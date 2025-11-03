管控地方債風險 中國財政部新設債務管理司

（中央社台北3日電）中國地方政府歷年來產生的巨額債務，一直是中國財政體系的大型潛在風險。中國財政部為此設立新單位「債務管理司」，今天在其官網正式公布，職責包括加強中國政府債務監測監管，防範隱性債務風險。

澎湃新聞報導，中國財政部新設立的債務管理司，旗下設有綜合處、中央債務處、地方債務一處、地方債務二處、發行兌付處，以及監測管理處。從字面上看，這6個處中就有2個處負責地方債務，另有1個處涉及監管。

據報導，中國財政部債務管理司主要職責為擬訂並執行中國政府國內債務管理制度和政策；擬訂中國中央和地方政府債務管理制度和辦法；編制中國國債和地方政府債餘額限額計畫。

此外還包括，承擔中國政府內債發行、兌付等有關管理工作；承擔政府外債管理工作，擬訂基本管理制度；加強政府債務監測監管，防範化解隱性債務風險。

報導提到，債務管理司首任司長為李大偉，副司長為曲富國、趙則永。李大偉先前曾擔任中國財政部政府債務研究和評估中心主任，並先後兼任該部預算司副司長及一級巡視員。

中國政府曾於2024年推出規模人民幣10兆元（約新台幣43.4兆元）的化債方案，以緩解地方政府龐大的債務壓力，避免發生系統性風險。中國財政部長藍佛安在9月間曾表示，中國未來5年將完善債務管理機制，以符合「高質量發展」要求。（編輯：邱國強/陳妍君）1141103