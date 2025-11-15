管控失靈？文雅畜牧場毒蛋又流出 食藥署怒追流向：一顆也不能被出場！

食藥署昨（14）日接獲通報，發現文雅畜牧場雞蛋再次流入市場，檢驗結果顯示芬普尼代謝物超標，該批蛋於11月9日從案例場外售，食藥署要求農政單位查明原因並追究責任。 圖：衛生局提供

[Newtalk新聞] 食藥署表示，11月14日晚間接獲台中食安處通報，該處在11月10日抽驗龍忠蛋行時，發現其自文雅畜牧場取得的雞蛋含有芬普尼代謝物 Fipronil-sulfone，數值達0.05 ppm，已超過標準0.01 ppm。進一步查核確認，這批蛋於11月9日由案例場售出，顯示該場雖受移動管制仍有蛋品外流，食藥署已要求地方農政單位說明並追究責任。

這批染毒雞蛋是在 11 月 9 日由已被管制的文雅畜牧場販售給龍忠蛋行。對於案例場在移動管制期間仍有雞蛋外流的違規情事，食藥署表達嚴正立場，已要求轄區內農政相關單位必須盡速查明具體原因，並追究相關人員的責任歸屬。

台中食安處的稽查人員在 11 月 10 日當日，即刻命令龍忠蛋行將所有來自案例場的雞蛋進行下架、回收並停止販售，以防堵不合格產品在市場上流通。食藥署在 11 月 4 日即已啟動跨縣市追查行動，通知並督導10 縣市衛生局，要求全力追查受文雅畜牧場雞蛋影響的流向，並持續執行後市場蛋品監測。在接獲台中食安處的最新通報後，食藥署也立即發文予案例場轄區縣政府、其農業處及動物防疫所等單位，要求其對管制失靈提出解釋與說明。

此外，食藥署已同步將此案函送彰化地檢署進行偵辦，藉由司法力量介入，協助釐清整起事件的權責問題。食藥署重申，文雅畜牧場的雞蛋若有不符合規定的情況，一顆也不能被允許流出市場，強調將堅守食品安全優先，全力維護國人的健康權益。

