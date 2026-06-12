管教爭執釀心碎悲劇！香港母女一天內相繼墜樓亡 12歲女兒曾接受心理評估

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香港市容。路透社資料照片



香港一對母女週三（6/10）因管教問題起爭執，相隔10小時先後跳樓身亡，震撼全港。案中的48歲母親週三上午墜樓，發現母親身亡的12歲女兒被帶往醫院看心理醫生，返家後卻也墜樓身亡。事件引發社會廣泛議論，港府官員則要求勿過度揣測，

《明報》、《香港01》報導，這起悲劇發生於香港大型住宅社區「太古城」，墜亡的黃姓婦人生前是香港社會福利署社工，任職於公立醫院為醫護提供心理服務。

據報導，週三上午約7時45分，這對母女在家中因管教問題爭執，之後母親進入房間。女兒後來在客廳聽到母親大叫，進入房間後才從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台，女兒隨即於早上9時24分報案，救援人員到場後證實黃女已不治。

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女童之後也被送醫，黃女的上司是臨床心理學家，也到醫院見過女童。當晚7時05分，女童在父親陪同下回到家，但到了7時21分，居民即報警稱女童墜樓，當場身亡。

香港勞工及福利局長孫玉菡週四證實，案中母親為港府社工，12歲女兒事發後曾由家人陪同就醫，經醫生、護士及社工評估檢查後，認為可讓她在家人陪同下回家。

至於院方讓女童返家是否誤判，孫玉菡表示，相信是相關人員的專業判斷，不宜揣測太多，呼籲各界給予涉事家庭空間和關懷。香港社會福利署則表示，已派員訪視案中的父親，將提供全面情緒支援，也將為其他家屬提供協助。

香港撒瑪利亞防止自殺會生命教育中心主任吳淑儀向《明報》表示，兒童心智未成熟，遇到巨大悲傷，表現多為隱性，看似「麻木、冷靜、聽話」，其實是壓抑情緒，比嚎啕大哭更有風險。

香港生命熱線執行總監吳志崑也表示，相關評估會留意兒童情緒表現，包括是否有「震驚、哭泣」或「麻木、看似沒事」等兩種極端情况，也會留意身體表徵，例如不停顫抖、怕與成年人分開等不安表現。

具社工身分的香港立法會前社福界議員狄志遠向《香港01》表示，輕生者的遺屬是否應返家，社工等專業人士會作評估；讓遺屬留在醫院的保護性最高，但家人陪伴也是考慮因素。他相信這起事件的調查中，會檢視社工作決定時考慮的基礎。

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