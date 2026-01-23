管太多？台南某高中爆「上百學生考試違規」 校方：提早習慣考場

記者高珞曦／綜合報導

管太多？最近台南市某高中傳出，上百名學生在期末考期間因考試違規，被記警告，名單長達4頁之多，引發學生不滿質疑。對此，校方強調用意是讓學生提前習慣大考規定環境，後續也可透過其他方式消除紀錄。

台南市某高中破百學生在期末考期間被登記違規，引起學生不滿。（示意圖／非當事學校／中天新聞）

據了解，該校學生透過社群平台指控，先前期末考期間，校方登記多項「考試違規」，項目包含外套放在膝蓋上、桌上放衛生紙、筆盒放在抽屜、桌邊有餐袋、椅子下放衛生紙或筆盒，以及交卷後把題目卷留在桌上等，違規者被登記1支警告。

相關貼文讓不少網友留言表示詫異，但校方自有看法。據《TVBS新聞網》，學校方在考前已公布相關注意事項，和違規者的懲處方式，此法是為了讓學生早點習慣學測、統測等大考考試規定。若學生因此被登記警告，仍可以愛校服務或功過相抵等方式，消除有關處分。

