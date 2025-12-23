管仁健觀點》開車撞死張文會被恐龍判幾年？

台北市19日發生隨機攻擊事件，27歲的嫌犯張文攜帶煙霧彈、自製的汽油彈，以及長刀，接連在人潮眾多的台北車站及中山商圈實施攻擊。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 27歲的變態殺人魔張文，2025年12月19日利用下班人潮擁擠時，在台北車站的捷運地下街以及中山商圈，丟擲煙霧彈及自製汽油彈，並且持刀行兇，造成4死11傷。犯案後張文流竄至誠品百貨南西店5樓，在警方抵達前墜樓身亡。

這一無差別連環殺人案，引發社會極度恐慌。河道上鄉民也熱議，「如果當時誠品南西店外，有一輛車子直接撞死張文，開車的人會有什麼法律後果？」對於這個問題，網紅「寵物律師（五貓家長）」鄧湘全，就在臉書中表示：

「類似張文這種隨機殺人事件，臨場判斷處置有相當困難，相關危機處理或路人反應，如果不是武功高強或體能強壯者，『開車撞他』應是阻止犯行最好的方式。

然而，人們會擔心把他撞死了怎麼辦？從這個案例觀察，希望地檢署和法院應從寬認定類似案例成立『正當防衛』或『緊急避難』，且不要事後諸葛的說『防衛過當或避難過當』。

若再重現『勇夫護孕妻勒斃小偷』案的後塵（有個小偷被屋主勒斃，結果法院判決屋主成立正當防衛，但防衛過當，仍要負民事及刑事責任），路人就只能明哲保身，這不是我們樂見的狀況。

結論：為了阻止張文殺人而開車把他撞死傷，應該成立正當防衛或緊急避難，沒有防衛過當或緊急避難的問題，不罰且不用負民事賠償責任。（如果要討論開車撞人的力道要多強或怎麼撞的問題，叫他去吃屎吧！）」

另外律師顏紘頤也臉書裡提到：「當下群眾看到的僅是一個人在路中央丟煙霧彈，即使兇嫌手裡握著刀，但只要還沒開始攻擊，沒有人知道他下一步要殺人。

如果撞下去，大眾都知道『防衛過當』會被判刑，若遇到的事實上只是拍戲現場，這屬於『誤想防衛』，將面臨更重的罪責。

關於這一個難題，應該從另一個角度思考『人民是否應有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法的事由。』

讓被侵害的被害人，有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己；而不是保護自己時，還要擔心動輒得咎，怕遭法律處罰，才是讓人信賴的法律。」

「勇夫護孕妻勒斃小偷」能類比嗎？

鄧湘全與顏紘頤兩位大律師的高見，其實也就反映了大多數鄉民的心聲。台灣那些有「聖母心」的恐龍法官，過度保護加害者，以致受害者動輒因「防衛過當」而被法律迫害，嚴重影響法律的公信力。

不過大律師引用的〈勇夫護孕妻勒斃小偷〉，拿來類比「勇敢駕駛在南京西路開車撞死變態殺人魔張文」，似乎又有些不恰當。

2014年10月25日晚間8點，身材高大且有販毒及強盜前科的47歲慣竊張俊卿，侵入北投區石牌路2段315巷28弄14之4號B1屋內行竊。

恰巧屋主31歲的冷氣師傅何柏翰，帶著已懷孕8個月的妻子伍錦珊回家，發現小偷將自己反鎖在廁所內。海軍陸戰隊退伍且身材壯碩的何柏翰，為保護懷孕的老婆，立刻破門而入，將張俊卿壓制在地，並勒住脖子。

警方趕到後發現張俊卿已經意識不清，呼叫救護車將他送至榮總急救，但張俊卿仍於26日清晨不治，何柏翰因此遭警方以過失致死罪移送。

何柏翰接受媒體訪問時曾說：「再發生一次還是會制止」，因為不反抗或打輸，很可能就會「2屍3命」。但張俊卿的父親張順安則不滿地質問：「有必要把他打死嗎？」，怒斥何柏翰下手太重。

2016年5月19日，士林地院認定何柏翰防衛過當，依過失致死罪判刑3月，緩刑2年。而一審判決結果出爐後，引發網友砲轟。經上訴高院後，9月6日二審改判2月，得易科罰金6萬元，維持原判緩刑2年，全案定讞。

張俊卿案與張文案無法相比的地方，在於何柏翰是否「防衛過當」，別說鄉民之間意見不一，法界觀點也南轅北轍。網紅呂秋遠律師與台大法律系李茂生教授，就在網路上大打筆戰，雙方高見這裡就不贅述了。

慣竊既已反鎖自己在廁所，顯然對屋主夫妻已無急迫性危害。且案發地點與石牌派出所近在咫尺，這時屋主是該等警察來處理？還是堅持必須自己先處理？這部分是有爭議。至於張何二人是誰先出手？因一方已死亡，也無從查證，爭論也無意義。

但一審判決出爐後，鄉民激憤，輿論沸騰。高院為了趕緊平息民怨，二審時又認定何柏翰是自首，得以減刑，這一點也很奇怪。何柏翰報警是因為家裡有小偷，而不是要先向警方供述他殺了人吧？

拿鋁棒打人的可賺200萬？

其實是否「防衛過當」？引用〈勇夫護孕妻勒斃小偷〉案並不恰當。因為相形之下，桃園好市多的鋁棒打人案，法官們的見解才更像「恐龍」吧？由於判決書裡法官認定的事實，跟所有證人及被告所述皆大致相符，這裡就直接引述。

2014年9月9日中午12時，被告吳俊茂駕車帶著妻子柯柔辰，到桃園縣蘆竹鄉南崁路1段369號3樓好市多賣場購物。

當吳俊茂把車停好後，發現林正奇駕駛的三菱汽車，車頭一直朝剛下車的柯柔辰開過來，她只好一直閃避，直到吳俊茂下車把她拉開。

吳俊茂於是指著林正奇說：「你差點撞到我太太」，林正奇不爽地反嗆：「我有看到，但我又沒撞到她，不然你想怎樣？」

隨後林正奇就下車，從副駕駛座拿出一根鋁棒，朝吳俊茂一直揮舞，口中還一直質問：「不然你想怎樣？」

柯柔辰見林正奇拿著鋁棒要打人，就擋在爭吵中的兩個男人之間，並勸告訴吳俊茂不要跟對方計較，趕快離開就好。但揮舞著鋁棒的林正奇，還是繼續叫囂，而且突然衝過來，一直用鋁棒捶打吳俊茂。

為了保護妻子柯柔辰不被鋁棒打到，吳俊茂只好將原本抱住頭部的雙手舉起，用左手去擋球棒，同時用右手將林正奇推開，不料林正奇被推後竟往後倒地，頭部著地，之後就倒在地上沒有起來，由救護車送醫急救，經醫師診斷有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血、水腦症等傷害，並喪失嗅覺，故林正奇向吳俊茂提告傷害並求償。

但吳俊茂到案時強調，林正奇當時拿著鋁棒在他們夫妻面前揮舞並叫囂，為了防衛才會推對方，吳俊茂喊冤：「怎麼會變成我是傷害者？」

先看看自己荷包裡有多少錢吧？

2017年6月23日，桃園地院審理後，一審認定吳俊茂身高178公分、體重122公斤；林正奇卻只有167公分、體重62公斤。兩人體格差距甚大，高壯的吳俊茂只要「適時奪下」較瘦小的林正奇所持鋁棒即可，不需把他推倒造成腦部重創。

因為體型的差距，法官認定吳俊茂超過正當防衛，判決1年4個月徒刑。消息一出，輿論譁然。

持鋁棒打人的暴徒林正奇，167公分/62公斤，身體質量指數（BMI）為 22.2，兵役體檢算是甲等體位（18.5-24），可當憲兵或海軍陸戰隊。相反的被告吳俊茂178/122，BMI為38.5，在兵役體位上屬於丁等，可以免役的。網紅朱學恆因此還大酸法官：

「我想我們應該要組成『奪棒好棒棒國家隊』，你可以拿鋁棒打我威脅我妻小，但還手推人就是不行，應該要不被打死，一邊奪棒才行。法官如果你是葉問迷，認為每個人都懂空手奪白棒，你要開庭前先說嘛！」

2018年4月12日，本案上訴到高院時，在審理期間吳俊茂和林正奇達成和解，賠償200萬元，高院因而改判俊茂男1年徒刑，緩刑5年定讞。而吳俊茂與柯柔辰，兩人也已在本案纏訟期間，2016年8月1日離婚。

「如果當時誠品南西店外，有一輛車子直接撞死張文，開車的人會有什麼法律後果？」其實會被恐龍判幾年並不重要，因為在輿論壓力下都會緩刑，但鄉民們要見義勇為之前，還是先看看自己荷包裡有多少錢吧？

