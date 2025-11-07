管理和平大苑被聲押法院裁定30萬交保 北檢不服將提抗告

台灣太子公司管理和平大苑的凃又文。資料照。呂志明攝



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑的集團核心成員凃又文，諭知30萬元交保，台北地檢署不服，將提起抗告。

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司，利用豪宅、名車、線上博奕進行洗錢。

太子集團自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑等豪宅，由聯凡等8間空殼公司持有，平時則由空殼公司登記負責人涂又文負責管理。美方公布制裁名單後，台灣首腦、中國籍男子李添的特助李守禮，將豪車過戶到車商名下，再由李添司機邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，隱匿不法所得流向，涉及洗錢。

由台北地檢署指揮調查局、刑事局組成的專案小組，在11月2日發動搜索，同時拘提集團23人到案，經檢察官偵訊後，將台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，李添特助李守禮、司機邱子恩、管理和平大苑的人頭公司登記負責人凃又文聲押禁見。

台北地院連2天召開羈押庭，就王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩的部，裁准羈押禁見，至於凃又文則諭知30萬元交保。

