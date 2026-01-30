管控抖音、小紅書 校園iTaiwan禁連
兒少使用社群短影音平台，可能衍生包含注意力碎片化、詐騙、網路霸凌、自殺自傷等問題。教育部常務次長朱俊彰表示，數位發展部已警示，抖音、小紅書、微信、微博等App具有資安風險，教育部將新增所屬機關與學校的iTaiwan無線熱點不提供連線服務。不過，家長團體與教師團體均認為，學校把關當然很容易，但業者不自律、父母沒有限制使用，根本就沒有用。
教育部30日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會。台中高工輔導主任賴宜均談到，她同時身為家長，認為陪伴孩子比說教還重要，尤其當孩子遇到網路危險時，一定要能在第一時間向家長詢問、討論。
目前全球已有不少國家禁止兒少使用短影音與社群平台，並訂有罰款，其中包含澳洲、馬來西亞、丹麥、法國。朱俊彰指出，數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App存在資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，遭多個國家開罰。
朱俊彰說，依《資通安全管理法》第11條規定及《兒童及少年福利與權益保障法》第43、46-1條規定，針對上述6個具高度資安風險、有害兒少身心內容的高風險App，教育部從103年開始，採取校內網路防護措施，包含公務設備禁止下載安裝使用、中小學台灣學術網路（TANet）不提供連線服務。
朱俊彰指出，在管制作法上，也新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務；另警示學習活動避免使用高風險App，強化教材選擇適切性。
但全國教育產業總工會理事長林惠蓉認為，社群平台不斷推陳出新，即便學校可以管控，限制了官方網路，但個人行動網路並沒有封鎖，孩子回到家還是照樣使用，且家長在家裡也是滑個不停，家長也同樣該被宣導。
國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，在學校不用社群平台與手機當然很簡單，但另一個最大的問題是業者無法自律，且App限制都可以被輕鬆破解，教育部身為二級機關，有責任跟行政院與其他部會討論該如何處理，不是只在學校裡自嗨。
其他人也在看
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 88則留言
IG要收費了？3功能「將推訂閱制」網看驚：拿我的隱私賺錢？
生活中心／綜合報導近年來，越來越多 App 與網站陸續導入訂閱制，原本免費的服務也開始將部分進階功能納入付費方案，藉此吸引更多用戶掏錢升級。外媒指出，Meta 正評估替旗下多個社群服務推出付費訂閱方案，測試範圍涵蓋Instagram、Facebook 以及 WhatsApp。未來訂閱模式可能依不同平台，提供各自獨立的付費選項與專屬功能，消息一出引發外界關注。民視 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
抖音、小紅書短影音毀大腦！台大醫示警「傷害恐數10年」教育部推4防護
為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部日前提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，教育部今（30）日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，說明校園端因應高風險APP的網路防護措施，並攜手衛生福利部提出四大支持措施，協助降低高風險APP對兒少的影響。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 29則留言
新／二類電信業「隱號」助詐團！半年海撈2100萬
新／二類電信業「隱號」助詐團！半年海撈2100萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
夏普手機年度代言人是這啦啦隊女神 最強四防AQUOS wish5s台灣獨家上市
台灣夏普（SHARP）今（29）日正式宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊（Yomiuri Giants）高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SAYA（松崎さや） 擔任。同時，延續2025年AQUOS wish5在市場上的熱銷佳績，夏普也宣布推出全面升級版AQUOS wish5s，再祭出上市大禮包，凡購買AQUOS wish5s手機並登錄即贈日本知名音響品牌「final」真無線藍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
有片／小米店員示範防摔手機秒破功 網見螢幕脆裂嘲諷：年度最真實測
小米門市店員想秀防摔卻意外演變成公關災難，這段10秒的翻車影片近期成為網路笑點。原本該是展現產品堅韌的表演，卻因螢幕碎裂而尷尬收場。這不僅擊碎了手機螢幕，也震碎了品牌精心包裝的「硬派防護」神話。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
用戶注意！Google警告「1知名軟體」被中俄駭客濫用 4自保方式曝
Google威脅情報小組（GTIG）近日發布警告，知名解壓縮軟體「WinRAR」有編號CVE-2025-8088重大漏洞，雖然已在2025年7月完成修補，但至今仍被中國與俄羅斯相關駭客廣泛利用。研究人員發現，由於大量使用者尚未將軟體升級至最新的7.13版本，這項漏洞反而成為駭客入侵的破綻！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
日期、號碼全錯？ 他掃描對獎驚見「未來發票」 APP小編回應了
日期、號碼全錯？ 他掃描對獎驚見「未來發票」 APP小編回應了EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
輕到不敢相信！16吋筆電只有1公斤 搭載AMD Ryzen AI處理器＋13小時續航「Acer Swift Air 16」輕薄AI筆電顛覆你的想像
誰說 16 吋筆電一定厚重？Acer Swift Air 16 以約 1 公斤的極致輕薄，顛覆行動工作者想像。結合 2.8K OLED 大螢幕、AMD Ryzen AI 處理器與 Copilot+ PC 功能，兼顧效能、續航與美感，讓工作效率與攜帶性一次到位！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抖音、小紅書等列高資安風險App 教育部：學術網路、iTaiwan禁用
針對清單內的六個App，學術網路（TANet）、教育部所屬機關學校 iTaiwan 無線熱點，均不提供連線服務，同時也警示各級學校的學習活動，應避免使用，強化教材選擇的適切性。Yahoo即時新聞 ・ 17 小時前 ・ 82則留言
Mercusys 推出 MC230、MC510 高 CP 值居家攝影機 千元內補齊室內外安全守護
近年出國旅遊與返鄉活動頻繁，不少家庭在規劃行程時，開始同時思考離家期間的居家安全。宅配包裹無人簽收、寵物獨自在家，或長輩與孩子的日常動態，都是外出時最常掛念的狀況，也讓居家攝影機逐點子生活 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬文君曝軍方用陸製編輯軟體洩密？ 陸軍：作業人員首次錯誤不再犯
國民黨立委馬文君今早（29日）揭發一起軍方疑似洩密事件，指陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，使用中國大陸的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標；已不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。對此，陸軍回應，作業人員臨時以手機、首次下載APP作業，發生錯誤。未來會謹慎小心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
Chrome 自己動手做事？Gemini 3「自動瀏覽」（Auto Browse）正式登場
Google 正式替 Chrome 加入一個叫做「自動瀏覽 Auto Browse」的新功能，背後是最新的 Gemini 3 模型在運作，讓 Chrome 不只是一起逛網頁，而是開始能幫忙把事情做完，目前這項功能率先開放給美國的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶，在桌面版 Chrome 上使用，包含 Windows、macOS 與 Chromebook Plus，一起來了解這項新功能可以做什麼！電獺少女 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
高雄二手機回收品牌，中古機買賣維修首選
高雄二手機回收品牌，中古機買賣維修首選Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抖音等高資安風險App 學術網路、iTaiwan禁用
（中央社記者陳至中台北30日電）數位發展部近日提出資安高風險App清單，教育部今天表示，清單內的6個App學術網路（TANet）和iTaiwan無線熱點不提供連線服務，同時警示中小學的學習活動避免使用。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
為何舊資料外洩事件一再被駭客翻炒？ 專家揭原因
資安媒體Cybernews指出有網路犯罪分子近日聲稱，已將2019年Facebook（現為Meta旗下）大規模資料外洩事件中竊取的用戶資訊重新整理、清理並結構化，使原本雜亂的數據變得更容易利用。當外界疑問「為何駭客仍願意花時間整理六年前的舊資料」，Cybernews指出，不同類型的資訊受時間影響程度自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
AI助理Clawdbot爆紅宛如鋼鐵人「賈維斯」？資安專家：一般人別裝
AI技術正從「被動接收指令」跨越到「自動執行」？近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示A...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 479則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言