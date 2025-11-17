管樂團長暴打前妻 旁人架開又動手

一名管樂團團長在大白天、光天化日下，竟當著外人的面毆打前妻。（圖／翻攝自臉書＠宗教爆報）





高雄前鎮爆發一起街頭暴力事件！一名管樂團團長在大白天、光天化日下，竟當著外人的面毆打前妻，多次揮拳朝女子頭部猛K，甚至不顧路人制止，持續想衝上前動手，行徑相當兇狠。過程全被住家監視器拍得一清二楚，畫面曝光後引發眾怒，女方已經驗傷準備提告。

熱心民眾：「打XX啦，你是在打XX啦。」

貨車旁邊一名男子不斷對著女子的頭狂K猛揍，旁邊的人見狀，趕緊上前制止，將雙方架開，女子見狀趁隙還手，推了男子一下，但雙方衝突似乎還沒結束。動手男子vs.前妻：「又要漏氣，你又想給人漏氣，（來啊來啊）。」

男女雙方又在貨車旁邊吵了起來，男方講沒兩句，又出手毆打女方頭部，旁邊的平頭男子再度出手將男子拉開，整個過程都被騎樓的住家監視器給拍下。

事發在高雄前鎮，動手打人的是某管樂團的陳姓團長，他跟妻子已經離婚，雙方日前碰面，男方暴力相向。不過目前警方沒有接獲報案，但不管雙方有什麼糾紛，動手就是不對，後續就看相關單位如何介入處理。

