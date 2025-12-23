管很大！中共軍艦嗆遠離「中國台灣」 美軍恆春外海霸氣回1句

政治中心／林昀萱報導

中國軍機艦頻頻擾台，18日被發現「管很寬」要求美國軍機通報接近「中國台灣24浬」的意圖企圖吃台灣豆腐，遭到美軍以一句話霸氣回擊，雙方對峙互嗆過程全被記錄下來。

中共時常派出軍機、軍艦騷擾台灣領空、領海，囂張行徑頻傳。近日航空母艦福建號（CV-18）在16日航經台灣海峽，20日上午到21日上午6時還派出7架次軍機擾台，其中5架次逾越海峽中線進入北部及西南空域。國防部表示，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

據《自由時報》報導，軍事臉書粉絲專頁「Taiwan ADIZ」發現，中共軍艦18日凌晨1時在恆春外海遇到美國軍機竟試圖驅離，狂妄向對方廣播「你正接近中國台灣24浬，通報你的意圖」。不過此舉遭到美軍以一句「在合法的空域進行合法的軍事行動，並遵循國際法，在合法空域依照合法的方式執行任務」霸氣反擊。雙方交鋒全被記錄下來，「Taiwan ADIZ」分析，霸氣反擊的美國軍機可能是自日本沖繩嘉手納基地起飛的MQ-4無人偵察機。

