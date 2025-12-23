管理不分大小！勞動部：塔吊、載人吊車「全數納管」 違者最高罰300萬

勞動部職安署修正危險性機械及設備安全檢查規則，將3公噸以下的塔吊和載人吊車全面納入管制。職安署提供



為強化塔式起重機（塔吊）及供載人移動式起重機（載人吊車）的源頭管理，勞動部今（12/23）日修正發布「危險性機械及設備安全檢查規則」，過去長期存在法規灰色地帶的「3公噸以下」塔吊與載人吊車，未來將全面納入危險性機械管制，而新制設有一年緩衝期，將於2026年12月23日正式施行，屆時未檢驗合格即開工者，最高可重罰300萬元。

職安署職業安全組組長陳光輝表示，營造業重大職災每年約占全國重大職災的一半，其中部分是塔吊及載人吊車肇災，這類機械使用日益增加，為提升其使用安全，並配合勞動部「強化職場減災行動計畫」的推動，修正有兩大重點，一是將塔吊全數納管，二是載人吊車要強制受檢。

陳光輝指出，近年國內營造工程朝向大規模、高樓層發展，且都會區工地腹地日益狹小，導致業者對吊重能力小於3公噸的塔吊需求大增，但此類機具的結構、安裝方式及作業風險與大型塔吊皆相同，未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌將危及勞工與公共安全，有必要因應納管，未來不論吊重能力為何，一律納入危險性機械管理。

陳光輝說明，吊車加裝載人設備進行招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業已隨處可見，且常見以吊重能力小於3公噸的吊車加掛載人設備的方式作業，屢屢發生因機具結構不良或作業方式不當，導致作業人員墜落意外，未來將比照吊籠及營建用升降機的管理方式，不論其噸數大小，須申請檢查合格才可使用，提高管制強度及使用安全。

陳光輝說，本次新增納管措施主要影響營造業及起重機具工程與租賃業，為使相關業者有充裕時間準備，新制訂有「一年緩衝期」，職安署除了提供業者技術諮詢與行政協助，並視需求擴充檢查量能，確保業者能順利完成檢查程序。

陳光輝強調，新制正式施行後，使用未依規定申請檢查合格的塔吊及載人吊車，依近日由總統公布施行的《職業安全衛生法》第16條及第43條規定，可處罰雇主新台幣5萬元以上、300萬元以下罰鍰，籲請業者務必遵守規定以避免受罰。

