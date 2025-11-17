管制期間芬普尼雞蛋又流出 彰化縣府檢討究責

管制期間芬普尼殘毒蛋又流出，彰化縣政府追查出「公文時間差」所造成，縣府將檢討流程、究責違失人員。（圖：彰化縣政府提供）

彰化「文雅畜牧場」芬普尼殘毒雞蛋，疑似在「移動管制」期涉嫌賣往臺中，引起各界震驚。縣府農業處追查表示，「芬普尼」事件歷經多次抽驗，一度已「零檢出」，曾口頭告知業者「解禁」，不料第3波又檢出超標27倍，報請檢方偵辦前部份蛋品已賣出。對行政程序不夠嚴謹造成行政疏失，將依法檢討懲處違失人員 。（李河錫報導）

彰化縣「文雅畜牧場」所生產「芬普尼」殘毒雞蛋持續延燒，疑似在「移動管制」期間，業者又涉嫌偷運雞蛋賣往臺中市，結果又被檢出超標5倍「芬普尼」殘毒有0.05ppm，引起各界震驚。消費者質疑彰化縣政府管控不嚴，縣府農業處長郭至善調查後表示，因「芬普尼」污染蛋品事件發生後，歷經縣府衛生局、動防所與環保局都有多次抽驗，其中蛋品一度在11月7日兩度抽檢結果都是「零檢出」，曾以口頭告知業者可以「解除移動管制」，業者在還沒等收到「正式公文書」之前，已先行賣出部份蛋品；不料在11日執行第3波抽檢出，卻又超標高達27倍，認為污染源不單純，更質疑有人為使用含「芬普尼」藥劑，立即報請檢方偵辦，不料部份蛋品在第2度禁運前已經被賣出，才會延伸出芬普尼」殘毒雞蛋又流出的不當事件。

「芬普尼」殘毒蛋禁運卻又流出！彰化縣政府追查出疑似是「公文時間差」所造成；縣府將檢討「解禁」流程，追究違失人員責任。（圖：彰化縣政府提供）

郭至善處長強調，本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。