管仁健觀點》館長合體台灣表妹時為何一臉大便？

館長（左）赴中直播，合體舔共網紅「台灣表妹」（右），尷尬畫面曝光。 圖:翻攝自台灣表妹李喬昕抖音

[Newtalk新聞] 俗話說：「仇人相見，一臉大便」。這對早已內捲成「紅海市場」的舔共抖音直播主來說，更加是感同身受。

看看那一對在祖國團聚的汪汪男女，為了那些想得美卻永遠吃不到的小粉紅打賞，明明相看兩厭，勢如寇讎的雙方，卻還要在鏡頭前，裝成在舔共大家庭中，失散多年異父異母的兄妹。

唉！「舔共」很容易嗎？請看館長合體台灣表妹時，他在鏡頭前掩藏不住的那一臉大便，但這都還只是這場宮鬥爛戲的開場而已。

請鄉民們站在館長的立場來想想，一個6年前在台灣還是人氣最高的百萬直播主，藍綠兩邊的總統候選人韓國瑜及蔡英文，大選前2人都要爭相來朝拜館長。

如今館長到了中國，卻在金主壓力下，要跟一個當年的18線小演員台灣表妹上演「相見歡」，這根本就是拿糞水來替館長洗臉嗎？

無奈舔共市場就跟戒嚴時代的國軍一樣，也是要講「學長制」的。管你入伍前是什麼台大醫科生、智商157，從小到大模範生，只要在部隊裡，學長早你一梯，你晚學長一個星期下部隊，抱歉，你聽到的就是：

「菜鳥出列，前面200公尺那棵大樹看到了沒，左去右回，稍息後開始，跑完不敬禮入列，稍息。」

同樣是舔共，只因覺悟得太晚，館長到祖國跪舔之前，竟然要在金主安排下，先跟台灣表妹這種學姊上演「相見歡」。這不就像是蔡依林的個人演唱會上，找蔡頭來當神秘嘉賓同樣的荒謬嗎？

被安排要見這樣的神秘嘉賓，也難怪館長在鏡頭前一臉大便，似乎恨不得抓一把下來，塞進台灣表妹的嘴裡。反正這女的嘴裡，應該塞什麼進去也都能舔能吸的吧？

館長為何會與台灣表妹結怨？

多年來在祖國靠舔共出名的網紅「台灣表妹」李喬昕，為了歌功頌德，還高喊過「此生不悔入華夏」，引發網路上鄉民熱議。

2022年3月16日，台灣表妹在社群媒體上PO文，家中發生一些事情，需要回台灣一趟，未完成的工作只好先交由表哥處理。她還說自己快兩年沒回台灣了，也對這次回台會不會被請去聊一聊感到擔憂。

台灣表妹要回台避難，不與祖國一起對抗疫情，落跑的消息剛曝光，鄉民們就留言酸她：「這樣不好吧！上海疫情嚴重就逃跑，以後怎麼騙中國人的錢？」「上海一出事，家裡就有事，沒事愛中國，出事台灣躲。」

館長隨即也在臉書PO文：「我是台灣表弟，今生不悔入華夏，賺人民幣好爽，中國發生大爆發，我要回台灣了，傻bb。」諷刺台灣表妹的意味相當濃厚。

館長的PO文出現不到1小時，就引來破萬的網友按讚叫好，紛紛留言「此生不悔入華夏，出事後悔想回家」、「舔共是工作，回台灣是生活」。館長與台灣表姊的老鼠冤，也就自此結下，直到4年後這對汪汪男女在祖國相見。

2026年1月31日《民視新聞網》娛樂中心綜合報導〈館長合體「台灣表妹」直播！昔嗆她舔共貼文遭挖：我是台灣表弟，賺人民幣好爽〉：

「新年春節即將到來，館長近日赴中直播帶貨賣年貨，沒想到特別嘉賓竟事昔日死對頭『台灣表妹』。

從畫面中可見，館長介紹稱台灣表妹是直播嘉賓，在直播中台灣表妹將為大家分享在台灣與在中國過年的差異性。

然而影片中館長卻面無表情的進行敘述，就連笑容也像是擠出來的，略顯尷尬；不過台灣表妹則感到相當興奮，全程燦笑、手舞足蹈。

『台灣表妹』是誰？本名李喬昕，是一名在中國工作的舔共網紅，2021年以1句『此生不悔入華夏』打開知名度，浮誇表情深得小粉紅的歡心，她此後也鉚足全力吹捧中共，甚至拍片開吃台灣形狀的蛋糕、暗指要『吞併台灣』。

然而，當疫情爆發時，她卻宣布因家中有事需要回台灣一趟，確切時間還不確定，引來不少網友酸她是因為中國疫情爆發才跑回台。

而館長當時也在臉書發一篇文直喊：『我是台灣表弟，今生不悔入華夏，賺人民幣好爽，中國發生大爆發，我要回台灣了，傻bb』。

雖然館長沒有指名道姓，不過因發文時間點以及關鍵字，讓外界認為館長就是在暗酸台灣表妹。」

國台辦為何要搞舔共學長學姊制？

很多鄉民或許會無法理解，館長對台灣網民的影響力，絕對大過18線演員台灣表妹幾百倍。至於其他更不入流的舔共帶貨直播主，例如劉樂妍、李東憲、應志宏、寒國人……，影響力更是會差到幾千倍。

如果按照正常的商業邏輯，中國既然要邀館長這樣的人氣直播主來舔共，那就像找當紅的天王天后開個人演唱會，神秘嘉賓的咖位就不能差太多。

但國台辦卻完全不考量館長的立場，堅持要找有宿怨且咖位不對等的台灣表妹來合體宣傳，明擺著就是要公開羞辱館長吧？

其實從媒體報導就可以看出，館長從去年赴上海、深圳、內蒙，到今年初赴廈門，國台辦對館長的接待，就像台語俗諺說的「漏尿的換滲屎的」，真的是每況愈下，越換越糟。這次是派台灣表妹，下次還不知要換什麼更離譜的咖？

然而當過兵甚至坐過牢的鄉民就知道，無論是黃埔十道菜的下馬威，甚至威懾入獄犯人的殺威棍，施暴者都是同樣的動機。

有鄉民說，國台辦花了這麼多的錢，找了這麼多舔共網紅，就是要洗腦台灣人，不需戒備共產黨。但館長卻蠢到整天在宣傳解放軍要血洗台灣什麼，這根本就是在反統戰吧？一再說錯話的館長，會被國台辦一次又一次的降級接待，也是不讀書的館長咎由自取吧？

不過這樣多說法也只對了一半，即使館長的大腦停止肌肉化，懂得察言觀色，每句話都能說到符合共產黨的主旋律，他們照樣還是可以扣你一頂「台獨」的帽子。因為如果你不是台獨，你為何能避開中國所有的言論禁忌？可見你早已熟悉所有台獨的話術，一定是鐵桿台獨。

總而言之，一個來自台灣的網紅，無論你的政治立場是什麼，是不是台獨都不是你說了算，也不是小粉紅說了算，而是共產黨的最高權力中樞說了才算。但請還要切記一點：今天說的也不代表明天依舊有效，很可能過了一夜就變成「歷史文件」了。

舔共為何也是一門技術活？

沒知識更沒人格，可以昨是今非，反覆跳樑的館長，蠢到以為只要用最惡毒的言語詛咒台灣，用最汙穢的字眼痛罵民進黨，甚至只要比其他舔共網紅舔得更誇張，就是在為國台辦「立功」。

這個大腦肌肉化的館長，去年10月直播高喊要「把賴清德狗頭斬下來」，這蠢貨還真以為只要這樣喊，就能得到國台辦的青睞。殊不知中國現在最擔心的，就是韭菜戾氣化，到處都有張獻忠。

館長高喊要「把賴清德狗頭斬下來」，這樣的口號在台灣連腦殘的小草都騙不了，可是在中國反而等於是埋下了定時炸彈。

國台辦為何要安排台灣表妹，當館長進入中國舔共市場的導師，那不只是什麼下馬威或殺威棍，要讓館長懂得「規矩」，藉由「學長學姊制」來建立權威。

更重要的是國台辦要讓館長明白，跪舔也是一門技術活，不是眼睛鼻子閉起來，跪下來後嘴巴一開，悶著頭隨便舔一舔就就完事了。舌尖要怎麼捲？何時該吹又何時該含？推送快慢要怎麼控制？甚至要怎樣舔到主子很爽，自己又不累？處處都是技術啊！

再提醒館長一次，跪舔也是一門技術活。舔得不到位，甚至舔到讓主子翻臉，那不僅是要人財兩空，還會落個臭名遠揚。

館長要虛心向舔共學姊台灣表妹好好學習，當婊子就別想要貞節牌坊，既然進了舔共這個大家庭，就要像台灣表妹那樣，把自己當婊子，徹底地把自己搞臭搞爛。

館長若還想在中國當舔共網紅，第一要務就是把台灣人的所有不屑與憤怒，全都吸到自己這婊子身上，讓共產黨完全的聖潔光輝。不能又想當婊子，又要拿立貞節牌坊，否則中國政府花錢養你們這些忘恩負義的舔共網紅有何用？

因此奉勸館長，先舔乾淨你在鏡頭前那一臉的大便，虛心地向學姊台灣表妹請益，究竟該怎麼賣台？又該怎麼舔共吧！

