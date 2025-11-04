管理員強摸少女 噁喊「阿伯幫妳」…下場出爐

高雄發生一起未成年少女被管理員猥褻事件。（示意圖／photoAC）





高雄去年發生一起色管理員騷擾猥褻未成年少女事件。未成年少女小花（化名）回家的時候，竟被大樓管理員阿明（化名）言語騷擾，還猥褻得逞。小花嚇得回家找媽媽求救報警。法院依照監視器畫面，還有小花的證詞，依照《成年人故意對少年犯強制猥褻罪》判處阿明6月徒刑。

根據法院判決書指出，案發在去年10月28日下午，小花穿著學校運動服回家，阿明當時擔任小花居住大樓的管理員，他明知小花身穿學校運動服，應該是未成年少女，居然出言對她出言騷擾，並問她要不要「阿伯幫你」後猥褻得逞。小花嚇壞了連忙找藉口逃回家，把事情告訴媽媽之後報警處理。

廣告 廣告

高雄地院法官審理時，阿明對犯行坦承不諱，法官認定與被害人小花的證詞相符，並且有監視錄影畫面，可說明阿明的自白跟事實是相符的，事證明確應該依法論處。高雄地院法官考量阿明造成小花極度驚嚇與精神上的痛苦，所為實在不應該，雖有意願賠償，但金額認知差距過大無法達成調解。

高雄地院最後斟酌，阿明過去無任何前科，以及本案犯罪手段、情節、造成的危害、阿明對此案的認知程度、經濟情況等衡量後，最後依照《成年人故意對少年犯強制猥褻罪》判他6個月有期徒刑，本案還可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿