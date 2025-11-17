管制期間仍出貨4萬顆「毒蛋」！彰檢二度約詢追查漏洞

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，移動管制期間仍持續出貨，彰檢今日二度約詢。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 彰化文雅畜牧場雞蛋於11月4日被檢驗出芬普尼代謝物超標，依法實施移動管制，管制期間竟又違規出貨約4萬顆問題蛋到台中市「龍忠蛋行」。彰化地檢署今日再度約詢畜牧場相關人員，追查汙染來源，並釐清業者是否有未照程序出貨。

文雅畜牧場雞蛋因被驗出芬普尼代謝物超標，於11月5日遭彰化縣政府實施「移動管制」，依法禁止出貨，但台中市食品藥物安全處10日到梧棲區龍忠蛋行稽查，發現9日來自文雅畜牧場200籃、約4萬顆雞蛋，檢驗後依然有芬普尼成分。

彰化地檢署於13日主動分案，指揮調查局彰化縣調查站、保七總隊等單位，會同農政及衛生機關人員，大動作前往文雅畜牧場進行搜索，全案朝違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》方向偵辦。畜牧場的陳姓負責人及其妻子在檢方複訊後，已暫先請回。

不料文雅畜牧場在移動管制狀態下，仍繼續出貨，縣府將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。彰化地檢署再次指揮調查局約詢牧場相關人員，了解牧場人員工作分配情形，並追查雞蛋為何會被汙染，同時釐清移動管制期間，牧場是否未按照程序就先出貨，以及縣府是否有行政疏失。

