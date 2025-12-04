管仁健觀點》鄉民們請幫國民黨協尋「電鍋鬼阿嬤」

台北市清潔隊員好心將堪用電鍋贈送給拾荒老婦，士林地院一審判決引爆討論。 圖：翻攝自台北市環保局臉書（示意圖）

[Newtalk新聞] 「協尋電鍋鬼阿嬤，下架總統賴清德。」鄉民們請看鍵盤小五郎是如何佛心來著，就連2026年國民黨的競選slogan都先替他們想好了。

2015年12月27日，第12屆總統大選的電視辯論會上，民進黨總統參選人蔡英文在交互詰問時，質疑國民黨總統參選人朱立倫，為何違反2014年競選新北市長時所提「做好做滿」的承諾，以新北市長的身分帶職參選總統？

朱立倫這時就有如三太子附身，從一個向來都說國語的高級外省人，瞬間改用台語說，有次他到淡水拜拜，一位別人都看不見，只有朱立倫能聽到聲音的阿嬤，對他說了：「市長啊！你一定要出來選。」

朱立倫立刻對這位阿嬤說：「但我已承諾所有新北市市民了。」

阿嬤聽了後卻告誡他：「如果你不出來，連天公伯也不會原諒你耶！你要為台灣，不能只為個人。」

朱立倫說聽了淡水阿嬤的這段話，讓他非常感動。在台灣碰到關鍵時刻，即使萬箭穿心，也不能只想到自己，一定要為台灣站出來，所以才決定「換柱」，自告奮勇地代表國民黨，出來參選總統。

從此之後，網路上的《每日一詞》，就開始流行這句成語「笑嬤由人」。意思是說，有人想違背承諾「痠腫痛」，卻找不到正當理由，乾脆拖大家都看不見的淡水鬼阿嬤下水。

一晃眼10年過去了，國民黨總統提名人朱立倫所說的淡水鬼阿嬤，迄今仍然沒第2人見過。沒想到朱立倫欽點的不分區立委翁曉玲，為了克紹箕裘，推廣「國民黨貪汙賣台除罪化」的崇高理念，又搞出這個「電鍋鬼阿嬤」的都市傳奇。

本魯誠心的建議各位編劇，明年就不要再報名金馬獎最佳原著劇本獎了，因為你們的創意，永遠不可能超越國民黨的。像「電鍋鬼阿嬤」這麼離奇古怪的情節，你們想破腦袋也掰不出來吧？

國民黨又要搞「貪汙49,999無罪」嗎？

根據媒體報導，台北市黃姓清潔隊員，送拾荒婦一個回收來的電鍋，被依貪污罪起訴。士林法院日前一口氣減刑四次，判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。

但國民黨立委蘇清泉透露，同黨立委翁曉玲將提案修法，為了落實「微罪不舉」的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰。

以後公務員想貪汙，口袋裡務必準備好1塊錢銅板。每次收到50,000元時，千萬記得要把1塊錢找給對方，這樣就可以無罪脫身了。

2025年11月30日《新頭殼》記者黃建豪台北市報導〈為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了〉：

「黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。

黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。……

蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收到提案後便立即簽名連署共同提案。

蘇清泉喊話，這起電鍋貪汙案情輕法重，黃姓清潔隊員服務逾30年，從未違法，卻因一時善心而痛失公務員資格，顯然不是大家所期待的公平正義，只能盼司法人員多一點人性，讓我們朝著建立追求良善社會的方向一起努力。

國民黨立委王鴻薇也質疑，這樣的微罪，卻要動用法官、檢察官來辦，還被法院判決有罪，……這個案子算不算司法資源的浪費？」

清潔隊員真的很「善良」嗎？

黃姓清潔隊員被判緩刑後，國民黨立委徐巧芯在受訪時，公開呼籲總統賴清德應給予特赦。爭取國民黨參選台北市南港內湖區議員的國民黨青年部前主任陳冠安，甚至還說：「我們國家的公權力，真的不應該處罰這樣善良的人。」

根據2025年12月2日《聯合報》記者林麗玉台北即時報導〈32元舊電鍋送拾荒婦一審被判有罪...他呼籲賴總統特赦〉：

「陳（冠安）說，黃男在市府內部調查期間，因為不好意思去跟弱勢的阿嬤取回，還自掏腰包買了新的大同電鍋，換回原本的電鍋。」

另外根據2025年12月2日《鏡新聞》記者彭薇的報導〈「只是希望她日子過好一點..」送拾荒嬤32元回收電鍋被控貪污 清潔員遭判刑一審出爐：後悔當好人〉：

「一名從業超過30年的黃姓清潔隊員，在回收作業時發現一台外觀完整的大同電鍋，經測試能正常運作後，便將電鍋轉送給『熟識』的拾荒婦人，希望對方能改善生活。

『很後悔當好人，只是想拿電鍋給阿婆，希望她的日子過好一點，沒想到拿別人不要的東西送人也有罪。』黃姓隊員在法庭上紅著眼眶哽咽說道。」

「阿嬤：妳今嘛在叨位？」

按照黃姓清潔隊員接受媒體採訪，還有國民黨國民黨青年部前主任陳冠安所說，顯然這位住在新莊的「電鍋鬼阿嬤」，與黃姓清潔隊員「熟識」。所以他在送舊電鍋時找得到阿嬤，換新電鍋時也找得到阿嬤。

但等到黃姓清潔隊員上了法庭，在面對檢察官與法官詢問時，一提到要請這位「熟識」的阿嬤來作證，竟然又改口變成「姓名年籍不詳」了。

本來黃姓清潔隊員在受訪時，還委屈地說自己「後悔當好人」。國民黨那些無恥政客，也都搶著要替他爭取特赦與修法除罪。

偏偏到了法庭上，黃姓清潔口中所說「沒一口熱飯可吃」的電鍋鬼阿嬤，就跟電影中那個山上的「紅衣小女孩」一樣，不找她時天天纏著你，要找她時就人間蒸發了。

2016年朱立倫選總統會大敗，就是因為他所說的「淡水鬼阿嬤」沒現身。因此這次絕不能再重蹈覆轍，鄉民們請幫國民黨協尋「電鍋鬼阿嬤」；或許還是先請金曲歌王蕭煌奇，來唱他那首名曲〈阿嬤的話〉：

「阿嬤：妳今嘛在叨位？阮在叫妳，妳甘有聽到？阮在叫妳，妳知影沒？」

