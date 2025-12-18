管仁健觀點》高院為何會有穿旗袍的酷斯拉？
[Newtalk新聞] 河道上這幾天最夯的話題人物，就是高院裡的那位旗袍法官，甚至還有名嘴直言：這就是「恐龍法官」。因此拙作在發表前，本魯仍要「合敘先明」：
所謂的恐龍法官，這恐龍到底是日本電影裡東寶公司正宗的哥吉拉（Godzilla）？還是美國好萊塢電影裡變形的酷斯拉（Zilla）？這一點才是宅男始祖鍵盤小五郎的責任區。
懂日文片假名的鄉民就知道，哥吉拉的字根就是大猩猩加鯨魚。這是來自 1954 年日本東寶電影公司所創作的：一隻靠直立行走，手短，外型是暴龍，但又像劍龍長著有背甲和尖刺，會吐出核輻射高溫，行動卻很緩慢的虛構怪獸。
在二戰後期，日本慘遭美軍丟了原子彈才無條件投降。戰後東寶電影公司創作了這隻受到原子彈輻射影響而出現的怪獸。因為電影上映後太受歡迎，續集迄今多達 38 部，不僅在日本電影史上最悠久，即使在世界電影史上，也被公認為最經典的怪獸角色。
其實哥吉拉在螢幕上剛出現時，只是一隻破壞日本社會秩序的怪獸。但 1955 年在台灣首映時，片商卻翻譯成《原子恐龍》，因此台灣老一輩的影迷都認為：哥吉拉就是恐龍。
隨著哥吉拉系列續集越拍越多，導演也開始加入各種日本社會上的流行與話題性事物，因此哥吉拉也從一隻很像恐龍的怪獸，逐漸變得更擬人化。甚至在有些續集裡，哥吉拉還成了反英雄或捍衛人類的守護者。
但這種現象就像黃俊雄布袋戲一樣，劇情拖拖拉拉的到最後，史艷文變成了花心渣男，小三小四小五不斷，私生子一個又一個；而藏鏡人反而改邪歸正，不僅專情還是女兒控。其實任何角色剛登場時，無論有多受歡迎，時間久了之後，觀眾還是會看膩。
因此，1950 年代就出現的哥吉拉系列電影，40 年後到了 1990 年代，票房每況愈下，續集也拍不下去了。相反的好萊塢電影《侏儸紀公園》票房長紅，顯然就連日本的年輕人也都喜歡有電腦特效的真恐龍，而嫌棄只是模仿恐龍的老怪獸哥吉拉。
於是到了 1995 年，東寶公司索性把哥吉拉的版權，賣給美國好萊塢。雖然簽約時也用備忘錄形式，詳細交代了哥吉拉必須遵守的各種姿態、行為與形象禁忌。
但有錢就是大爺，好萊塢那邊將正宗的哥吉拉（Godzilla），改成了變形的酷斯拉（Zilla）。從直立變爬行，從緩慢變快速，愛吃魚而且不會噴出任何東西，也不再與其他怪獸對決，偏偏自己又會繁衍增生。簡單說最大的差異：哥吉拉就是像恐龍的怪獸，而酷斯拉卻是真的恐龍了。
本來好萊塢籌拍《酷斯拉》，是希望吸引《侏儸紀公園》的恐龍迷；但上映後票房卻遠不如預期，觀眾反而只剩下最死忠的哥斯拉鐵粉。因此哥斯拉鐵粉都被好萊塢改造的酷斯拉氣得半死，而原本要拍 3 集的酷斯拉，因為票房太差，拍完第 1 集就收工了。
日本東寶公司看到哥斯拉鐵粉這麼死忠，又這麼痛恨真恐龍的酷斯拉，於是乾脆重起爐灶，籌拍「新世紀哥吉拉」系列電影，在劇中對不會再有續集的好萊塢恐龍酷斯拉冷嘲熱諷。
例如在 2001 年的續集中，藉劇中角色之口說出：「當年攻擊紐約的那隻根本不是哥吉拉」。到了在 2004 年的續集中，更創造了一隻外型和《酷斯拉》裡一模一樣的恐龍，讓哥吉拉只用幾秒鐘就將牠殺了，還要嘲笑牠：「吃鮪魚的就是不行啊！」
高虹安的無罪答辯訴訟策略會有利嗎？
2023 年 8 月 14 日，民眾黨新竹市長高虹安，因擔任不分區立委期間貪污，浮報詐領助理費 46 萬元，遭台北地檢署依《貪污治罪條例》的利用職務機會詐領財物等罪提起公訴，並於 9 月 19 日被民眾黨停權。
台北地方法院歷經 11 個月審理，2024 年 7 月 26 日，合議庭改認定高虹安只詐領 11 萬元，依《貪污治罪條例》判刑7年4月，褫奪公權 4 年。內政部隨後依法予以停職，高虹安也在判決公布後，自行宣布退出民眾黨。
2024 年 8 月 16 日，台北地檢署提起上訴。8 月 19 日，高虹安也委託律師提出上訴。就訴訟策略來說，高虹安雖然一審被判有罪，但不法所得金額已從起訴的 46 萬，到判刑時被法官降到 11 萬元，刑度也只比貪汙罪的樓地板刑期 7 年，多了 4 個月而已。
從一審判決可見，高虹安的訴訟策略是有了很大的成效。因此，上訴二審時，只要能從一審的認事用法中，再找出一點瑕疵；或是提供另一種被二審法官採信的法律見解，很有機會說服二審法官改判。
但理想很豐滿，現實卻很骨感。法律外行的高虹安很樂觀，對法律稍有涉獵的鄉民卻都不以為然。因高虹安貪汙而被牽連的立院助理們，除了前台大美女「公衛文」堅不認罪外，其他都在檢察官偵訊時，都已供認不諱，一審也都被判緩刑了。
另外助理在記錄帳冊時，各種開支的也鉅細靡遺，什麼洗頭、雙眼皮貼、抱枕、衛生棉……讓高虹安無從狡賴。人證物證齊全下，高虹安想在二審時免去貪污罪，日後還有機會參選，唯一能禱告的方向，就只有二審時遇上「恐龍法官」了。
郭豫珍為何也認為司法體系中有酷斯拉？
高虹安雖然上訴二審，但在同案被告的助理都已認罪並緊咬的情況下，依舊堅持一審時的無罪答辯策略，讓自己能答辯的範圍變窄。很多鄉民也都相信，高院把案件分給「旗袍法官」郭豫珍主辦，高虹安是凶多吉少了。
鄉民們當時為何不看好高虹安的二審結果？因為郭豫珍曾撤銷前總統陳水扁與前桃園市長鄭文燦的抗告案，讓兩位民進黨大咖更裁後都被羈押禁見。在前台北市議員童仲彥詐領助理費被判 3 年 10 月一案，她也認定助理費非對議員個人補貼，不得挪作他用，駁回再審。
更慘的是，郭豫珍還曾公開指責法官量刑普遍偏低，因為社會體制存在各種「酷斯拉」，意圖操控審判。這是根據媒體報導， 2022 年 4 月 21 日，立法院司法及法制委員會審查〈毒品危害防制條例〉修正案，邀請多位與會者，討論司法官判刑輕縱與濫用自由心證問題。
在會中郭豫珍就表示，社會體制存在隱形的「酷斯拉」，各方力量影響著法官的量刑心理，以致出現刑度偏低的普遍性司法問題。以詐欺案為例，司法院的「量刑資訊系統」顯示：
詐案被告刑度平均數約 15 個月，但詐欺前案紀錄 4 次以上者，也僅 17 個月；詐得金額 100 萬元以下的刑度約 16 個月，但逾 500 萬元也僅 18 個月；車手或機房一線、二線較次要的角色，平均 13 到 16 個月，甚至集團首腦或出資者，也只獲輕判 19 個月。
郭豫珍認為這些組織犯罪的加重詐欺案，法定刑為 1 到 7 年，因此她以 12 個月為一個等級，將刑度分割為六個等級，而法官量刑平均卻都只落在第一等級，形同司法自行砍掉另外更重的五個等級。
郭豫珍在會中指出，法官量刑時的跳樓大拍賣，打折都打到連兩折都不到。而且不只是詐欺案的量刑，法官都是採最低刑度量處，其餘案件也有這種長期存在的普遍性司法問題，成為司法體系中隱形的「酷斯拉」。
誰能奈何「被司法耽誤的藝術家」？
2025 年 12 月 16 日，高等法院改判高虹安貪污罪部分無罪，改以使公務員登載不實罪判刑 6 個月，得易科罰金。高虹安依法申請復職，並於 12 月 18 日回任新竹市長，也拿到了 2026 年參選連任的資格。
逆轉改判高虹安貪污無罪的二審判決，立即引爆鄉民熱議，而焦點都集中在高院法官郭豫珍身上。由於郭豫珍這 20 多年來，一直都待在高院刑庭未調動，已經是高院的資深法官，也因此承審過多起社會矚目案件。
郭豫珍指責其他法官的量刑過輕，審判陳水扁、鄭文燦與童仲彥時也不手軟；但自己改判高虹安貪汙案時，卻成了最大隻的酷斯拉。而根據媒體報導，郭豫珍的辦案風格，也常引發司法界及輿論的質疑。
例如有資深司法記者援引司法內部人士意見，發表評論直指郭豫珍承辦案件時「經常不進行準備程序」、「裁判書稿經常委由法官助理代筆」。甚至被庭長發現裁判理由有問題時，但郭豫珍卻叫法官助理直接去向庭長說明。
因此媒體轉述司法內部評述，郭豫珍自從無望升任最高法院法官後，判決書稿越寫越簡單，讓部分同仁感到「庭長都很無奈」，只能勉強用「被司法耽誤的藝術家」來形容她。
法官都是獨立審判，因此能影響他們，讓他們不致於離經叛道太超過的武器，也就只有輿論與升遷了。但是升遷無望的資深法官，若個性又偏執，自然也就成了這機關裡的酷斯拉了。
其實在職場裡，大家都常會遇到這種體制內的擺爛者。因此無論是高等法院的郭豫珍，還是北一女的國文教師區桂芝，都是這種德行。
她們瀕臨退休，在體制內已無升遷可能。於是搖身一變成為人人厭惡的酷斯拉，但民主國家卻對這種體制內的擺爛者，也都無可奈何吧？
曾被阿扁酸「這麼巧」！ 高虹安涉貪無罪 承審法官郭豫珍遭起底 經手過扁燦案
批郭豫珍助理費案判決因人設事、令人不齒！「台灣國」建請監察院彈劾
