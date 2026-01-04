管理員急報案！北市大樓停車場牆角藏手槍 警將查訪住戶追主人

記者楊忠翰／台北報導

台北市大安區某商辦大樓地下停車場發現1把瓦斯玩具槍。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區某大樓管理員，上月24日巡視地下停車場時，赫然發現1把手槍，管理員嚇得連忙報案，警方隨即派員到場鑑定，確認是1把空氣手槍，由於監視器死角關係，無法確定槍枝擺放時間，警方將進一步查訪大樓住戶，藉以釐清是何人所為。

大安分局表示，上月24日傍晚6時許，勤務中心接獲報案，指出忠孝東路四段1棟商辦大樓地下停車場，牆角擺放1把可疑手槍，轄區敦化南路派出所不敢大意，隨即出動多名警員到場，初步查看後確認是瓦斯玩具手槍，裡面也沒有填裝BB彈。

警方進一步調查後發現，該處位於大樓監視器死角，因此無法確定槍枝擺放時間，懷疑有人當成垃圾隨意棄置，警方已擴大調閱周邊監視器畫面，同時查訪大樓住戶及辦公處所，藉以找出該把手槍的主人。

大安分局呼籲，民眾如發現可疑物品，務必保持冷靜，切勿任意搬動或拆解，並立即打110報案，交由警員到場處理。

