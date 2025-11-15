管制蛋竟偷賣台中「農藥殘留更高」 流向公布！移送檢調偵辦

臺中市食安處11月10日到「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼含量 0.05 ppm。台中市府提供



彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋在11月4日被驗出農藥芬普尼超標，被列入移動管制。然後，該批雞蛋於11月9日非法流入市場，當中部分商品進入台中龍忠蛋行，台中市食品藥物安全處抽檢後確認含有芬普尼代謝物，超過法定標準的0.05ppm，遠高於允許的0.01ppm。彰化縣府表示，該批雞蛋是在6日流出，當時仍屬文雅畜牧場移動管制期間，已移請檢調偵辦。

食藥署在11月14日21時05分接獲台中市食品藥物安全處通報，該處於11月10日到轄內 「龍忠蛋行」 抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone) 含量 0.05 ppm(殘留容許量標準 0.01 ppm)與規定不符。經查，該雞蛋竟是在11月9日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出 ，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚 ，並追究責任 。

彰化縣動防所表示，經查 ，該雞蛋保鮮日期為11月26日，係屬11月6日畜牧場生產的蛋，該期間仍屬畜牧場移動管制期間。對此，彰化縣動防所強調，封存在場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中，進入司法調查。

台中市食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃(約4000台斤)，目前已下架回收38籃(760台斤)，其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

衛福部食藥署是在11月5日驗出彰化縣文雅畜牧場的雞蛋芬普尼代謝物為0.03ppm，殘量容許標準則是0.01ppm；15日公布的資料，雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone) 含量 0.05 ppm。

