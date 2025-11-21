管制14年 福島食品即日起解禁

日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署今年8月29日預告，將福島食品回歸一般管理，全面取消邊境逐批查驗，也不需檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測報告）。預告期10月底屆滿，食藥署21日宣布即日起解禁。近期日本首相高市早苗「台灣有事」論持續發酵，賴清德總統也吃壽司力挺日本，開放時機引發外界聯想，食藥署長姜至剛表示，兩者沒有關聯。

對此，日本農林水產大臣鈴木憲和表示，這對（東日本大地震）災區的重建幫助很大，日本政府表示歡迎。

廣告 廣告

姜至剛強調，此次的解禁是以科學為基礎，2022年至今年11月共檢驗2萬4304批福島5縣（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）食品，全數合格。而日本所有輸入食品，從2011年3月至今年11月，共檢驗27萬1484批，不合格率也是零。

姜至剛說，目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。依據科學數據，我國對日本食品風險評估額外輻射暴露風險為「可忽略」，同時在接軌國際考量下，即日起，福島食品與其他國家食品管理一致，但對於日本厚生勞動省公告的限制流通品項，我國仍限制進口，相關規定不變，輻射的檢測標準也不變。

而繼賴清德總統吃壽司力挺後，美國在台協會（AIT）處長谷立言21日在臉書發文指稱，20日晚間與總統府祕書長潘孟安以日本清酒舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及「我們對日本堅定不移的共同支持」。

潘孟安也PO出與日本駐台代表片山和之享用青森蘋果與蘋果汁的合照，提及他們「就像台日之間長久的情誼，自然、純真、愈久愈甜。」

高雄市長陳其邁21日指出，日本首相高市早苗對東亞安全局勢十分熟悉，台日如何透過合作、建立互信基礎，並以不同階層深化交流，對雙方來說相當重要，「高市挺台灣、高市挺高市，是理所當然」；民進黨立委邱議瑩也喊話國籍航空和觀光署推動赴日旅遊折價千元優惠，鼓勵國人多多赴日觀光。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海特別提醒，銫-134半衰期2年，銫-137半衰期則有30年之久，未來不論是日本、台灣，檢出輻射超標，政策就要重新檢討。