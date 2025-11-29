管理員是無名英雄！香港大火逐戶敲門喊逃生

▲香港大埔宏福苑26日發生火災，火勢延燒逾43小時才撲滅，震驚全港。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。有居民家屬在社群發文說，至少有兩棟大樓的管理員，在沒有火災警報的情況下，逐家逐戶拍門通知住戶逃生，直呼要「感謝救命之恩」，網友也稱讚是無名英雄。

香港01報導，一名在宏福苑居住30年的網友說，最先起火的宏昌閣是他父母的居所，當時他看到火警消息，從九龍趕回家的路上就收到街坊說父母已經平安。

廣告 廣告

該網友感動說，除了感謝消防員、救護員，他的父母能夠即時逃生，最需要感謝的是在火警初期，上樓逐戶拍門的大廈管理員，「全靠管理員在完全沒有警鈴通知的情況下，彰顯人性上樓逐戶逐家拍門」，父母住在4樓，接到管理員通知要逃生時，就看到火舌從對面單位不斷湧出，若再遲一兩分鐘後果不堪設想。

另名網友也發文，感謝宏志閣的管理員當時有敲門通知居民發生火警，大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災，「感謝管理員救命之恩」。其他網友也紛紛回應，提到自己的親友也是靠管理員通知才獲救。

報導提到，這兩則感謝管理員的貼文，獲得400多個、1.6萬個讚，不少人也稱讚說：「謝謝那位這麼盡心的管理員，他救了不少人一命，肯定減少很多傷亡」，也有人讚嘆：「無名英雄」、「好人易生平安」，也關心管理員是否安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火如龍捲風狂燒！他「交代後事」無私救2老人幸運獲救

怕家人找不到！老人握身分證葬身香港大火 港男為尋好友悲痛認屍

香港大火失聯144人安全！他翻遺照「燒焦難辨認」忍痛尋友