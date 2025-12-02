管仁健觀點》馬英九為何堅持就是要為難台灣人？

前總統馬英九。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 河道上四年級或五年級的「資深鄉民」們（尤其天龍國這裡的），一定都對1月23日這一天超有印象。因為在戒嚴時代的台灣，這一天是與10月10日一樣熱鬧的日子。

每年到了1月23日這一天，天龍國這裡的中學生，就要被召集過來齊聚一堂，由世界反共聯盟及亞洲反共聯盟的共同主席，號稱「反共鐵人」的谷正綱，用他特有的四川口音（其實更正確的說法應該是貴州口音）的國語，帶領著我們這些小毛頭高呼反共口號，這一天就叫「123自由日」。

1950年6月韓戰爆發，10月剛在北京宣布建國滿1年的新中華人民共和國，就動員30多萬美其名為「志願軍」，實則是砲灰的國民黨投降部隊越過鴨綠江，與美軍為主的聯合國軍，反覆鏖戰至1951年10月談判停火。中國堅持聯合國軍應無條件遣返所有戰俘，但遭聯合國軍所拒絕。

1953年6月，韓國釜山戰俘營14,200名華籍反共戰俘上書，請求准其到台灣參加國軍。最後雙方達成協議，戰俘可自由決定自己的去向。1954年1月23日，14,850名中國反共戰俘由基隆上岸抵台，之後每年1月23日，就是台灣人熟知的「123自由日紀念」。

1954年6月15日，「亞洲人民反共聯盟」（簡稱亞盟）在韓國鎮海宣布成立，原始會員國只有5個：台灣、南韓、菲律賓、泰國與南越，加上香港、澳門及琉球三個地區代表。以後每年1月23日，亞盟都要召開亞洲人民反共大會，呼口號推翻共產政權。

1966年11月，在南韓首都漢城舉行的亞盟第12屆會議通過決議，擴大組織發展為「世界反共聯盟」（簡稱世盟），還是由谷正綱出任主席。1967年9月世盟第1屆會議在台北舉行，有64個國家與地區參加。

之後每年的123自由日，就是中學生最不自由的一天。因為不僅要被迫參加世盟舉辦的「世界自由日慶祝大會」，而且所謂的參加，還不是坐在觀眾席看熱鬧打瞌睡，是要隨時聽教官指揮，更換手上不同顏色的字牌。現在中國與北韓的學生，就還在貫徹國民黨昔日要求中學生人體排字的傳統古風。

從1954年韓戰停火一開始，兩蔣就成立亞盟，進而擴大為世盟，原因就是這對獨裁父子檔很清楚，潰敗流亡的國民黨政權，還有上百萬的難民，能在台灣苟延殘喘，進而成為壓榨奴役台灣人的殖民統治階級，靠的絕不是他們帶來的那群只想投降或只想當匪諜的難民，而是韓大統領金日成堅持統一朝鮮半島的決心。

戒嚴時代像馬英九這樣的黨國鷹犬，父母都是特務出身的抓扒仔，就是專門監控誰在散播「謠言」，把「全球人民的反共聖戰」，汙衊成「我們中國人自己的內戰」？要把這些挑撥「中美傳統堅定友誼」的匪諜繩之以法。

可惜要等兩蔣父子惡貫滿盈多年後，大家才相信本魯當年所說：像馬英九這樣的抓扒仔，才是最大尾也最該死的匪諜。

劉寶傑為何投書斥責馬英九是叛徒？

「電影《教父》中，馬龍白蘭度對艾爾帕西諾說：『記住，誰提議讓你去參加巴吉尼（Barzini）安排的和談，誰就是叛徒。別忘了這點。』同樣的，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。」

2025年11月30日《新頭殼》記者張柏源綜合報導〈警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人〉：

「中國持續增加對台軍事威脅之際，以前總統馬英九為首的政治人物不斷宣稱憲法就是一中、就是一國兩區。

今（30）天發表文章闡述：『兩岸不能被定調是內政問題。』劉寶傑直言：『馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。』

劉寶傑在上報發表文章指出：『現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備，軍事實力的差距固然是關鍵因素，但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？』

劉寶傑續指：『這是中國現今政治作戰的重中之重，如果中國的政治作戰發生效果，兩岸被定調是內政問題，是中國人的家務事，中國不但會打，而且馬上就打。但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。』

劉寶傑提到：『高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞，鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本的態度定調，美國亦是如此，兩岸進入軍事戰爭，中國要面對的不是台灣，而是周邊國家的介入。』

劉寶傑分析：『所以兩岸會不會戰爭，除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住，如果台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，根據《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則。台灣只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國。這時候你是中國，你會不攻台嗎？』

劉寶傑表示：『兩岸的戰爭早已開打，中國現在對日本所做的一切都是政治作戰的一環，中國發兵前要先營造有利的勢，以威脅利誘，逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題，這才是中國犯台的最大障礙，這個障礙一除，隨時都是發兵的時刻。』

劉寶傑痛批：『現在以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。』」

蔣介石為何堅持親美附美？

二戰結束後隨即爆發的國共戰爭，1948年共軍差點被國軍趕到海裡，就連毛澤東都想回山上打游擊了；但半年後卻換蔣介石要跑到海裡了。

尤其三大戰役，國軍都是打不滿2個月就全軍覆沒，35個省1年裡打到只剩台灣1個。號稱軍人出身的蔣介石，其實根本不懂軍事。

當然，蔣介石不懂軍事，大家也不是等到1949年才發現的。早在1937年的中日戰爭初期，日軍也是佔領沿海所有省市，蔣介石的德製裝備師全都潰不成軍。

更糟的是蔣介石在用人上任人唯親，排除異己。身邊不是廢物，就是匪諜。號稱是黃埔軍校校長，抗戰時殉國的張自忠，剿匪時殉國的黃伯韜，告別式上蔣介石都是不顧顏面，失態到當場扶棺痛哭，為什麼？

因為這都不是黃埔系的天子門生，而是雜牌軍。所謂的黃埔精神，擺明了在戰場上不是逃，就是降。現在台灣那群恬不知恥的退將，在北京人民大會堂乖乖聽訓的孬種，不就是廢物的鐵證。

但蔣介石還是有個優點，就是他的腦筋相對清楚。即使他不懂軍事，不會用人；但抗戰他熬到珍珠港事變，剿匪他熬到韓戰爆發。他的拼命忍耐，就是要等到美國不得不出手助他。

現在誰主張一中誰就是匪諜

蔣經國也是一樣，雖然年輕時留俄，在劉自然事件裡，大家也都相信他就是反美。但等到他登基，中共釋放十大戰犯到香港，他堅持不收。之後中共又一再釋出「一國兩制」的談判要求，甚至單方面先宣布停止對金門的炮擊。

即使美國無預警宣布對台斷交廢約撤軍，蔣經國面對中共的統戰懷柔政策，依然提出了不接觸、不談判與不妥協的「三不政策」。每年由谷正綱舉辦的「世界自由日慶祝大會」，規模還越來越大。

從現在已公布的《兩蔣日記》看來，他們父子在日記裡罵美國的次數，甚至超過罵共匪。但是在他們父子掌權的那40年，國民黨有哪個官員，敢公開發表「反美論」？甚至連「疑美論」都不敢提到吧？

鄉民們從這裡應該也都能看出，兩蔣父子不管心裡有多討厭美國，但他們還是能很理智的知道：不把國民黨對中共的戰爭，擴大成為世界大戰，把美國拖進戰場，國民黨就死定了，台灣也同樣是死定了。

因此劉寶傑語重心長地提醒台灣人：「現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。」

同樣的，若要問馬英九為何堅持就是要為難台灣人？本魯從戒嚴時代到現在都依然堅信：馬英九這種抓扒仔就是匪諜。鄉民們認同的就請不用按讚了。

