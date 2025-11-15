管制期間「偷賣」4萬顆芬普尼蛋流入市面 食藥署怒函送彰檢

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋，被驗出屬於環境用藥的芬普尼。（資料畫面）

食藥署今天（15日）嚴正公布，彰化縣「文雅畜牧場」在移動管制期間，竟有約4萬顆芬普尼超標雞蛋非法流入市面。食藥署已將全案函送地檢署偵辦，並要求農政單位必須出面說清楚、追究責任。

事件源於彰化縣「文雅畜牧場」生產的雞蛋，在食藥署例行稽查專案中被驗出農藥「芬普尼」超標，檢驗報告於11月4日出爐，彰化縣衛生局立即預防性下架，並於11月5日通報農政單位，對文雅畜牧場實施移動管制，嚴禁不合格雞蛋出場。

不料，台中市食安處14日接獲通報，在轄內「龍忠蛋行」查獲來自「文雅畜牧場」的雞蛋，芬普尼代謝物含量0.05ppm，而殘留容許量標準為0.01ppm。

這批違規蛋竟是在牧場管制期間的11月9日售出，食藥署副署長蔡淑貞說明，目前掌握文雅牧場在管制期間非法賣出雞蛋共200箱，約4萬顆，雖然部分蛋品已退回牧場，但仍有部分疑慮蛋品已流向下游，包括散戶、早餐店等，正由食安處全力釐清追回。

食藥署副署長蔡淑貞直言，衛政單位全力嚴防毒蛋，但源頭控管卻出大問題，「這對民眾食品安全很不公平。」她強調，文雅畜牧場在管制期間內不符規定的雞蛋，「一顆也不能出場」。食藥署除要求轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等單位限期釐清原因並追究責任外，也已同步發文彰化地檢署，要求併案深入調查權責歸屬。





