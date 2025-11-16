管制羅生門！案例場解封2日流出多少普芬尼蛋？
台中市食安處持續追查「文雅畜牧場」芬普尼超標蛋事件，迄今已稽查19家業者、抽驗30件雞蛋。結果顯示，梧棲區龍忠蛋行於9日向文雅畜牧場進貨200籃、約4000台斤，檢出普芬尼代謝物0.05ppm（標準0.01ppm），確定超標。食安處證實，龍忠蛋行還抽驗另一來自其他牧場的蛋品，檢驗合格。
還原事件時間軸：文雅畜牧場於11月4日檢出芬普尼代謝物超標，翌日遭彰化縣府啟動移動管制。由於問題蛋量高達15萬顆、流向9縣市，台中市食安處7日接獲通知後，立即展開楓康、全聯、民生嘉蛋行及龍忠蛋行等通路下架回收作業，合計進貨量約6760台斤及1萬2862盒蛋品，售出6219台斤（92％）及8947盒（68％），餘6760台斤及1萬2862盒下架回收。
在稽查與下架同步進行下，食安處針對19家、30件蛋品擴大抽驗，14日結果出爐，僅龍忠蛋行1件蛋品超標。進一步追查後，確認該批問題蛋為龍忠蛋行11月9日自文雅畜牧場進貨，約3200台斤已分售給散客及35家小型餐飲、麵店與早餐店。食安處強調，龍忠蛋行另外一處蛋源並無問題。
事件關鍵落在「管制時間點」：彰化縣於8日解除文雅畜牧場移動管制，直到9日晚間才再度禁止出蛋。為何案例場會將6日產出蛋賣出？而8、9日的短暫解除移動管制空窗期，2日產蛋量估計達8至9萬顆，會不會外流問題蛋不只4萬顆，真正的批次與流向仍待進一步釐清。
