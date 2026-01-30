管控抖音、小紅書 校園iTaiwan禁連

數位發展部警示抖音、小紅書、微信、微博等App具有資安風險，教育部將新增所屬機關與學校的iTaiwan無線熱點不提供連線服務。圖為小紅書App。（本報資料照片）

兒少使用社群短影音平台，可能衍生包含注意力碎片化、詐騙、網路霸凌、自殺自傷等問題。教育部常務次長朱俊彰表示，數位發展部已警示，抖音、小紅書、微信、微博等App具有資安風險，教育部將新增所屬機關與學校的iTaiwan無線熱點不提供連線服務。不過，家長團體與教師團體均認為，學校把關當然很容易，但業者不自律、父母沒有限制使用，根本就沒有用。

教育部30日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會。台中高工輔導主任賴宜均談到，她同時身為家長，認為陪伴孩子比說教還重要，尤其當孩子遇到網路危險時，一定要能在第一時間向家長詢問、討論。

目前全球已有不少國家禁止兒少使用短影音與社群平台，並訂有罰款，其中包含澳洲、馬來西亞、丹麥、法國。朱俊彰指出，數發部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App存在資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，遭多個國家開罰。

朱俊彰說，依《資通安全管理法》第11條規定及《兒童及少年福利與權益保障法》第43、46-1條規定，針對上述6個具高度資安風險、有害兒少身心內容的高風險App，教育部從103年開始，採取校內網路防護措施，包含公務設備禁止下載安裝使用、中小學台灣學術網路（TANet）不提供連線服務。

朱俊彰指出，在管制作法上，也新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務；另警示學習活動避免使用高風險App，強化教材選擇適切性。

但全國教育產業總工會理事長林惠蓉認為，社群平台不斷推陳出新，即便學校可以管控，限制了官方網路，但個人行動網路並沒有封鎖，孩子回到家還是照樣使用，且家長在家裡也是滑個不停，家長也同樣該被宣導。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，在學校不用社群平台與手機當然很簡單，但另一個最大的問題是業者無法自律，且App限制都可以被輕鬆破解，教育部身為二級機關，有責任跟行政院與其他部會討論該如何處理，不是只在學校裡自嗨。