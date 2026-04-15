管太寬！賴清德22日出訪史瓦帝尼 國台辦超氣：堅決反對、盡快糾正錯誤

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

總統府13日宣布，總統賴清德將於4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，這也是賴總統任內首度踏上非洲國土進行訪問。對此，國台辦今（15）日大嗆，堅決反對，希望有關國家認清大勢、盡快糾正錯誤。

賴清德將在4月22日至26日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，主題為「台史同慶、攜手共榮」，此為賴清德上任後第二次出訪，也是他任內首次踏上非洲國土訪問。此行旨在回應史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世邀請，共同慶祝其58歲華誕及登基40週年，並深化兩國邦誼。

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總統府表示，賴清德期許達成「安全共榮」、「經濟共榮」與「數位共榮」三大目標。

不過，賴清德即將出訪讓中國氣炸，國台辦發言人陳斌華在例行記者會中大嗆，一貫以一個中國原則，處理和對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造兩個中國、一中一台或台灣獨立的行徑。陳斌華聲稱，希望有關國家認清大勢，盡快糾正錯誤，站到歷史正確的一邊。

媒體也追問，近日，怎麼看賴清德與美國參議員稱，「台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價」。陳斌華大嗆，「我們堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來」，堅決反對外國政客與「台獨」勢力勾連。他稱，賴清德上台以來，在島上實行綠色威權專制統治，踐踏民主、戕害自由，圖謀以武謀獨、倚外謀獨，升高台海緊張局勢，已經引發台灣民眾的強烈不滿。

而對於賴清德近日發文談到台灣關係法及美國對台六項保證，是印太區域穩定安全的關鍵基石；和平必須靠實力，實力必須靠長期投資，希望盡快通過國防特別預算，陳斌華也嗆，美方所謂「與台灣關係法」及「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和非法、無效的，歷來堅決反對。

陳斌華聲稱，賴清德當局不斷迎合美國炒作的印太概念，主動充當美國以台遏華馬前卒，其所謂投資實力實際上就是在投資戰爭，就是在以武謀獨。他大嗆，「在我們捍衛國家主權和領土完整的強大實力面前」，賴清德當局不管編列多少預算、買了多少武器，都是自不量力、以卵擊石，都改變不了甚至會加速實現「台獨」必然敗亡的結局。

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