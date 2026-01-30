管仁健觀點》鄭麗文不是說她死也不去中國的嗎？

國民黨主席鄭麗文。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 以下發言逐字稿，是2020年2月9日，中國已經無法掩蓋的武漢肺炎疫情，剛被媒體揭露時，在台灣的統派媒體TVBS黃金八點檔，「戰鬥藍」領袖趙少康主持的談話性節目《少康戰情室》，主持人趙少康與名嘴，為了能不能去中國而爆發的激烈爭辯。

名嘴：「第一個，我在大陸，我在武漢，我絕對不去醫院的。」

主持人：「就是你生病也不去醫院的？去就送到方艙？對不對？你去他就給你送火神山？」

名嘴：「我絕對不去的。因為他為什麼要把你關在那裡？怕你出去到處傳染，你只要把自己管好，把自己關在家裡面，不傳染給任何第2個人。我絕對不去方艙，去那邊不是送死？去那邊不是自殺嗎？去那邊還活得下去？那如果你還有別的病怎麼辦？那如果其他人有別的病怎麼辦？因為他就擺明了跟你講說這裡不是醫院，我們不會有任何醫療的行為，那你還躺在那裡幹什麼？那你在家裡不是也一樣，沒有任何醫療的行為嗎？但是他那裡的衛生環境，而且你心裡壓力的恐慌，然後他所有生活的條件，都極其惡劣跟糟糕，所以你為什麼要去那邊呢？如果是我。那就不去了。但今天在中國大陸，這麼嚴重的醫療資源缺乏，然後你去那邊，他的第一線醫護人員，到底能撐到什麼時候？我覺得真的是令人憂心忡忡。那你今天封省、封村、全面的封，就算有一天他說疫情解除了，我跟你講，未來三五年，大家都不會去中國大陸了，對中國大陸所有的旅遊，所有的經濟絕對是重創的。」

這位在趙少康主持的節目上，與主持人爆發激烈爭辯的名嘴，並不是什麼青鳥綠蛙，也不是什麼1450，而是宣稱要讓台灣人光榮喊出「我是中國人」，一心想著要去中國跪舔的「習大大摸頭會」，那位新任國民黨主席鄭麗文。

其實2月9日的《少康戰情室》播出後，另一位統派名嘴黃智賢，立刻開直播痛罵鄭麗文辱華。不過6年前鄭麗文根本就不算是個咖，黃智賢的人氣也一樣不高，所以兩人無論怎樣奮力表演，也都無法成為話題。

6年前鄭麗文是否辱華？黃智賢罵鄭麗文是否合理？這兩個中國老嫗在網路上吵架，就像我們在街上看到吉娃娃嘶吼博美，如此小規模的「狗咬狗」，就連狗主人都不在意，鄉民們當然也就更不關心了。

只是6年後鄭麗文選上了國民黨主席，好事的鄉民又把當年的影片剪輯上網，結果被網軍出征的卻不是辱華的鄭麗文，而是黃智賢。原來要當統派名嘴，背後的水也這麼深啊！

鄭麗文辱華？還是趙少康辱華？

鄭麗文與黃智賢的網上交鋒，當時在台灣確實沒太多人關注。但TVBS的《少康戰情室》被剪輯後，在中國的各大平台瘋傳後，鄭麗文立刻被小粉紅炎上，成了眾矢之的，甚至就連主持人趙少康也被牽連。

2020年2月21日新加坡《南洋星洲聯合早報》台北／上海綜合訊〈台節目評論大陸防疫引發兩岸輿論口水戰〉：

「台灣一個時政節目評論中國大陸防疫工作，引發了兩岸輿論口水戰，大陸網媒批評節目不擇手段對大陸進行詆毀，主持人趙少康則反指該網媒斷章取義，扭曲節目內容。

在本月16日播出的《TVBS戰情室》邀請了國民黨議員鄭麗文、民進黨議員高嘉瑜等六名嘉賓，談及多個關於大陸冠病疫情的課題，例如死亡數字、方艙醫院以及冠病對台灣的影響等。

節目播出後，大陸線民對節目的批評聲不斷，趙少康和鄭麗文成為線民猛攻的主要對象。微博博主《帝吧官微》直指趙『真會狡辯』，全程避重就輕，扯東扯西。

另有線民指『一眾嘉賓談到大陸疫情嘻嘻哈哈，極盡諷刺之能事，觀感極差』。台灣媒體人唐湘龍則直批『台灣最醜的風景是人渣』。

《觀察者網》17日發表評論文章，指責節目嘉賓不僅惡意解讀大陸的各項抗疫舉措，甚至造謠稱方艙醫院只有一個廁所，每人只能用兩分鐘，對災難幸災樂禍，嘴臉無比醜陋。……

文章認為，一群人七嘴八舌、添油加醋地談論一次世界性災難，席間歡聲笑語，毫無對生命的尊重和敬仰，無視公開報導就可查證的實情，隨意造謠其心可誅。

趙少康對此在18日播出的《少康戰情室》節目上，嘗試做出辯護與澄清。趙少康說，他尊重各方的意見、來賓發言的權利，但也會糾正不實的訊息。」

鄭麗文是6年前才開始辱華的嗎？

其實鄭麗文辱華的歷史，也不只在這短短的6年。早在38年前，1988年5月20日，蔣經國惡貫滿盈百日後，當時還是台大法律系學生的鄭麗文，就在校內公開發表演說「支持台灣獨立建國」，她說：

「談到台灣，台灣400年來的歷史，我們看到了台灣的命運，台灣這個島就好像被詛咒一樣。從荷蘭、西班牙、鄭成功、清朝、日本帝國、到中國，我們都是被統治。在台灣的人民，應該做為台灣主人的台灣人、原住民、客家人，永遠都是被壓迫、被統治的一群，我們永遠沒辦法翻身。」

「一代又一代、換了又換了統治者，只有對台灣人更加壓榨、更加壓迫，從來沒有為台灣人著想，也沒有為台灣的前途著想，因為他們從來沒有把台灣當成是他們的家。雖然我身為一個外省第二代，我身分證上的籍貫，被國民黨寫的並不是台灣；但我從小在台灣長大，喝台灣水、吃台灣米長大，將來我的命運其實也和這些520上街頭的農民、學生都是一樣的。」

「我們都是跟台灣休戚與共，跟台灣的命運都是一樣的，所以我們這些人其實都是台灣人。國民黨跟各個統治者要運用分化的手段，讓我們農民不能夠團結。今天在台灣，根本沒有分什麼原住民、客家人、台灣人還是外省人。在台灣，從二二八事件到520，就只有統治者和被統治者，壓迫者、和被壓迫者。」

「今天國民黨就是那個最可惡的統治者，國民黨擁有武力、擁有軍隊、擁有警察，還有那些大資本家，擁有大量資本，現在在台灣官商勾結，國民黨這個統治者跟大資本家統統結合起來，來統治、來壓迫我們這些在社會最底層的人民，所以我們沒有擁有武力、沒有擁有資本的這些人民，我們這些弱小的人民，生活在社會最底層的人民，只有靠我們自己的雙手團結起來，因為我們都是真正的台灣人。」

「我們唯有大家團結起來，站在一起、靠自己的力量，我們才有可能有翻身的一天，我們才有可能推翻國民黨這個暴政，建立一個我們自己的國家，建立一個社會民主、政治民主、經濟也民主的國家，我們才能討回台灣人失去的400年尊嚴，所以在今天我們要更清楚這一點，我們統統都是被統治者，我們要一起聯手起來，對付國民黨這個統治者，對付國民黨殘暴、無義的政權，有一天我們要建立自己的國家，有一天我們要台灣建立成真正民主的國家。」

不是揚言「要建立自己的國家」？

去年底國民黨主席鄭麗文上任後，就積極向中國表態靠攏，千方百計想去中國，讓總書記習大大摸一摸頭。

然而到了1月底，中共才拍板定案，鄭麗文想比照2005年「連胡會」那種規格的國共論壇，今上已經否決。

現在國台辦宣布，將於2月初在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，重啟已中斷逾9年的國共智庫交流，還宣布論壇不涉政治，完全聚焦於民生與專業議題。

原本鄭麗文一心期待的「鄭習會」，現已確定降級為「智庫交流」形式，將於2月2日至4日登場。由國民黨副主席蕭旭岑率團，與國台辦主任宋濤會面，但雙方對出席名單均低調處理。

美人自古如名將，不許人間見白頭。6年前鄭麗文在《少康戰情室》裡，不是還以名嘴之姿談笑風生，揚言自己死也不去中國的嗎？38年前鄭麗文更是慷慨激昂，揚言「要建立自己的國家」？唉！俱往矣，數唬爛人物，還看國民黨。

