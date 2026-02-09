管仁健觀點》王小隸與徐琨華為何神鬼分途？

導演王小棣。 圖：翻攝國立高雄大學官網

[Newtalk新聞] 「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋。要是革命，你就站過來；要是不革命，滾他媽的蛋！」

這是中國文革期間紅衛兵所吶喊的「血統論」，簡單說就是以祖先長輩的血統和身份，決定個人的前途命運和發展方向的政治思想。

但這種偏狹的政治主張，也常會踢到鐵板。例如同樣是出身黨國特務家庭，同樣是影視圈工作者，王昇的女兒王小棣與徐梅鄰之孫徐琨華，如今兩人就是神鬼分途。

王小棣關懷台灣人文土地和民主，甚至公開站出來呼籲罷免舔共的國民黨政客。徐琨華則堅持黨國思維，拿著中共資金拍出一部洗腦年輕人，護航黨國鷹犬，褻瀆林義雄，栽贓史明的電影《世紀血案》。

廣告 廣告

林宅血案、陳文成案與江南案這3件「世紀血案」，依照台灣1980年代駐巴拉圭大使王昇與竹聯幫大老柳茂川會談時所說：

「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」

顯然王昇私下對柳茂川坦承，林宅血案與陳文成案，其實都跟江南案一樣，是蔣孝武交代竹聯幫陳啟禮去辦的。（大是文化《竹聯：我在江湖的回憶，台灣第一部幫派主持人親筆史記》）

王昇原本與蔣孝武關係密切，兩人政治立場都屬鷹派。王昇曾安排蔣孝武掌管國民黨陸工會所屬的中央廣播電台，專門負責對大陸的心戰廣播，1980年代之前兩人並非政敵。

無奈蔣經國在中國時，就已將私生子章孝嚴與章孝慈，託付王昇養照顧。兩兄弟隨王昇來台，考上東吳大學。

流落民間的私生子，比起三嫡系公子，別說考不上大學，連陸軍官校都讀不完，《蔣經國日記》裡幾度抱怨這3個兒子匪類；而王昇又計畫讓庶子認祖歸宗，這當然就觸怒了蔣孝武。

1983年權傾一時的國防部總政戰主任王昇，忽然被蔣經國調任閒差聯訓部主任，幾個月後再逐出台灣，外放駐巴拉圭大使。

雖然有人說這是美國CIA出身的李潔明大使操作，也有人說黨中央八大老進宮勸諫，但長年在七海官邸隨侍在側的蔣孝武，才是壓垮王昇的那根稻草。

賴名湯與郝柏村對王昇的看法不同

王昇是蔣經國的老部屬，1930年代在贛南就已追隨蔣經國，並且深獲信任。1970年代蔣經國逐步自父親手上獲得權力後，被寵信的王昇，權勢也就越來越大。

然而政工侵犯軍事將領的統帥權，蔣經國是太子，大家敢怒不敢言。但王昇要隨蔣經國腳蹤，繼續擴大政工職權，軍中將領的反對，就沒這麼多顧忌了。

1970年至1976年的參謀總長賴名湯，以及1980年至1988年的參謀總長郝柏村，是台灣任期最長的2位參謀總長。其他總長任期都不超過4年，而賴名湯6年，郝柏村8年，都破了慣例，可見蔣經國對這2位總長的信任。

恰好蔣經國、賴名湯、郝柏村與王昇都有日記，拿來交叉比對就會發現，賴名湯是小罵蔣經國，大罵王昇；郝柏村雖與王昇不和，但日記裡卻多次讚美王昇；而蔣經國卻在日記裡大罵王昇。

賴名湯在1972年的日記裡，多次提到自己對王昇行事爭議的文字風格的不滿。例如4月18日提到，行政院副院長蔣經國對總政戰部很不滿意，蔣經國對賴名湯說，一切照中央的指示和決策去做，不要過問別人的事。

顯然蔣經國早已不滿總政戰部副主任王昇亂做主張，卻打著「王師凱」（國民黨軍中黨部代號）或者總政戰部的招牌，但這些事有些連總政戰部主任羅友倫和參謀總長賴名湯都不曉得，蔣經國也是從其他情治系統上報得知。

8月7日賴名湯在日記裡抱怨，王昇是政工中的敗類，但蔣經國對王昇還是相信，實在難以解釋。賴名湯與王昇是為了文化服務團而爭論，王昇卻護短，賴名湯氣到想面見蔣經國，辭職明志。

10月9日，賴名湯又跟蔣經國談了一些總政戰部的問題，甚至直言王昇固執不肯改革，都是他個人的問題。如果不將王昇調離現職，一切改革都無效。賴名湯已對蔣經國說到如此露骨，他以為蔣經國會考慮了，但結果還是一樣。

這都還是王昇在擔任副主任時期，與總長賴名湯之間的衝突。等王昇擔任主任後，兩人之間的矛盾更深，最後就是賴名湯轉任總統府戰略顧問，而王昇依舊是主任，然而在郝柏村的日記中，王昇卻又成了另一個人。

在1981年11月25日的日記裡，郝柏村認為王昇一心為國，竭盡心智，委屈在現職太久了。1983年7月28日，郝柏村甚至認為王昇無私無我，不搞個人突出，操守品德無可非議，但做事太主動積極，有時也許逾分而遭忌。

蔣經國為何不再寵信王昇？

1977年中壢事件發生，李煥下台，王昇權力擴大，媒體都戲稱這是「李換（煥）王升（昇）」。由於從台大哲學系事件，到圍剿陶百川事件，甚至搞了一些像是《疾風》《龍旗》之類的極右派雜誌。

1979年王昇奉命主持「劉少康辦公室」，勢力伸入警總、國安局、調查局，權傾一時，「接班」之說開始傳出。但蔣經國這時對王昇早已不再信任，從《蔣經國日記》1978年10月6日的這段話就能看出：

「要煜辰（當時的國防部長高魁元）警告王昇，不要多露鋒頭，亦不要過問非其所應管之事。我多年培養此人，實不願看到他自我之毀滅也。……情報調查機構、尤其是司調局濫用職權陷害無辜，借公濟私且仍有刑審之事，實在聽之後坐立不安，夜不成眠。」

被國防部情報局派遣眷村黑幫殺手，赴美國槍殺的作家江南，生前最後階段，1985年8月7日曾在黨外雜誌《自由時代週刊》第16期，發表一篇評價王昇的文章〈王昇浮沉錄〉，文章最後就提到：

「早期的王昇潔身自愛、刻苦耐勞，不像易勁秋見錢就愛，不像楚崧秋寡人有疾，不像江海東那樣怒髮衝冠，經國對他寵信有加，完全是順情合理，合乎自然的發展。可是，經國忘了『絕對的權力，絕對的腐化』的道理。後期的腐化，經國過份的矯縱，應負責任。」

江南也是出身於政工幹校，對蔣經國與王昇都很熟悉，他在死前還在文章裡，分析王昇被放逐的原因有五：

「1.操之過急，欠沉著穩健；2.弄權跋扈，四面樹敵；3.高估自己的能力，低估對手的才智；4.恃寵而驕，過分自信和經國的關係；5.不該拉章氏昆仲，壓孝武、孝勇兄弟。」

王昇為何會看不起蔣孝武？

這次警總發言人徐梅鄰之孫徐琨華導演的電影《世紀血案》，新聞出來後罵聲一片。相對於王小隸影視作品的高品質，有些當年的黨國鷹犬餘孽，為了潑王小隸髒水，竟造謠這3大案都是王昇所為。

這些黨國餘孽造謠的憑據，就是林家血案發生之前10天，王昇的兒子王步天在美國洛杉磯的住宅被放置炸彈，王步天因不在家而逃過一劫。王昇是為了報復黨外人士，才策劃了林宅血案。

但是從《王昇日記》裡就能發現，2月26日王昇才接獲外交部通知，王步天在洛杉磯的住宅被安置炸彈，來得及在28日早上就執行林宅血案嗎？另外在3月1日，王昇寫到林宅血案「充滿政治陰謀」、「慘絕人寰，令人髮指」。

至於1981年的陳文成命案，王昇更是在日記多次提到，本案會對蔣經國造成重大困擾，因此不斷指責警總。而江南案更是發生在王昇被放逐巴拉圭之後1年多，與王昇有關的可能性更低。

其實王昇會看不起蔣孝武，也看不起警總與情報局，關鍵就在於他們與台灣社會脫節，才會相信那些「狗掀門簾子，全靠一張嘴」的眷村黑幫，尤其是竹聯幫。

四海幫是來自天龍國的大安區，成員就像鴻源集團，忙的賺快錢。竹聯幫是來自更邊陲的中永和，只能與黨國特務機關相互欺騙，幹這些殺人的髒活累活。

王昇的做法其實就是李登輝的師傅，說穿了就是與本土派系及財團結合，這才是保障外省人政治特權的續命仙丹。因為就算要找黑道，也要找羅福助或顏清標這種本省掛的，他們的選情穩到可以父子相傳的。

反觀竹聯幫現在的統促黨，別說立委或縣長，連議員甚至村里長都選不上，政治能量比中配都不如。四海幫首領蔡冠倫1992年選立委，竟然只有730票，這數字真的連里長都選不上。

眷村幫派之所以能存在，是因戒嚴時代的警官都是軍人轉任，他們對眷村子弟比較優遇。但在「舒適圈」裡成長的眷村掛大老們，就跟蔣家嫡系三公子的困境一樣。

荊軻刺秦王之前，原本要等他的副手。燕太子丹卻心急，說燕國有一勇士秦舞陽，13歲時就在靠是持刀殺人，沒人敢用正眼看他，催荊軻就帶著秦舞陽當副手。結果一到秦國皇宮，秦舞陽就被嚇到屎尿失禁，荊軻只好一人上前行刺，最後失敗被殺。

秦舞陽為何在燕國這麼勇猛，到了秦國立刻就變成孬種？因為他是燕國將領秦開之孫，在燕國他當然膽大妄為；但一出國沒了特權，自然原形畢露。

王昇看不起蔣孝武，就是嫌他幼稚，整天跟那些眷村掛的兄弟廝混，最後搞出誰也無法收拾的江南案，逼得蔣經國必須宣告解嚴。

王小隸與徐琨華為何神鬼分途？把王昇跟其他情治系統的高級外省人相比，就能看出王昇至少還有些人生歷練，他只是壞，但他還真的不笨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多名《世紀血案》演員道歉稱遭欺瞞！姚文智籲解除合約、公布劇本

《世紀血案》導演徐琨華道歉了! 點名劇本是前中國CEO蘇敬軾寫的