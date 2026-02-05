管爺赴美見國旗飄揚感嘆 她提蔣萬安名言：我們還沒迷路

管中閔(左)在美國看見國旗發出感嘆，李明璇想到蔣萬安(右)在雙城論壇的名言。（合成圖／取自管中閔臉書、資料照）

前台大校長管中閔到舊金山華埠看到滿滿國旗，感嘆「始終在異域堅持中華民國，而真正在中華民國的人卻似乎急著要拋掉這塊招牌」。國民黨前發言人李明璇直言，當賴政府一味挑起爭端、升高對立，誰願意為台灣降溫、避免衝突？為和平找方法是在野共同的責任。

管中閔發文分享，本以為華埠應早已「淪陷」。結果在Spofford Alley致公總堂、Stockton國民黨駐美總支部，中華民國國旗仍迎風飄揚。

李明璇5日發文表示，她也曾站在「舊金山國民黨駐美國總支部」前拍照，那不是一個熱門景點，卻讓人停下腳步很久很久。在國外看到國旗飄揚，最動人的地方在於：你會突然明白，原來這個名字，被那麼多人小心翼翼地守著。即便身在異域、世代更迭、樓宇老舊，仍有人願意每天打開門、升起旗，只是不想讓它消失。尤其世界越來越不寧靜，你會更深刻地感受到：原來和平，真的很不容易。

李明璇直呼，會忍不住問自己：如果連在海外的僑社，都還願意這樣珍惜愛護國旗，那我們生活在這片土地上的人，怎麼捨得輕易說放下？怎麼能假裝它不重要？為什麼在中華民國生活的人，有時卻對自己的名字、自己的存在，顯得那麼不耐、那麼急著切割？

李明璇提到，她很欣賞台北市長蔣萬安在上海論壇談到的期待：希望有一天，大家提到台灣海峽，想到的不再是風浪，而是繁榮與安定。「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。有人一聽到「交流」就先扣帽子，對所有的「接觸」過度標籤、過度質疑，當賴政府一味挑起爭端、升高對立，「我更在意的是：誰願意為台灣降溫？誰願意承擔起避免衝突的責任？」

「和平不是口號，而是一種選擇。」李明璇強調，當執政者一味用對立換掌聲、用恐懼換選票，如果在野黨什麼都不做，台灣只會更危險。這也是為什麼，她認為此刻「為和平找方法」，本來就是國民黨不能推卸的責任、更是在野黨都應該努力的方向。如果要用一句話來形容兩岸的路：需要多點「了解」、才有機會「理解」、才能解除「誤解」、進而累積「諒解」，再找出方法「化解」，才能談可長可久的「和解」。在自由民主的土地上可以有不同立場、主張，至少該對這面旗幟多一點溫柔。「只要還有人願意把那面旗掛起來，我們就還沒有迷路！」

