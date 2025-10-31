管制藥管理、病歷缺失達180項 高雄愛仁醫院遭送檢調偵辦

醫院門口放著「休診」標語，這間位於高雄三民區的愛仁醫院已有40多年歷史，因建物不符中央所定醫療機構標準，有消防、公安、病安疑慮，又遲遲沒提改善計畫，被市府衛生局連續依法裁罰並要求停業1個月，醫院公告將休診到11月2日，近來又被市府發現醫院管制藥品管理有多項嚴重缺失，統計共180項。

高市衛生局副局長潘炤穎說明，「麻醉藥品的部分有一些管理上面的問題，調閱了170本病歷，那逐本的去核對關於管制藥品的處方以及核發數量，有發現總共有至少180項的缺失。」

市府表示缺失以管制藥品劑量記載跟處方不相符為大宗，從2023年1月到今（2025）年9月院內使用管制藥品開刀患者共170本病歷也全部有缺失，認為可能涉及病患安全及毒品危害疑慮，行政裁罰外另外移送法辦。

愛仁醫院病患黃先生表示，「聽說他們要停業一陣子或者是永遠停業，我也不清楚，問題是說這樣，結論就是說對這地區的病患來講非常不方便，非常不公平。」

醫院停業卻還是有病患不知情，前來就醫撲空。面對停業1個月裁處以及院內管制藥品遭市府查出多項嚴重缺失，院方拒絕受訪，不願做任何回應。

