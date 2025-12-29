管制噪音空汙 科技執法成效佳

環保局執行路邊攔檢作業，針對高污染車輛進行排放檢測。(環保局提供)

記者林怡孜∕台南報導

台南市政府環保局持續強化噪音與空氣汙染治理，自一一二年啟動「寧靜專案」以來，結合科技執法、跨局處聯合稽查及源頭管制等措施，並同步加嚴高汙染柴油車管理，透過噪音與空汙雙軌並進，打造安靜宜居的城市環境。

環保局指出，「寧靜專案」推動後，聲音照相科技執法設備已由六套擴增至三十八套，搭配環警監聯合稽查與民眾檢舉機制，加強取締噪音車輛，累計告發一千六百八十八輛，裁罰金額逾四百三十六萬元，一一四年噪音陳情案件數較以往減少近四成，改善成效逐步顯現。 在源頭管制方面，市府自一一四年起加強取締未依法辦理變更登記的改裝排氣管車輛，已查處一千一百七十三輛。

環保局設置聲音照相科技執法設備，加強取締噪音車輛，守護市民安靜生活環境。(環保局提供)

環保局也同步加強柴油車空汙管制，除路邊攔檢與不透光率檢測外，並導入智慧判煙系統，今年已通知一百零六輛黑煙明顯車輛到站檢修，其中部分車輛已報廢或停用。另針對五期以後柴油車導入碳微粒數量（PN）測試，截至十一月底已完成一千二百零九輛次，其中二百四十四輛次超過建議標準，已通知車主維修複查。