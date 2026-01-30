管孩子玩3C身教難 專家建議「能聊、給陪」氛圍

（中央社記者陳至中台北30日電）管教孩子使用3C身教重於言教，但家長難免也會出錯，網路購物亂買、受騙被孩子抓包。專家建議可分享檢討過程，讓孩子知道「大人也會調整」，營造「能聊、給陪」的討論氛圍。

教育部今天舉辦記者會，邀請學者專家分析兒少短影音與健康風險議題。台中高工輔導主任賴宜均指出，親子溝通的技巧，「陪伴」比「說教」更為重要。

賴宜均提到，家長自己也可能犯錯，例如一時「腦波弱」，在網路購物平台買到不好用的東西，孩子都會看在眼裡。

這時不用怕有損大人權威，賴宜均建議可大方對孩子承認，分享自己檢討和思辨的過程，「孩子會聽懂，媽媽也會受影響，但大人會調整、改變和思辨。」

賴宜均表示，網路變化迅速，家長不可能一直保護孩子，因此教養的關鍵是「能聊、給陪」，讓孩子遇到危險、困惑的訊息，甚至是遭遇網路霸凌時，都可很安心地轉頭詢問，讓家長提供及時的協助。

桃園市南崁國中教師羅珮勻建議，大人不要太快給答案、直接否定和批評。例如在討論短影音對兒少的影響時，可以讓學生自行收集資料，甚至舉辦辯論和校園公投，引導學生跳出「小圈圈」，看到多元的立場和議題的複雜性。

羅珮勻提到，教師可以嘗試用當下最爆紅的影片做題材，讓學生分析為何會有那樣高的討論度、有沒有違法的問題，一同演練資訊判讀能力。她提醒，教師一定要保持中立、客觀的立場，平衡各方觀點，才能鼓勵批判思考。（編輯：管中維）1150130