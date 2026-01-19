「管太嚴！36歲還被打罵」逆子揮37刀狠殺雙親 逃45小時「吃睡」靠這招

廖男涉嫌殺害父母後，帶著美工刀等物品在新莊地區閒晃，逃亡45小時落網。讀者提供



新北驚悚雙屍命案！新北市蘆洲區一對廖姓夫妻被發現陳屍住家客廳，有大量血跡，死者身中數十多處刀傷。蘆洲警分局認定，死者兒子廖男在17日晚間9點多從住家騎機車離去，手機關機，涉有重嫌。逃亡45小時之後，廖男今晚（1／19）18時16分在新莊某巷弄內落網，身上除了包包等隨身物品外，還發現美工刀。

警方今天在新莊地區展開搜尋，終於一名警員在新泰路巡邏時發現廖嫌行跡詭異，上前盤查後識破其身分，並在他身上查獲美工刀、口罩和鑰匙等物。

警方初步調查認定，廖姓兇嫌雖然已經36歲，但言行舉止都毫無社會化，甚至也從未有一份正式工作，這也讓廖嫌與父母之間的關係緊張。廖嫌甚至向警方透露，「爸媽至今仍會打他罵他，管太嚴」，是否因為親子之間的相處，讓廖嫌痛下殺手，仍待檢警進一步調查釐清。

警方透過監視器循車牌追查，廖嫌騎機車離家後，先在三重三和路四段巷弄內棄置機車，隨後搭乘計程車往新莊方向逃逸，警方也在機車置物箱內找到疑似犯案用的開山刀。

廖嫌在新莊地區漫無目的亂走，餓了就去超商買東西吃，睏了就在路旁或公園倒頭就睡。另外，廖嫌雖然有帶手機，但是逃亡時已經將手機關機。警方找到廖嫌時，他身穿灰色上衣、藍色外套、黑色長褲，逃亡多時也廖嫌蓬頭垢面、精疲力盡。

警方也透露，廖嫌逃逸過程中變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，更多次變裝、意圖規避查緝，警方後續深入釐清犯案過程、動機及手法，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

