管制期仍有芬普尼蛋流入台中！衛福部祭「風險分層」 大規模鎖定「C碼籠飼蛋」稽查





【NOW健康 編輯部／整理報導】彰化文雅畜牧場爆發農藥「芬普尼」蛋品汙染事件，盡管農業部緊急啟動「移動管制」，但台中蛋行又檢出該廠毒雞蛋，衛福部長石崇良強調，將採「風險分層」方式，抽驗所有洗選蛋噴印編號C蛋品，即一般籠飼雞蛋。



毒蛋案再爆漏洞！彰化牧場「移動管制期」 仍有問題蛋流入台中市場



該起毒雞蛋事件發生在11月4日，彰化文雅畜牧場蛋品被驗出「芬普尼」超標，農業部隔天即實施「移動管制」，禁止該畜牧場運輸販售任何蛋品，但台中市食安處於10日台中梧棲龍忠蛋行驗出一批文雅畜牧場流出的問題蛋，同樣「芬普尼」超標。

經過衛生局追查，發現可能在移動管制期售出蛋品。為此，衛福部近日規劃，自本週起增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生。



芬普尼蛋擴大稽查！衛福部採「風險分層」 鎖定「C碼籠飼蛋」進行大規模抽驗



石崇良17日出席「2025台灣全球健康福祉論壇」，接受媒體聯訪時，被問到擴大稽查規劃，他表示，擴大雞蛋的後端市場抽查，但目前不便公布比率與件數等細節，以免廠商事先準備，影響抽驗結果的真實性。



石崇良表示，這次大規模抽驗將採「風險分層」，查核對象為洗選蛋噴印編號C者，也就是一般籠飼生產雞蛋，依據過去紀錄、飼養密度等相關指標，計算出不同縣市的風險程度，進而訂定抽樣方法與件數。在抽驗完成後，將向外界統一公布檢驗結果。



