湯是小罵蔣經國，大罵王昇；郝柏村雖與王昇不和，但日記裡卻多次讚美王昇；而蔣經國卻在日記裡大罵王昇。
賴名湯在1972年的日記裡，多次提到自己對王昇行事爭議的文字風格的不滿。例如4月18日提到，行政院副院長蔣經國對總政戰部很不滿意，蔣經國對賴名湯說，一切照中央的指示和決策去做，不要過問別人的事。
顯然蔣經國早已不滿總政戰部副主任王昇亂做主張，卻打著「王師凱」（國民黨軍中黨部代號）或者總政戰部的招牌，但這些事有些連總政戰部主任羅友倫和參謀總長賴名湯都不曉得，蔣經國也是從其他情治系統上報得知。
8月7日賴名湯在日記裡抱怨，王昇是政工中的敗類，但蔣經國對王昇還是相信，實在難以解釋。賴名湯與王昇是為了文化服務團而爭論，王昇卻護短，賴名湯氣到想面見蔣經國，辭職明志。
10月9日，賴名湯又跟蔣經國談了一些總政戰部的問題，甚至直言王昇固執不肯改革，都是他個人的問題。如果不將王昇調離現職，一切改革都無效。賴名湯已對蔣經國說到如此露骨，他以為蔣經國會考慮了，但結果還是一樣。
這都還是王昇在擔任副主任時期，與總長賴名湯之間的衝突。等王昇擔任主任後，兩人之間的矛盾更深，最後就是賴名湯轉任總統府戰略顧問，而王昇依舊是主任，然而在郝柏村的日記中，王昇卻又成了另一個人。
在1981年11月25日的日記裡，郝柏村認為王昇一心為國，竭盡心智，委屈在現職太久了。1983年7月28日，郝柏村甚至認為王昇無私無我，不搞個人突出，操守品德無可非議，但做事太主動積極，有時也許逾分而遭忌。
蔣經國為何不再寵信王昇？
1977年中壢事件發生，李煥下台，王昇權力擴大，媒體都戲稱這是「李換（煥）王升（昇）」。由於從台大哲學系事件，到圍剿陶百川事件，甚至搞了一些像是《疾風》《龍旗》之類的極右派雜誌。
1979年王昇奉命主持「劉少康辦公室」，勢力伸入警總、國安局、調查局，權傾一時，「接班」之說開始傳出。但蔣經國這時對王昇早已不再信任，從《蔣經國日記》1978年10月6日的這段話就能看出：
「要煜辰（當時的國防部長高魁元）警告王昇，不要多露鋒頭，亦不要過問非其所應管之事。我多年培養此人，實不願看到他自我之毀滅也。……情報調查機構、尤其是司調局濫用職權陷害無辜，借公濟私且仍有刑審之事，實在聽之後坐立不安，夜不成眠。」
被國防部情報局派遣眷村黑幫殺手，赴美國槍殺的作家江南，生前最後階段，1985年8月7日曾在黨外雜誌《自由時代週刊》第16期，發表一篇評價王昇的文章〈王昇浮沉錄〉，文章最後就提到：
「早期的王昇潔身自愛、刻苦耐勞，不像易勁秋見錢就愛，不像楚崧秋寡人有疾，不像江海東那樣怒髮衝冠，經國對他寵信有加，完全是順情合理，合乎自然的發展。可是，經國忘了『絕對的權力，絕對的腐化』的道理。後期的腐化，經國過份的矯縱，應負責任。」
江南也是出身於政工幹校，對蔣經國與王昇都很熟悉，他在死前還在文章裡，分析王昇被放逐的原因有五：
「1.操之過急，欠沉著穩健；2.弄權跋扈，四面樹敵；3.高估自己的能力，低估對手的才智；4.恃寵而驕，過分自信和經國的關係；5.不該拉章氏昆仲，壓孝武、孝勇兄弟。」
王昇為何會看不起蔣孝武？
這次警總發言人徐梅鄰之孫徐琨華導演的電影《世紀血案》，新聞出來後罵聲一片。相對於王小隸影視作品的高品質，有些當年的黨國鷹犬餘孽，為了潑王小隸髒水，竟造謠這3大案都是王昇所為。
這些黨國餘孽造謠的憑據，就是林家血案發生之前10天，王昇的兒子王步天在美國洛杉磯的住宅被放置炸彈，王步天因不在家而逃過一劫。王昇是為了報復黨外人士，才策劃了林宅血案。
但是從《王昇日記》裡就能發現，2月26日王昇才接獲外交部通知，王步天在洛杉磯的住宅被安置炸彈，來得及在28日早上就執行林宅血案嗎？另外在3月1日，王昇寫到林宅血案「充滿政治陰謀」、「慘絕人寰，令人髮指」。
至於1981年的陳文成命案，王昇更是在日記多次提到，本案會對蔣經國造成重大困擾，因此不斷指責警總。而江南案更是發生在王昇被放逐巴拉圭之後1年多，與王昇有關的可能性更低。
其實王昇會看不起蔣孝武，也看不起警總與情報局，關鍵就在於他們與台灣社會脫節，才會相信那些「狗掀門簾子，全靠一張嘴」的眷村黑幫，尤其是竹聯幫。
四海幫是來自天龍國的大安區，成員就像鴻源集團，忙的賺快錢。竹聯幫是來自更邊陲的中永和，只能與黨國特務機關相互欺騙，幹這些殺人的髒活累活。
王昇的做法其實就是李登輝的師傅，說穿了就是與本土派系及財團結合，這才是保障外省人政治特權的續命仙丹。因為就算要找黑道，也要找羅福助或顏清標這種本省掛的，他們的選情穩到可以父子相傳的。
反觀竹聯幫現在的統促黨，別說立委或縣長，連議員甚至村里長都選不上，政治能量比中配都不如。四海幫首領蔡冠倫1992年選立委，竟然只有730票，這數字真的連里長都選不上。
眷村幫派之所以能存在，是因戒嚴時代的警官都是軍人轉任，他們對眷村子弟比較優遇。但在「舒適圈」裡成長的眷村掛大老們，就跟蔣家嫡系三公子的困境一樣。
荊軻刺秦王之前，原本要等他的副手。燕太子丹卻心急，說燕國有一勇士秦舞陽，13歲時就在靠是持刀殺人，沒人敢用正眼看他，催荊軻就帶著秦舞陽當副手。結果一到秦國皇宮，秦舞陽就被嚇到屎尿失禁，荊軻只好一人上前行刺，最後失敗被殺。
秦舞陽為何在燕國這麼勇猛，到了秦國立刻就變成孬種？因為他是燕國將領秦開之孫，在燕國他當然膽大妄為；但一出國沒了特權，自然原形畢露。
王昇看不起蔣孝武，就是嫌他幼稚，整天跟那些眷村掛的兄弟廝混，最後搞出誰也無法收拾的江南案，逼得蔣經國必須宣告解嚴。
王小隸與徐琨華為何神鬼分途？把王昇跟其他情治系統的高級外省人相比，就能看出王昇至少還有些人生歷練，他只是壞，但他還真的不笨。
更多Newtalk新聞報導
多名《世紀血案》演員道歉稱遭欺瞞！姚文智籲解除合約、公布劇本
《世紀血案》導演徐琨華道歉了! 點名劇本是前中國CEO蘇敬軾寫的
其他人也在看
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管
過年零食一口接一口，卻可能在不知不覺中吃下大量熱量。營養師高敏敏提醒民眾別小看年節常見的小零嘴，吃進去的熱量不容忽視，例如40公克的沙琪瑪，熱量約199大卡，等於吃了約3/4碗飯。另外，她相對偏好年節食品「烏魚子」，雖然屬於中脂食物，不過適量品嘗有助於調節血脂、保護心血管。